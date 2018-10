Hosszútávú megállapodást kötött a TV2 az OTT-One tőzsdei céggel

Az OTT-One csütörtökön piaczárást követően jelentette be a hírt, részletezve, hogy a TV2 Csoport nemzetközi piacelemzést követően döntött az OTT-One videostreaming megoldása mellett. A közlemény arra is emlékeztet, hogy a tőzsdei társaság már három éve biztosítja a Telenor MyTV szolgáltatás technológiai hátterét.A vállalatnál úgy gondolják, hogy ez a mostani megállapodás is hozzájárul a cég hosszú távú stabil növekedéséhez, mivel a legnagyobb üzleti potenciállal rendelkező streamingmegoldások világszerte a mobileszközökön elérhető, élő sporttartalmakhoz kötődnek.