Így nyithatsz OTP-s számlát a fotelből

Így működik

Az igénylés menete

kiválasztjuk a számlacsomag ajánlatok közül a nekünk tetszőt, vagy összeállíthatjuk saját számlacsomagunkat,

az adatok megadását követően beküldjük az igénylésünket.

majd következik a szerződéskötés, amely vagy személyesen egy bankfiókban, időpontfoglalással, vagy otthonunkból, szintén VideóBankon keresztül zajlik.

Technikai feltételek automatikus ellenőrzése,

Nyilatkozatok elfogadása,

OTP internetbank jelszó kiválasztása,

Videóhívás indítása,

Videóhívás lezárása, majd a szükséges ellenőrzéseket követően a számla megnyitása.

Tavaly június óta hatályos az a jogszabály, amely megengedi, hogy egy auditált elektronikus csatornán is lebonyolítható legyen egy komplett ügyfélazonosítás Magyarországon (is), majd július végén jelent meg a közlönyben az a kiegészítő rendelkezés, amely a technikai részleteket is tartalmazta erről. Azóta - több bank mellett - az OTP is elindította saját VideóBank számlanyitási szolgáltatását.A jogszabályi változásnak, valamint a bankok komoly informatikai és folyamatszervezési fejlesztésének köszönhetően már úgy lehet bankszámlát nyitni, hogy ehhez nem kell bemenni egy bankfiókba, ráadásul az egész folyamat online, papírmentesen zajlik. Nem kell végigvárni a sort a bankfiókban, nem kell időpontot foglalni, hanem egyszerűen és biztonságosan lehet nyitni lakossági bankszámlát otthonunkból. Megnéztük, hogyan működik az OTP szolgáltatása.Az OTP-nél a videóbankos számlanyitás igénybevételéhez mindössze internetkapcsolatra és egy kamerával rendelkező eszközre (asztali számítógép, notebook, okostelefon, táblagép) van szükség, amely megfelel a technikai feltételeknek. A videóhívás-alapú azonosítás elérhető Windows, macOS, iOS és Android operációs rendszereken is, és a folyamat mindössze kb. 15 percet vesz igénybe.Az OTP-nél a rugalmasan alakítható számlacsomag ajánlataival több mint 250 féle számlacsomag állítható össze, illetve a legnépszerűbb kombinációk alapján előre összeállított Prémium+, Aktív, Klasszikus vagy a Junior számlacsomag elemek valamelyikét is kiválaszthatják a lakossági ügyfelek.A VideóBankon keresztül történő azonosítás után a következő banki munkanap végéig feldolgozzák az igényléseket, eltérő esetben az igénylést követő első munkanapon. Ezután az ügyfelek SMS-ben megkapják az internetbanki azonosítójukat, e-mailben pedig a számlaszámukat. Ezekkel, valamint az igénylés során megadott internetbanki kezdeti jelszavuk segítségével már beléphetnek az OTP internetbank felületére.A VideóBankon keresztül történő azonosítás minden hétköznap reggel 8 és este 20 óra között, valamint hétvégén reggel 10 óra és délután 18 óra között érhető el. Ugyanakkor az online számlacsomag és a bankkártya kiválasztására a hét minden napján, 24 órában elérhető a bank honlapján. A nyitvatartási időn kívül történő online számlaigénylés esetén a bankfióki szerződéskötés is választható, vagy az űrlapon megadott adatok elmenthetőek, és később, nyitvatartási időben befejezhető az igénylés a VideóBankon keresztül.Az azonosítás során az ügyfélnek fel kell mutatnia saját kártyaformátumú személyi igazolványát, vagy útlevelét, kártyaformátumú vezető engedélyét és lakcímkártyáját. Ezt követően a következőket kell tenni: