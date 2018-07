Itt a kormány készpénzgyilkos terve: már idén lépnek

A köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció megteremtése, erősítése, általánossá tétele

A tudatos pénzügyi magatartás alapjainak és a háztartások pénzügyi stressztűrő képességének erősítése

Körültekintő pénzügyi döntéseket előmozdító szemlélet megteremtése és a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást támogató intézmények/ infrastruktúrák létrehozása és széles körű megismertetése

Öngondoskodási szemlélet erősítése

Pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, pénzügyi beilleszkedés mértékének növelése (financial inclusion)

A készpénzkímélő fizetési eszközök használatának ösztönzése, készpénzhasználat súlyának csökkentése

Körültekintő hitelfelvétel támogatása

A készpénzmentesítés eszközei között szerepel már az idei második félévre, hogy szabályozás útján az állami és nagyvállalati bérkifizetések készpénz helyett elektronikus formában történjenek, ezzel kapcsolatban helyzetfelmérést is terveznek.

Szintén 2018 második felére vonatkozik a határidő arra, hogy az állami intézményeknél az elektronikus fizetés lehetőségét is megteremtsék (POS terminálok telepítése, azonnali fizetés stb.), és ugynez igaz a másik oldalról is, vagyis az állam felé irányuló fizetéseknél is az elektronikus fizetési módokat helyeznék előtérbe. Szükség esetén szabályozási koncepciót készítenek ehhez.

A vállalkozások közötti készpénzes fizetésre vonatkozó havi értékhatárt több lépcsőben csökkentik, erre a határidő 2019 első féléve.

A pénzügyi tudatosság növelését célzó cselekvési terv 7 fő célja:Az egyes célokhoz a kétéves cselekvési tervben alcélokat és határidőket is meghatároztak, többek között hozzányúlnak az amúgy is átalakítási folyamaton áteső nemzeti alaptantervhez, tájékoztató kampányokat indítanak, munkahelyi tréningeket szerveznek, a pénzügyi termékekre termékválasztó portált, kalkulátorokat hoznak létre.Utóbbival kapcsolatban már született egy előkészítő döntés, amelynek értelmében a bankoknak egységes díjjegyzéket kell készíteniük a lakossági pénzforgalmi számlatermékeikről, ezeket a kondíciós listákat pedig fel kell tölteniük egy összehasonlító adatbázisba jövő év közepétől.Kiemelt cél lesz a gazdaság készpénzmentesítése és a körültekintő hitelfelvétel elősegítése:A tervezet külön foglalkozik a lakosság pénzügyi rendszerhez való hozzáférésének segítésével, melynek keretében például figyelemfelhívó kampányokat terveznek fintech megoldások témakörében illetve a kártyahasználatra ösztönző kampányokat is terveznek.