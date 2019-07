Kiterjesztené a kormány készpénzmentes programját a GVH

Ezzel a témával is foglalkozunk november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

A tranzakciószámmal arányos díjak - amelyek a vizsgált időszakban emelkedést mutattak - szintén elsősorban a kisebb tranzakciókat lebonyolító, kisméretű kereskedőket érintik hátrányosan, ezért a GVH e díjak minimalizálását, illetve megszüntetését javasolja.

Magyarországon még ma sem elég széles körű a bankkártyás fizetés, pedig a készpénzhasználat csökkenése hatékonyan járulhatna hozzá a szürkegazdaság visszaszorításához. A GVH ezért ágazati vizsgálatban tekintette át azokat a tényezőket, amelyek akadályozhatják a bankkártya-elfogadás terjedését, illetve azokat a módokat, amelyekkel ezen akadályok leküzdhetők a piaci szereplők, illetve az állami szabályozás segítségével.A hatóság jelentése szerint 2013 és 2018 első negyedéve között jelentősen nőtt a bankkártyát elfogadó kereskedők száma, és az egy bankkártyára jutó tranzakciók száma is egyre közelíti az uniós átlagot. A kártyát elfogadó kereskedők száma azonban rendkívül alacsony hazánk egyes területein, és még mindig erős a magyar fogyasztók kötődése a készpénzes fizetéshez.Az elmúlt években a bankkártya-elfogadás terjedését ösztönözte a bankközi jutalék jogszabályban történő maximalizálása, illetve a Pénzügyminisztérium POS-terminál telepítési programja.A bankközi jutalék csökkentése - az ágazati vizsgálat szerint - áA legkisebb kereskedők elfogadási költségei ugyan jelentősen mérséklődtek, forgalomhoz viszonyítva azonban még mindig az e kategóriába tartozók díjterhelése a legnagyobb. Az arányosan magasabb díjakat részben méretgazdaságossági okok magyarázzák, valószínűsíthető azonban, hogy a további különbségek a kereskedők közötti eltérésekből adódnak - alkupozíciójukat, illetve tudatosságukat tekintve. A GVH ezért programok indítását javasolja a kereskedői tudatosság növelésére.A POS termináltelepítési program is hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen csökkenjenek a legkisebb forgalmú kereskedők (negyedévente 1 millió Ft alatti kártyás forgalmat lebonyolítók) elfogadói költségei.Utóbbi oka lehet, hogy számos olyan kereskedő van, aki már rendelkezett POS terminállal a program meghirdetésekor, így nem tudott pályázni a támogatásra, de alacsony alkuereje miatt magas elfogadói költségekkel szembesült.Az ágazati vizsgálat részeként végzett piackutatásban a megkérdezett kereskedők a bankkártya-elfogadás hátrányai között említették, hogy csak napokkal később jutnak hozzá a vásárlások ellenértékéhez.A GVH továbbá megfontolásra javasolja a bankkártya-elfogadás,A GVH ágazati vizsgálatához számos piaci szereplő és állami szervezet nyújtott segítséget adatszolgáltatással és észrevételekkel. A hatóság bízik abban, hogy vizsgálatával hozzájárul a bankkártya-elfogadás további terjedéséhez, így is segítve a készpénzhasználat csökkentéséhez fűződő közcél elérését.