Megérkezett az MNB mobilfizetéses QR-kódja - Mire lesz jó?

A QR-kód technikai kialakítása a European Payments Council (EPC) QR kód szabvány ajánlása alapján történt, ezt egészítettük ki a magyar sajátosságokkal. Az EPC saját QR-kód szabványát SEPA Credit Transfer tranzakciók indítására alakították ki, ezt módosítottuk úgy, hogy a hazai szereplők azonnali átutalást és fizetési kérelem típusú tranzakciót is indíthassanak a beolvasásával.

Az egyik bank QR-kódját használó fizikai vagy e-kereskedőnél egy másik bank ügyfele a saját alkalmazásával tud fizetni. Például egy fodrász kinyomtat egy QR-kódot, amit beolvasva egy 2000 forint-os tranzakciót lehet indítani, és mindegyik banki alkalmazás be tudja ezt olvasni.

Ügyfelek közötti tranzakciók esetén, ha az egyik bank appjában generálnak egy QR-kódot, azt egy másik bank alkalmazásával is be lehet olvasni.

Sokkal gyorsabb, mint pár évvel ezelőtt Néhány évvel ezelőtt a QR-kódok beolvasása még sokkal körülményesebb és nehezebb volt, mint amennyire egyszerű mai eszközökkel, a mai appokkal a mai QR-kódokat beolvasni. Talán hozzám hasonlóan sokan vannak, akik még úgy emlékeznek a QR-kód beolvasására, hogy az egy rendkívül kényelmetlen feladat: a telefont igazgatni kell, nem mindegy, milyen szögben látja a kamera a QR-t, mennyire van tőle távol, hogyan fókuszál a kamera, mennyire jók a fényviszonyok stb. Simán előfordult, hogy egy QR-kód beolvasása fél percig is eltartott, de minimum hosszú másodpercekig, minden másodperc elteltével exponenciálisan rontva az ügyfélélményt. Nos, ez ma már nem így van. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nemrégiben bevezetett, jelenleg a reptéri buszokon tesztelt mobilos e-jegyrendszere is egy QR-kód beolvasásával működik, és meglepő élmény volt beolvasni a kódot pár év eltelte után: messziről, gyakorlatilag mindenféle fókusz és távolságméricskélés nélkül, ferde szögben is a másodperc törtrésze alatt olvasta a kódot egy közepes kategóriájú nem is új androidos telefon. Az élmény az NFC-s érintéshez hasonlóan egyszerű és kényelmes, a különbség, hogy a mobilon persze előtte kezdeményezni kell a QR-beolvasást. Ezt a fajta élményt adja az MNB QR-kód sztenderdje is, persze a beolvasás gyorsasága, minősége függ az alkalmazástól és a beolvasó eszköz (mobiltelefon) típusától, teljesítményétől is.

Mire lehet jó a QR-kód?

Személyek közötti fizetésre,

Online fizetésre,

Bolti mobilfizetésre.

a kasszánál beolvassák az árukat, a kasszarendszer összegzi, hogy mekkora összeget kell fizetni,

egy gombnyomásra a kasszarendszerhez tartozó eszközön generálódik egy QR-kód,

a saját banki appjával beolvassa a QR-kódot a vásárló, megtörténik az azonosítás, a pénzt azonnal megkapja a kereskedő.

Összességében azt mondhatjuk, hogy bár az olyan kereskedőknél, ahol időkritikus a fizetés gyorsasága kevésbé, de egy sor másik fizetési helyzetben a fizikai és az online térben is használható megoldás lehet a QR-kódos fizetés. Hogy csak néhány példát említsünk kiskereskedőknél, éttermekben, szórakozóhelyeken, fodrászoknál, és egyéb szolgáltatóknál, az e-kereskedelemben, személyek közötti fizetéseknél már könnyen lehet, hogy a készpénz egyik új, a kereskedők számára olcsó (tranzakciós szinten számukra ingyenes) alternatívája lesz a QR-kódos fizetés.

