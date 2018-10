Magyarországon eddig nem látott újítással jött ki a Gránit mobilbankja

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján, amelen a Gránit Bank is részt vesz. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A fejlesztés befejeződött, néhány hét óta elérhető az ügyfeleink részére az új ebank az App Store-ban és az ügyfélvisszajelzések nagyon kedvezőek. A mobilapplikációba az országban elsőként egy új, un "Pénzügyeim" funkciót telepítettünk, amely mutatja az ügyfelek költéseit és a bevételeit, diagramokon ábrázolva, havi bontásban, visszamenőleg is, a kiadás és bevétel típusai szerint kategorizálva és az egyes tranzakciók részleteit is bemutatja. Az app öntanuló algoritmusa révén az ügyfél maga is megváltoztathatja az automatikusan felkínált csoportképzést. A fentieken túl új funkcióként, néhány érintéssel lehet forintban, devizában saját és idegen számlára utalni, betétet lekötni/feltörni. Az új alkalmazásban az ebanki belépés a hagyományos PIN-kód megadása helyett biometrikus azonosítókkal is lehetséges. Az új app ügyfélélmény kutatásokat felhasználva külsőleg is megújult, a cél az volt, hogy a funkciók jelentős bővülése mellett is minél átláthatóbb, érthetőbb és egyszerűen kezelhető legyen.

A fejlesztéseink fontos elve annak felismerése, hogy az évtizedek óta beidegződött bankolási szokásokat csak egyszerű, kényelmes, időt megtakarító, innovatív pénzügyi szolgáltatásokkal lehet megváltoztatni. Fejlesztéseink meghatározásakor ezekből a követelményekből indulunk ki és mi hiszünk abban is, hogy az innováció értéket, kultúrát teremt. Évek óta nyújtunk megkülönböztető szolgáltatásokat iOS és Android eszközökön. Egy érintéssel lehet kártyalimitet beállítani, kártyát zárolni, feloldani, vagy videós azonosítással otthonról akár 15 percen belül bankszámlát nyitni, vagy videóbankon tranzakciót indítani illetve ingyenes internetes banki SMS-t, iSMS-t fogadni. Androidos telefonon lehet emellett a bankkártyát digitalizálni és telefonnal, plasztik nélkül fizetni.Sok-sok elemzés, kutatás, felmérés előz meg minden egyes fejlesztést, hiszen olyan beruházásokba teszünk pénzt, amely vagy meglévő ügyféligényt elégít ki, vagy új fogyasztói keresletet generál. Meggyőződésünk szerint jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink széles rétege igényli a takarékoskodást segítő és a pénzügyi tudatosságot erősítő Pénzügyeim funkciót , amelyet eddig mobilbanki appikációba integrálva sehol sem lehetett elérni.Ez talán a legnagyobb kihívás a digitális térben. A kényelmes, látványos megoldásokat kínáló alkalmazások hátterében komplex kiszolgáló és kommunikációs infrastruktúra áll, ennek minden elemét, minden rétegét vizsgálni kell biztonsági szempontból is. Ehhez a munkához is megkerestük a legfelkészültebb szakértői csapatokat már a tervezés fázisában, és természetesen a megvalósult rendszert is alapos biztonsági auditnak vetettük alá. Rengeteg lehetséges megoldást elemeztünk, hogy a lehető legmagasabb fokú biztonságot tudjuk nyújtani a felhasználói élmény biztosítása mellett.Az adatvédelmi szempontok mindig is hangsúlyosak voltak a Bank életében, a GDPR szabályainak való megfelelés ezt egy új, magasabb szintre emelte, az új funkciók tervezésénél, kiegészültek a szempontjaink a megváltozott szabályozás újdonságaival. Ami a PSD2-t illeti, szintén jelentősen fejlődtek a pénzforgalmi folyamatokat értintő követelmények. E téren még fontosabbá vált, hogy a rendszer működése során a lehető legalacsonyabbra szorítsuk a hibák lehetőségét Az alkalmazásban megvalósított tranzakciós funkciók kapcsán pedig már megkezdtük az előkészületeket a Banki OpenAPI-k kialakításához, ami a PSD2 bevezetésének következő, izgalmas fázisa.Az open banking elv, meghatározó lépés afelé, hogy az ügyfelek számára pénztárcabarát és innovatív pénzügyi szolgáltatásokat kínálhassunk a fintech közösség szereplőivel közösen. A Gránit Bank életében a nyílt bankolás nem új téma, hiszen 2014-ben az országban elsőként adott ki - akkor még pilot jelleggel - számlainformációs banki API-kat, majd ezt követően elérhetővé tette egy KKV-knak könyvelő rendszert nyújtó felhő alapú szolgáltatás számára is. Így mi a PSD2-t megelőzve jöttünk ki az open API-val, és erre a tapasztalatra alapozva a PSD2 eszköztárával számos további izgalmas szolgáltatás építését tervezzük a következő időszakban.

