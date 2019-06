Kiderültek a részletek a Facebook saját kriptopénzéről

2020 elején indul a Facebook saját fejlesztésű blockchain rendszere, melynek menedzselésében a Visa, az Uber és Andereessen Horowitz magánbefektető is részt vesznek - derül ki mindez a Libra frissen közzétett white paperjéből. Minden résztvevőnek legalább 10 millió dollárt kellett fektetnie a projektbe.A Libra használatának nem lesz semmilyen díja, a Calibra viszont befekteti a tárcában tárolt összeget likvid eszközökbe és az ezen elért hozamot megtartja magának. Az ügyfeleknek személyre szabott hirdetéseket is küldenek majd, melyeket a Librán keresztül történő vásárlásaik alapján targetálnak majd.A Libra árfolyama számos devizához és más eszközhöz kötött lesz: mindez azt jelenti, hogy nem lesz fix árfolyama, de nem is lesz olyan volatilis, mint más kriptodevizák.A rendszer célja az lesz, hogy körülbelül 1,7 milliárd olyan ember tudjon akár nemzetközileg is pénzt átutalni, akik nem rendelkeznek még csak bankszámlával sem.