Itt a BKK mobilos jegyrendszere!

A felhasználó letölti az Google Playről vagy az Apple Store-ból az alkalmazást.

A Regisztráció után, amikor elindul az applikáció, a felhasználó a különböző jegyeit láthatja, illetve, a megvásárolható termékek között váltogathat.

A különböző típusú jegyek közül kiválasztja, melyiket szeretné használni , vagy megvásárolja az új jegyet.

A fizetési módok közül bankkártyával vagy egyenleg terhére is lehet fizetni, vagy új kártyát is lehet regisztrálni.

A járműveken lesz egy QR-kód, a sofőr mellett és az ajtók melletti ablakokon két oldalon.

A megvásárolt jegyet a felszállás előtt vagy közben kell érvényesíteni a QR-kód beolvasásával. Ha ez megtörténik, akkor a mobil egy mozgó animációt jelenít meg, ami meg fog egyezni a sofőr ellenőrző mobilján látható képpel. Ezt nézi meg a sofőr, és ez alapján tudja eldönteni, hogy érvényes-e a jegy.

"A fővárosi közlekedési mobiljegy a budapesti közösségi közlekedésben használható jegyek, bérletek mobilapplikáción keresztül megvásárolható formája", első lépésként a 100E jelű reptéri járatra lehet megváltani - írták a közleményben.Az applikációt használó utasokat nem terhelik plusz költségek, a mobiljegy ugyanannyiba kerül, mint a hagyományos jegy. Nem "váltja le" a jelenlegi papírjegyeket és bérleteket, csupán egy új értékesítési csatornát jelent. A rendszer használatáról itt lehet tájékozódni.A megoldás egy új típusú QR-kódos jegyérvényesítést használ egy dinamikusan változó képpel. Az új platform nem csak a fővárosnak készült: az ország bármely más településén is használhatják majd a szolgáltatók.A mobilappos jegyvásárláshoz és érvényesítéshez működő mobilnetre és legalább Android 5.0-ás (vagyis kb. 5 évesnél fiatalabb) vagy iOS 10-es (két évnél fiatalabb) okostelefonra van szükség.Időalapú jegy is alkalmazható lesz a rendszerben opcionálisan, illetve a pilot tapasztalatai alapján akár a QR-kódos azonosításon túlmutató, például bluetooth-os, vagy egyéb automatikusan működő jegyérvényesítést is bevezethetnek. Technikailag a fejlesztés abba az irányba tart, hogy a bérleteket is bevezethetik a platformra, ugyanakkor ez a szolgáltató döntése, hogy milyen díjtermékeket (vonaljegy, idő alapú jegy, bérlet) vezet be.