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján, amelen a Gránit Bank is részt vesz. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A pénzügyi mobilalkalmazás fejlesztése összetett feladat, sokféle profilú és eltérő munkakultúrájú csapatok együttműködésének terméke. Ötvözni kell a munka során a banki környezet és "hagyományos" beszállítói kör erősen konzervatív megközelítését a mobilvilágban mozgó fejlesztők fiatalos hevületével, a tapasztalt szakértők "fontolva haladását" az agilis lendülettel. A Bank által alkalmazott üzleti modellben a konzervativizmus és az innováció együttesen fontos, amelyből szervesen következett az az üzleti döntés, hogy a jövőben a fintech megoldások kidolgozásában a Bank által alapított GB Solutions Zrt-re fokozottan kívánunk támaszkodni , de továbbra is nyitottak vagyunk a kreatív, fintech jellegű vállalkozásokkal való együttműködésre. Elég arra utalnom, hogy például a Pénzügyeim modul beépítése kapcsán egy olyan startuppal dolgoztunk együtt, amely elnyerte a magyarországi CESA (Central European Startup Awards) legjobb fintech startup díját.Most az iPhone-nal rendelkező ügyfeleinknek adtuk meg elsőként a lehetőséget a megújult eBank használatára, de néhány hét múlva ez elérhető lesz Androidon is.A magyar gazdaság 2018-ben is dinamikusan növekszik, és ez a dinamika az optimista várakozásokat is némileg felülmúlta. A GDP az első félévében 4,8%-kal nőtt, amely az elmúlt 14 év legmagasabb értéke. A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. A növekedés alacsony inflációs környezetben valósult meg magas - az elmúlt másfél évben 10% feletti - reálbér növekedéssel párosulva. A beruházások értéke két év óta folyamatosan növekszik, 2018 I. félévében 13%-kal haladták meg az előző év azonos időszakát. A beruházások növekedése szinte a teljes magyar gazdaságot jellemezte, amely pozitív indikáció a gazdaság további bővülésére.A bankrendszer teljesítménye szoros párhuzamban áll az ország gazdasági teljesítményével. A jó makrogazdasági teljesítmény növekedési lehetőséget ad a hitelintézetek számára, ugyanakkor a magas szabad tőkével rendelkező, hitelezési hajlandóságot mutató bankszektor megfelelő finanszírozási forrással tudja ellátni a növekvő gazdaságot és ezzel elősegíti a gazdaság növekedését.A hitelintézeti rendszer mérlegfőösszege 8,5%-kal nőtt 12 hónap alatt 2018. augusztusig. Eszközoldalon a legdinamikusabban a vállalati hitelállomány nőtt, 15%-ot meghaladó mértékben, a háztartások hitelállománya 3%-kal nőtt 12 hónap alatt, ami az elmúlt közel hét év legjobb adata. A hitelintézeti rendszer első féléves adózott eredménye 300 Mrd Ft volt, ami 18%-kal alacsonyabb volt az előző évhez képest. Ennek oka egyrészt, hogy a szűkülő marzsok következtében csökkent a kamateredmény, másrészt az előző évben jelentős értékvesztés felszabadításhoz képest idén már lényegesen kisebb összegű felszabadítás történt. A nem teljesítő hitelállomány aránya tovább csökkent ez év első felében, és bankrendszer jelentős tőketöbblettel rendelkezik, amely lehetőséget a további hitelezésre, és így az eredmény növelésére.A Gránit Bank a hitelintézeti rendszert meghaladó növekedést ért el 2018 első három negyedévében is. A Bank mérlegfőösszeg meghaladta a 330 Mrd Ft-ot, az adózás előtti eredmény pedig megközelíti az 1,2 Mrd Ft, ami több mint kétszerese az előző év azonos időszaki adatának. A jó eredmény oka a kiválóan teljesítő hitelállomány és a banki átlagnál lényegesen kedvezőbb költségstruktúra, a működési költség mérlegfőösszeghez képesti arány 0,9% szemben a bankrendszer 2,1%-os arányával. A Bank a működése nyolc éve alatt éves átlagban 59%-kal növelte mérlegfőösszegét, és így mára a banki rangsor első harmadába került.Az ügyfelek nyitottak a Bank innovatív megoldásaira, számuk folyamatosan emelkedik és az új lakossági ügyfelek közel 40%-a már VideóBankon keresztül, fiókba utazás nélkül nyitja meg a számláját. Folyamatosan fejlesztjük elektronikus banki megoldásainkat, mert hisszük, hogy az innováció értéket teremt. Azáltal pedig, hogy a pénzügyek intézését kényelmesebbé, egyszerűbbé és költséghatékonyabbá tesszük, egyúttal a korábbihoz képest új minőségű ügyfélélményt adunk.