Kitört a magyar blockchain-forradalom: íme a nagy tervek és az újdonságok

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Blockchain a magyar közigazgatásban

A közeljövő terve, hogy a jogosítványok kiállítása is blockchain alapokra kerüljön.

Az MNB is lépett

Blockchain megoldások a magyar piacon

Magyarországon van a Digital Asset nevű blockchainre megoldásokat fejlesztő cég fejlesztőközpontja, amely többek között az ausztrál tőzsde elszámolási és kiegyenlítési rendszerét helyezi blockchain alapra.

nevű blockchainre megoldásokat fejlesztő cég fejlesztőközpontja, amely többek között az ausztrál tőzsde elszámolási és kiegyenlítési rendszerét helyezi blockchain alapra. A Te-Food az élelmiszeriparban a termékek származási helyét QR-kódos megoldással viszi fel blokkláncra, így a boltok polcán lévő árukról egyetlen beolvasással meg lehet mondani, hogy honnan származik, például egy csirkecombról, hogy melyik farm melyik keltetőjében kelt ki a csirke. 16 országban indítottak el pilot-projekteket, többek között az Auchannal is öt országban.

az élelmiszeriparban a termékek származási helyét QR-kódos megoldással viszi fel blokkláncra, így a boltok polcán lévő árukról egyetlen beolvasással meg lehet mondani, hogy honnan származik, például egy csirkecombról, hogy melyik farm melyik keltetőjében kelt ki a csirke. 16 országban indítottak el pilot-projekteket, többek között az Auchannal is öt országban. Mind a négy nagy tanácsadó (Big Four), vagyis a Deloitte, KPMG, EY és PwC is rendelkezik tanácsadói, és globális szinten blockchain fejlesztői kapacitással.

Az InsurWiz nevű startup egy blockchain alapú biztosítást fejlesztett, amely időjárás-előrejelző platform, amely teljesen automatikusan működik, az okosszerződésre megadott adatok szerint ha az időjárás elromlik, akkor a biztosítás kifizeti a biztosítási díjat automatkusan.

nevű startup egy blockchain alapú biztosítást fejlesztett, amely időjárás-előrejelző platform, amely teljesen automatikusan működik, az okosszerződésre megadott adatok szerint ha az időjárás elromlik, akkor a biztosítás kifizeti a biztosítási díjat automatkusan. A Meddictive egy humánszövet nyomonkövetési alkalmazást fejleszt, ami tulajdonképpen egy supply chain alkalmazás betegadatokkal.

egy humánszövet nyomonkövetési alkalmazást fejleszt, ami tulajdonképpen egy supply chain alkalmazás betegadatokkal. A jegyértékesítéssel foglalkozó Interticket core biznisze a jogosultságkezelés, amit blockchainen oldanak meg: egyszerűen fogalmazva megmondják, hogy adott pillanatban ki, hol és mit csinálhat.

