Különös, kriptopénzre épülő anarchista állam van születőben

Különös állam

Az új rendszert a társadalom decentralizált rendszerének nevezzük.

Készpénzről kriptopénzre

Ahhoz, hogy Isztambulba küldjünk pénzt, nagyjából 10 százalékos (értékarányos - a szerk.) díjat kell fizetni. Úgy gondoljuk, kriptopénz segítéségével ezt globálisan 2 százalékért meg lehet valósítani.

Rojava új elképzelt társadalmát együttdolgozók rendszere alkotja, akik különböző funkciókat látnak el a közösségen belül. Létrehozzák a digitális közigazgatási rendszerüket Rovaja demokratikus szellemében, és a blockchain technológia teszi lehetővé, hogy a polgárok uralmat gyakoroljanak az intézmények felett, okosszerződéseken keresztül léphetnek velük kapcsolatba, és transzparens módon nyomon követhetik a működésüket.



Azt akarják megmutatni, hogy igenis létezhet egy teljesen új berendezkedésű társadalom, amely korábban nem látott módon működik - az autonómiával, az ökológiával és az "ön-adminisztrációval" összhangban.





A négy millió embernek otthont adó Rovaja régió az elmúlt hat évet területi függetlenségéért vívott háborúkkal töltötte, jelenleg törékeny béke uralkodik a kis országban. A szomszédos hatalmak - Törökország, Szíria, Irán, Irak - ugyanakkor gazdasági szankciókkal sújtják a kis országot, ezértDe ez nem minden, a blockchain technológiát a társadalomszervezésben is alkalmaznák.Erselan Serdem, az ország technológiai fejlődési programjának vezetője elmondta, kriptográfiát tanító akadémiát is kialakítanának. Az ötletgazda Amir Taaki, egy bitcoin-fejlesztő veterán, aki Barcelonában is egy kriptoegyetem megalapításán dolgozik jelenleg.Rojava egy különös államforma meghonosításán is dolgozik, "a forradalmi projekt a társadalmat az anarchista alapelvekre építené fel jogi, védelmi, társadalmi és kulturális szempontból is" - mondta Taaki a Coindesknek. Erselan Serdem hozzátette: a háborúban szerzett tapasztalataik segítenek az erőforrások hatékony elosztásának megszervezésében, és hogy egy pozitív példát állítsanak a világnak. Alapjaitól gondolják újra a rendszert, és azt is, az emberek hogyan osztják el a javakat egymás között demokratikusan, központosítás nélkül.Az akadémiák egy kurd elméleti politikus, Abdullah Ocalan "demokratikus konföderáció" filozófiáját követik, amely az államberendezkedéshez hasonlóan a közvetlen demokráciát, feminizmust és az ökológiát helyezi előtérbe. A blockchain technológia és a kriptopénzek pedig ennek elérésében kulcsfontosságúak lesznek.Jelen pillanatban Rojava gazdasága készpénzen alapul, ezért is fontos lenne az átállás egy digitális kriptopénzre. A készpénzes működés és a szankciók miatt ahhoz, hogy az országhatáron túlra küldhessenek pénzt a helyiek, magas díjakat kell fizetni.- mondja Amir Taaki.Ehhez persze az első lépés, hogy infrastruktúrát kell építeni, helyi készpénzváltókat kell kialakítani bitcoinnal, és a lakosoknak helyi nyelvekre lefordított pénztárca szoftvereket kell elérhetővé tenni. ezen kívül bitcoinos pénzforgalmi rendszert (például mint a lightning network, a bitcoin nettósító elszámolási rendszere) kell létrehozni a pénzforgalom meggyorsítása, olcsóvá és biztonságossá tétele érdekében.Olyan megoldásokat is keresnek, amely nem feltétlenül használ netkapcsolatot, a kriptopénzeket akár rádiós frekvencián is küldhetnék, és felmerült, hogy olyan papírpénzt bocsátanak ki, amely kritopénzhez kötött.