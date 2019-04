Kivonul a Facebook a fizetésekkel Európából - Mikor jönnek így Magyarországra?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Nagy-Britanniában és Franciaországban vezette be durván két évvel ezelőtt a Facebook a Messenger üzenetküldő szolgáltatásában a személyek közötti, azaz person to person (P2P) fizetési lehetőséget, azonban a szolgáltatás olyannyira nem lett népszerű a felhasználók körében, hogy a cég megszünteti a lehetőséget. Június 15-ével kapcsolják ki a szolgáltatást az öreg kontinensen, ugyanakkor az adományozási pénzküldési funkció továbbra is elérhető marad. A szolgáltatás használatához a fizető és a fogadó félnek az első alkalommal meg kellett adnia a PayPal-fiókja adatait vagy a betéti kártyás adatait, így zajlott a fizetés.A bejelentést nem verték nagy dobra - persze miért is tették volna - a szolgáltatás megszüntetését a Facebook felhasználóinak segítséget nyújtó oldalon egy rövid közleményben tudatták. A TechCrunchnak a Facebook kicsit bővebben is reagált a hírre. A Facebook szóvivője közölte, hogy inkább olyan területeken szolgálják ki az ügyfeleiket, amit a felhasználók is a leginkább hasznosnak találnak. Az érintett felhasználókat külön is értesítették a változásról. Igaz, ahogy a cikkben is megjegyzik, azt nem tudni, pontosan hányan vették igénybe a szolgáltatást az elmúlt két évben.Amit viszont tudunk, hogy a Facebook legutóbbi negyedéves gyorsjelentése szerint a tavalyi negyedik negyedévben a 16,64 milliárd dolláros reklámbevétele mellett avagyis a core bizniszükhöz mérten még nagyon kicsi a súlya a fizetési üzletágnak. A fizetési szolgáltatásokon belül Európában 64 millió dolláros bevételt értek el.Még 2016-ban szerzett a Facebook e-money licencet Európában, és 2017 novemberétől tette elérhetővé a 18 év feletti felhasználóinak a P2P fizetést a szóban forgó két piacon. A Facebookról azt is pletykálták, hogy további közösségi fizetési megoldásokat fejleszt, és ezért körül is nézett a piacon, milyen startupokat vásárolhatna fel, 5 évvel ezelőtt még a TransferWise is felkerült a célpontok listájára. A Facebook célja az let volna, hogy a hirdetési bevételek mellé egy komoly fizetési piaci jelenlétet építsen ki.Egyes piacokon ez sikerült is nekik, főleg a fejlődő világban, például Indiában, ahol a WhatsApp fizetéssel gurítottak nagyot, amely a helyi azonnali fizetési infrastruktúrára épül. A fejlődő országokban általában lényegesen kevesebben rendelkeznek bankszámlával és általában a fizetési infrastruktúrához való hozzáféréssel, mint Európában, ezért ezeken a piacokon könnyebben hódítanak el piaci részesedést a bankoktól a fizetési szegmensben.Az európai nyitás azonban nem jött be a jelek szerint, legalábbis ezzel a megoldással biztosan nem próbálkoznak már. Kérdés, hogy a Magyarországon a tervek szerint július elsején induló azonnali fizetési rendszerre - például az Indiában már kipróbált mintára - építenek-e új személyek közötti fizetési rendszer.A magyar elektronikus pénzforgalmat az új rendszer várhatóan felpörgeti majd, úgy tudjuk, már most van a piacon olyan fintech startup, mely szolgáltatást fejleszt az új rendszerre. A GIRO Európában az elsők között vezet be azonnali átutalási rendszert, amely másdolagos azonosítókat is kezel, többek között e-mail címre, telefonszámra, adószámra, adóazonosító jelre is lehet majd fizetési tranzakciókat indítani. Ezen kívül egy új tranzakciós típus, a fizetési kérelem is szerepel majd az új rendszerben.A PSD2, vagyis a megújított európai pénzforgalmi irányelv szeptember 14-én lesz éles az EU-ban, innentől kezdve kapcsolódhatnak a bankok rendszerei a PSD2-es engedéllyel rendelkező új, harmadik feles szolgáltatók. A Facebook mostani visszalépése ellenére elképzelhető, hogy a jövőben belép a fizetési piacra. Mindeközben az EKB is már egy olyan tervet rebesget, amely a bankkártyás rendszereknek és a Big Techeknek állítana európai szintű versenytársat a fizetési piacon.