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ma már nem azért foglalkoznak a blockchain technológiával a címlapokon, mert 20 százalékot emelkedett vagy esett a bitcoin árfolyama napon belül, hanem mert az üzleti életben és közigazgatási folyamatokban is egyre nagyobb szerepet kap a technológia - hangzott elRengeteg változás történt a blockchain piacon az elmúlt egy évben, ezek közül az egyik legnagyobb, hogy az a hype, ami a blockchaint körülvette, mára eltűnt. A kriptovaluták helyett ha blockchainről van szó, az üzleti, gyakorlati megoldások kerültek előtérbe. A világ legnagyobb bankjai álltak be a blockchain mögé, például a sokszereplős finanszírozás (WeTrade) lépéseit tudják egyszerűsíteni, a Samsung pedig olyan banki azonosításra használt mobilakalmazást indított el, amivel lényegesen gyorsabban lehet számlát nyitni, mint bármikor korábban.A Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) is vizsgálja a blockchain bevezetési lehetőségeit a közigazgatásban. Jakab László, az ITM főtanácsadója elmondta, Magyarország sikeresen csatlakozott az EU-s blockchain chartához, és most a piaci szereplőkkel és MNB-vel közösen vizsgálják a szabályozási lehetőségeket és a közigazgatási gyakorlati hasznát a technológiának.a BM helyettes államtitkára a Belügyminisztérium terveiről beszélt a konferencián. A BM elkötelezett abban, hogy a közigazgatás minél átfogóbban elektronizált legyen, és a cél a teljeskörűség: nem a hivatal működését elektronizálnák, hanem az állampolgárokat automatikusan vezetnék át a hivatali folyamatokon. Az állampolgár például elindít egy hivatali folyamatot otthonról vagy a villamosról a telefonjáról, ez automatikusan, ügyintéző manuális segítsége nélkül átfut a rendszereken, és ha minden rendben történik, akkor megkapja az eredményt, például egy végzést, ami bekerül a közhiteles nyilvántartásba is. Ehhez egy olyan adattrezort építenek, amelyben úgy tudják közhitelesen tárolni az adatokat, hogy azokat nem kell kinyomtatni.Ehhez sok szereplőnek az együttműködésére van szükség, az állampolgár elmegy KRESZ-vizsgára, műszaki vizsgára, a Vöröskereszthez Egészségügyi-tanfolyamra, majd gyakorlati vizsgát kell tennie. A jövőben már nem a papír (plasztik) jogosítvány megléte jogosítja fel az állampolgárokat a vezetésre, hanem az, hogy a BM beállítja ezt a jogosultságot a központi nyilvántartásban.A BM-nél tehát azt szeretnék elérni, hogy egyetlen olyan blokklánc épüljön fel, amely a más-más szervezeteknél keletkező eredményeket fűzi fel, és központi adatbázisnak kell ezt nyilvántartania. A blokklánc legfőbb előnye, hogy nem kell ellenőrizni, hogy a rajta tárolt adatok közhitelesek-e, a vizsgák valóban megtörténtek-e, hiszen ezt a technológia biztosítja, persze csak akkor, ha az adatbevitel megfelelően történt. Amikor az államon kívül álló szervek is részt vesznek egy engedély kiállításában, mint a jogosítványnál, akkor van igazi jelentősége, létjogosultsága a technológiának. Hiszen rengeteg energia, pénz menne el arra, hogy az állam ellenőrizze, tényleg minden szervnél teljesítette-e az elvárásokat az állampolgár.Az Idomsoft a Belügyminisztéruim háttérintézménye, amely az informatikai feladatok megvalósítását végzi. A cégnél utóbbi időszakban a különböző hivatali rendszerek interoperatibilitásával, összekötésével foglalkoztak. Jelenleg többek között azt vizsgálják, hogy a hivatali rendszerek kommunikációját közvetítő áteresztő közeget, az úgynevezett Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszt (KKSzB), érdemes lehet-e blockchain alapokra helyezni.Az MNB-nél a cél, hogy a pénzügyi rendszert hatékonyabbá és könnyebben elérhetővé tegyék. A jegybank a blockchaines megoldások közül a digitális jegybankpénzzel kacérkodik, és a hitelfedezeti biztosítási rendszert szeretnék blockchain alapokra helyezni. Nem biztos, hogy utóbbira a blockchain a legjobb megoldás, lehet, hogy egy hagyományos adattárházal is meg lehetne ezt oldani, de a blockchain egy game changer technológia, ezért is fontos, hogy teszteljék magukat, megismerjék a technológiát.Az MNB azt kutatja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszert hogyan lehet hatékonyabbá tenni blockchainnel, ugyanakkor a jegybank szerint például a földhivatali rendszer blockchain alapokra helyezése is egy jó irány lehet, erre már több más országban van példa.Több olyan kezdeményezés, startup vagy éppen fejlesztési központ is található Magyarországon, amely Blockchainnel foglalkozik. A teljesség igénye nélkül a következő megoldások találhatók meg itthon: