Már Snoop Dogg is készpénzgyilkos csodafegyvert vesz

Snoop Dogg nem csak befektetője lesz a Klarnának, hanem a fintech startup reklámkapányának új arca is lesz. A Klarnát azzal reklámozzák, hogy a szolgáltatásukkal a fizetés a világ "legsimább dolga", (smooothest thing) Snoop Dogg, vagyis a marketingkampányban "Smoooth Dogg" pedig a világ "legsimább embere".Akár más elektronikus fizetéssel foglalkozó startupok, a Klarna is elsősorban az online kereskedelemben vetette meg a lábát. Mégsem egy újabb PayPaltól vagy AliPayről van szó, hiszen itt nem kizárólag azonnali fizetésre van lehetőség, hanem mikrohiteleket is kínálnak, sőt, banki licenccel is rendelkeznek és hamarosan egy e-kereskedelmi/bankolási hibriddé alakulnak majd.A Klarnának jelenleg 60 millió ügyfele van és körülbelül 100 ezer bolttal működnek együtt. Saját számításuk szerint az e-kereskedelmi piac 30%-át a kezükben tartják Svédországban, míg a teljes észak-európai piac (beleértve Németországot) 10%-át uralják.