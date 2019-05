Íme Magyarország fintech stratégiája, a versenyképességünk múlhat rajta

Magyarország Fintech Stratégiájáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján, ahol az MNB több képviselője és Gion Gábor, a PM államtitkára is előadást tart majd. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Technológia

BM központi keretrendszer interfésszel,

az e-személyi összekapcsolása pénzügyi adatbázisokkal,

A NISZ-infrastuktúrához kapcsolódó rendszer kibővítése,

megbízható ügyfél-hozzájárulás módszertan kidolgozása,

önkormányzatok számára a blokklánc alapú okosváros-funkciók elérhetővé tétele,

blokklánc technológia közigazgatási alkalmazhatóságának vizsgálata.

hűség- és ösztönző programok,

decentralizált szavazás,

állampolgári visszajelzések,

műemlék-nyilvántartás,

jegyértékesítés/beléptetés,

földhivatali nyilvántartás,

építési engedélyeztetés,

blockchain alapú közlekedésieszköz-megosztás,

blockchain-ID-kártya,

smart metering és közműszolgáltatások számlázása,

megújuló energia-nyilvántartás,

elektromosautó-töltő hálózat,

vízkészlet-nyilvántartás,

károsanyagkibocsátás-menedzsment,

hulladékgazdálkodás.

Magyarország Fintech Stratégiájának átfogó célja olyan kedvező szabályozási és piaci környezet kialakítása, amelyben a pénzügyi szektor hagyományos és új szereplői által kínált innovatív technológiai és üzleti megoldások az ügyfelek számára egyszerűbb, olcsóbb és kényelmesebb ügyintézést, a nemzetgazdaság számára pedig erősödő versenyképességet eredményeznek.A stratégia négy pillére épül, melyekhez eszközöket, célokat is társítanak:A technológia pillér átfogó célja, hogy a pénzügyi szolgáltatói piac hagyományos szereplői és az újonnan belépő technológiai cégek - lehetőleg az egyetemi és kutatói szféra bevonásával - magas hozzáadott értékű, innovatív technológiai megoldásokkal lépjenek piacra, és ehhez az állam jó minőségű adatbázisok elérhetővé, illetve országosan szabványosított ügyfél-azonosítási folyamatok lehetővé tételével is nyújtson támogatást. A meghatározott célok között szerepel az elektronikus fizetések számának növekedése, az online bankolás, felhőalapú adattárolás szélesebb körű elterjedése, a hitelbírálatok egyszerűsítése.Mindehhez a stratégia szerint megbízható és biztonságos kiberteret kell kialakítani, illetve a pénzintézeteknek lehetővé kell tenni a digitális személyazonosítást. Ebben már eddig is több előrelépés történt az utóbbi időben, ilyen például a távoli valós idejű és nem valós idejű azonosítás is, ugyanakkor a dokumentum a következő eszközöket is kiemeli:Mint azt a stratégiát elkészítő RowanHill Digitaltól, Horváth Balázs partnertől megtudtuk, az innovációs pillérben "Blokklánc- alapú okosváros-funkciók elérhetővé tétele" címen szereplő 1 milliárdos éves forrásigény a 2022-ig futó Modern Városok Programból származik, ami egy részben állami, részben uniós fejlesztési támogatás a megyei jogú városoknak.Az okosváros-funkciókat kiszolgáló blockchain háttérrendszert hoznának létre ebből a településeken, a tervek szerint például az alábbi funkciók számára lehet testhezálló a blockchain megközelítés:

Üzleti innováció

A pillér céja, hogy a digitális pénzügyi megoldások és a fintech fejlesztések kerüljenek az innovációs ökoszisztéma fősodrába, és kipróbálásukhoz álljon rendelkezésre megfelelő tesztkörnyezet. Ehhez olyan eszközöket határoztak meg, mint nemzetközi együttműködések elsőegítése, "fintech hidak" építés, korményközi partnerségek kötése, szabályozói szervek együttműködése, innovációs tevékenységet folytató szereplők, oktatási és kutatóintézetek, valamint a piaci szereplők partnersége. Cél, hogy a fintech megoldások elterjedjenek a pénztári szektorban is, továbbá az egyes béren kívüli juttatások és a piaci lojalitási programok (mint például a pontgyűjtés) is fintech megoldásokkal váljanak digitálissá.

Kompetencia

pénzügyi tudatosság és a digitális kompetenciák fejlesztése,

digitális eszközök használata az oktatásban,

korszerű bankolási szolgáltatások ismerete,

képzett munkaerő, az állam, a piaci szereplők és az oktatási intézmények együttműködése, kurzusok és képzési programok a piaci igényeknek is megfelelően.

Ennek a pillérnek az átfogó célja, hogy a digitális kompetenciák és/vagy a pénzügyi tudatosság hiánya egyetlen polgárt és vállalkozást se akadályozzon meg a korszerű, költséghatékony digitális pénzügyi megoldások megismerésében és igénybe vételében.A pillérhez rendelt eszközök:

Szabályozás

a fintech megoldások legyenek tesztelhetőek és biztonságosan alkalmazhatóak (Regulatory Sandbox ),

autentikációval, ügyfél-azonosítással kapcsolatos világos szabályozás,

a pénzügyi tranzakciókat terhelő költségek csökkentése,

fintech megoldások a számlavezetés, a betétgyűjtés és a hitelezés, abiztosítás és a vagyonmenedzsment terén is (neobankok , e-money kibocsátók),

a közösségi finanszírozás, mikrohitelezés, robottanácsadók használatának terjedése.

A pillér átfogó célja, hogy a fintech innovációkat és a pénzügyi szektor hagyományos szereplőinek digitális fejlesztéseit egyaránt ösztönző, a nemzetgazdasági és a pénzügyi rendszer versenyképessége szempontjából is kedvező szabályozói kereteket alakítsanak ki. További megogalmazott cél, hogy Magyarország a blockchain technológia folyamat élére álljon, regionális, illetve európai központ legyen.Fontosabb eszközök:

A fent vázolt stratégia jó kiindulási pont lehet arra, hogy költségvetési szinten kevés pénzből, de világos célok mentén fejlődjön tovább a magyar fintech piac. A stratégia elsősorban olyan területekre fókuszál, ahol nem pénz kérdése, hanem sokkal inkább szabályozói hozzállásé, hogy a fintech terület fejlődik-e vagy sem. Nem nyúl bele lényegesen a piaci folyamatokba, ehelyett a kereteket hivatott megadni a fejlődéshez. Igaz, több szempontból már létező szabályozási keretek további használatát ösztönzi (pl. regulatory sandbox), de ettől függetlenül is jó irányba mutat, hogy az állam foglalkozik ezzel a nemzetközi versenyképesség szempontjából egyre fontosabbá váló területtel.