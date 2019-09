Már csak pár év és repülő taxik árasztják el a városok egeit

Kereskedés Airbus-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén!

A jövő logisztikai megoldásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Repülés egy taxi áráért

A CityAirbus egy négyüléses,, nyolc rotoros repülőgép, amely függőlegesen száll fel és le.előre meghatározott útvonalon, elsősorban rövidebb távok teljesítésére találták ki, városon belül közlekedne. A jármű, viszont a tesztfázisban még lesz egy ember a fedélzeten, aki közbe tud lépni, ha ez szükséges. A fejlesztés az Airbus Helicopters és a Siemens közös projektje.viszont ugyanúgy képes lesz légvonalban közlekedni. Hatótávolsága viszont sokkal kisebb, alkalmazása pedig sokkal kevésbé sokoldalú lesz, mint egy helikopteré.

A CityAirbus az Airbus Helicopters donauwörthi üzemében. Fotó: Airbus Helicopters

A CityAirbusból már létezik működőképes bemutatódarab is, a gép először idén májusban repült. A gépet az Airbus Helicopters donauwörthi üzemében fejlesztik, melyet a napokban alkalmunk nyílt meglátogatni:

Az első CityAirbus, összeszerelés alatt. Fotó: Airbus Helicopters

A következő évtizedben már repülhet

Mivel a jármű fejlesztése még folyamatban van, a bemutatódarabnál a végső változat az Airbus tervei szerint biztonságosabb és kényelmesebb is lesz. Vahana néven egy másik önvezető forgószárnyast is tesztel az Airbus, ennek a projektnek a tanulságait is beépítik majd a CityAirbusba.Az Airbus Helicopters projektje nem elsősorban technikai akadályokkal küzd, hanem azzal, hogy n. A vállalat úgy gondolja,, de már folyamatban vannak az erről szóló tárgyalások.A cég úgy véli, jó eséllyel ebben az esetben sem lehet majd bárhol leszállni a "légi taxival;" előre kijelölt röppályákon közlekedik majd, például a városközpontból a repülőtérig.A forgószárnyasok. Az üzemeltetők lehetnek fuvarozási cégek, tömegközlekedési szervezetek és akár maga az Airbus is.

A CityAirbus látványterve. Fotó: Airbus Helicopters

A CityAirbus kidolgozásánál cél lesz az is, hogy a jármű. Az Airbus Helicoptersnek nem célja, hogy például a buszokat helyettesítsék a géppel, viszont célközönségüket képezi mindenki, aki egy normál taxiba beülne.

A CityAirbus a donauwörthi üzemben. Fotó: Airbus Helicopters

A jövő logisztikai megoldásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A levegőben a jövő?

a Pop.Up Next en: egy földi közlekedésre és repülésre is képes, moduláris járművön, melyet az Audival közösen építenek meg,

en: egy földi közlekedésre és repülésre is képes, moduláris járművön, melyet az Audival közösen építenek meg, a SkyWays en, ami egy drónalapú csomagszállítási projekt,

en, ami egy drónalapú csomagszállítási projekt, illetve a Voomon is, amely egy közösségi, helikoptermegosztó alkalmazás (kb. olyan, mint az Oszkár, csak forgószárnyasokkal) - Mexikóvárosban ez már élesben is üzemel.

a Natilus , amely például egy speciális kialakítású, csak áruszállításra alkalmas merevszárnyú repülőgépet építene, melyből egyszerre egy tucatot is képes lenne egy pilóta elvezetni távirányítással,

, amely például egy speciális kialakítású, csak áruszállításra alkalmas merevszárnyú repülőgépet építene, melyből egyszerre egy tucatot is képes lenne egy pilóta elvezetni távirányítással, A Volans-i a drónok akkumulátoralapú működését helyettesítené újfajta hajtóművekkel, így ezek sokkal nagyobb terheket, sokkal nagyobb távolságra képesek lennének elszállítani.

a drónok akkumulátoralapú működését helyettesítené újfajta hajtóművekkel, így ezek sokkal nagyobb terheket, sokkal nagyobb távolságra képesek lennének elszállítani. A Matternet pedig egyszerűen olyan eszközök szállítására specializálódna, amelyek nagy értékűek vagy szállításuk sürgős, mint például a gyógyászati segédeszközök, ezt pedig többé-kevésbé a meglévő technológiákkal is kivitelezni lehet.

A CityAirbuson és a fent is említett Vahanán kívül az Airbus dolgozik mégAz Airbuson kívül egyébként számos másik vállalat is kísérletezik következő generációs teher- és személyszállító drónokon, elektromos helikoptereken, csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

A CityAirbus egy bemutatón. Fotó: Airbus Helicopters