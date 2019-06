Már videóbankon is lehet venni állampapírt Magyarországon

Akár a fotelből is vásárolhatnak a befektetők a Gránit Banknál június 19-e óta Magyar Állampapír Pluszt (MÁP+), a továbbra is rendkívül népszerű Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatait, valamint az Egyéves Magyar Állampapírt. A Gránit VideóBankon keresztüli vásárlásnál az állampapír jegyzése az értékpapírszámla nyitással egybekötve, bárhonnan, akár otthonról is lebonyolítható. Az állampapír letéti őrzése díjmentes, illetve az értékpapírszámla vezetésért sem kell díjat fizetniük az ügyfeleknek a banknál 2019. június 11-e óta."Az elmúlt időszakban több ezren nyitottak lakossági folyószámlát a videóbankon, ezért döntöttünk úgy, hogy a csatorna szolgáltatásait kibővítjük az állampapír vásárlással, amelyhez videóbankon keresztül megnyitható azonnal az értékapírszámla is" - mondta Bede Zoltán, a Gránit Bank Treasury üzletágának vezetője.Az állampapírok Videóbankon keresztüli vásárlásához csak a személyes igazoló okmányaikat, illetve az adókártyát kell előkészíteniük az ügyfeleknek, és a videóbankos beszélgetés befejezéseként az elkészült szerződéseket azonnal megkapják.Az értékpapírszámla nyitásával összekapcsolt állampapír-vásárláshoz az Android okoseszközökre már telepített videóbank applikációt frissíteni kell, aki pedig most szeretné kipróbálni a Google Playből letöltheti az alkalmazás új verzióját.