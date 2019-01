Itt a Google nagy dobása: belépnek az európai fizetési piacra

Megszerezte a PSD2-es pénzforgalmi licencet a Google az ír jegybanktól, a technológiai óriás a lépéssel nem csak Írországban, hanem az egész EU területén fizetési szolgáltatásokat indíthat.

Folyamatosan dolgozunk azért, hogy támogassuk ügyfeleinket Európában. Az ír pénzforgalmi licenc megszerzése is része ennek, ezen felül több projektről tárgyalunk Európa több részén

A lépésre két évvel azután szánták el magukat, hogy a Facebook is e-money licencet szerzett az országban. Ilyen úgynevezett e-money licencet a Google még az előző hónapban, karácsonykor szerzett az EU-területére: ezt Litvániában kapták meg digitális pénz kibocsátására és mobiltárcák üzemeltetésére.- nyilatkozta a Google szóvivője a lépés kapcsán. A Google szó szerint ugyanezt a nyilatkozatot tette a litván e-money licenc megszerzése után is azzal a különbséggel, hogy ott az ír helyett litván licencről beszélnek.Jelenleg a Google a Google pay digitális tárcák működtetésénél csak annyit tesz, hogy tárolja a bankkártyák adatait, és az adatok segítségével fizethetnek a felhasználóik, de a tranzakciókat már a kártyatársaságok kezelik. A pénzforgalmi licenc nem egyenlő egy teljes banki licenccel, hiszen betétet nem gyűjthetnek, hitelt nem helyezhetnek ki.De a most megszerzett licencekkel márami leegyszerűsítve számukra új bevételi forrást jelenthet, a bankok és kártyatársaságok számára pedig bevételkiesést, élesebb versenyt.Magyarországon és az EU-ban januártól kopogtathatnak a bankoknál a fintechcégek: a megújított pénzforgalmi irányelv (PSD2) szerinti engedéllyel rendelkező külső szolgáltatók ettől kezdve szabályozott módon csatlakozhatnak a bankszámlánkhoz. Például olyan appot fejleszthetnek, amivel minden bankszámlánkat egy helyről kezelhetjük, és vadiúj mobilos és online fizetési megoldások is jöhetnek, amelyekkel közvetlenül a bankszámlákról költhetjük el a pénzt, még kártya sem kell hozzá.