Az azonnali fizetési rendszer kapcsán létrejött egy országos projekt, melynek több munkacsoportja is van, ezek közül a kiegészítő szolgáltatások munkacsoport foglalkozott a QR-sztenderd kidolgozásán. A munkacsoport tagja Zátonyi János, a Giro Zrt. Szolgáltatásfejlesztési és szabványosítási osztályának vezetője, aki lapunknak elmondta, hogy a Giro Zrt. definiálta azt az adattartalmat, amely ahhoz szükséges, hogy a QR-kód egy tranzakció elindítására alkalmas legyen. A QR-kód nem csak azonnali átutalások, hanem fizetési kérelmek indítására is alkalmas.- árulta el Zátonyi János.Nagyon sokféle QR-kód létezik az elektronikus fizetések világában, mint például a WeChat vagy az Alipay QR-kódja, de annak ellenére, hogy az egységesítésre vannak már aktív törekvések ezek a szabványok egymással a legtöbb esetben nem átjárhatóak. Sok zárt fizetési rendszer QR-kódja semmilyen a tranzakcióra vonatkozó adattartalommal nem bír, hanem csak egy átirányítást tartalmaz, és a tranzakció indításával kapcsolatos adatok nem a QR-kódban, hanem csak a fizetési megoldást üzemeltető szolgáltatónál állnak rendelkezésre.Ezekkel a megoldásokkal szemben a magyar QR-kód fizikailag, natív módon tartalmazza az átutaláshoz szükséges összes adatot. Egy átlagos QR-kód leolvasó alkalmazással be lehet olvasni a kódolatlan adatokat, és akár arra is lehetőség van, hogy egy számítógép elé ülve valaki a QR-kódból manuálisan átmásolva az adatokat kezdeményezzen tranzakciót - magyarázza Zátonyi János.Az MNB azt szeretné elérni, hogy egy olyan QR-kód megoldást használjanak a bankok, amely biztosítja az alkalmazások közötti átjárhatóságot, például:Több banki és nem banki szereplő is érdeklődik a QR-kód iránt, a fizetési piac szereplői mellett a közműszolgáltatók és a kisebb, fizetési területen aktív fintech cégek is várták már a sztenderdet, mert szolgáltatást terveznek rá. Ezek megjelenése először az azonnali fizetési rendszer ügyfelek felé történő 2020. március 2-i publikálását követően várható, de a sztenderd birtokában már elkezdődhetnek a fejlesztések.Az MNB és a Giro várja a visszajelzéseket a piacról a QR-kóddal kapcsolatban. Ha a visszajelzések alapján a piac szereplők jelentős része az ajánlásnál "erősebb" egységesítésre tart igényt, akkor a Giro nyitott arra, hogy megvizsgálja a lehetőségét, hogy hogyan lehet tovább növelni az átjárhatóságot az azonnali fizetési rendszerre épülő elektronikus fizetési módok között. Sőt, akár a QR-kódon kívüli más adatátviteli megoldások egységesítése, például NFC vagy bluetooth adatátviteli sztenderd kialakítása is lehetséges.Első körben amegjelenését és azúj alternatíváját hozhatja el a QR-kód, mert egyszerűbbé teszi a tranzakciók indítását. A bankkártyák, a PayPal és más szolgáltatók illetve a készpénzes utánvét mellett azok az e-kereskedők, akik integrálják a megoldást, egy QR-kód beolvasását is lehetővé tehetik, amivel kifizethető egy online kosár. Az autentikációt a mobilon kell elvégezi, a kereskedő pedig másodperceken belül visszajelzést adhat a tranzakcióról.A személyek közötti fizetést pedig banki és bankfüggetlen szereplők is létrehozhatják, például egy app generál egy QR-kódot, amit beolvas a másik fél, a pénz pedig számláról számlára utazik másodperceken belül. Ez egy egyáltalán nem kicsi piac, és ma gyakorlatilag csak készpénzzel működik. A készpénzre ma még Magyarországon nincs alternatíva azokra az esetekre, amikor egy éttermi számlát osztanánk el, vagy amikor megkérünk egy kollégát, hozzon nekünk is egy ásványvizet a boltból. A PayPal Venmo alkalmazása, vagy az amerikai bankok által fejlesztett Zelle is ezekben a fizetési helyzetekben jelent elektronikus megoldást, és évente több tízmilliárd dolláros forgalmat bonyolítanak. Erről részletesen itt írtunk.Több külföldi példa van erre, ahol ez így működik (AliPAy, WeChat Pay stb.). A QR-kódot szándékosan úgy hozták létre, hogy figyelembe vették, egy kiskereskedő részére milyen eszközök állnak rendelkezésre egy boltban. Ezek ha a kasszarendszerrel integrálva vannak, akkor összeállhat egy fizetési folyamat:A kereskedők költség oldalon érdekeltek egy azonnali fizetésre épülő rendszer bevezetésében, mert ez számukra a bevezetési és üzemeltetési költségeken túl nem jelent további pluszköltséget, a tranzakciók díját már az ügyfél fizeti. A QR-kódos rendszer ráadásul sokkal kényelmesebb annál a megoldásnál, mint ha a kereskedő regisztrál egy másodlagos azonosítót a bankszámlájához (pl. egy e-mail címet vagy telefonszámot), és ezt osztaná meg a vásárlóval.Ugyanakkor Magyarországon az elektronikus fizetési módok közül a legnépszerűbb a bankkártyás fizetés, ezen belül nemzetközi szinten is elterjedtnek számít itthon az érintéses kártyás fizetés. Éppen ezért nem valószínű, hogy nagyobb boltokban a pénztáraknál széles körben elterjedne a QR-kódos fizetés, mert a bankkártyát használók körében ez egy sokkal gyorsabb és kényelmesebb megoldás. Érdemes azonban kiemelni, hogyalkalmas lehet akár a nagyáruházakban történő fizetésék lebonyolítására is - vélekedett Zátonyi János.Van még bőven érv az azonnali átutalások mellett, több téren is jobban tudna működni egy azonnali fizetési rendszerre épülő elektronikus fizetési mód a jelenlegi megoldásokkal szemben. Apéldául egy nagybevásárlás minden tételét XML formátumban tartalmazni tudja. Erre pedig olyan automatizált PFM megoldások is épülhetnek, melyek tételre bontva is meg tudják mondani, egy adott hónapban mire és mennyit költöttünk. Ez egy olyan hozzáadott érték, ami jelenleg kevés széles körben elterjedt elektronikus fizetési módnál elérhető. De az azonnali fizetési rendszerben rejlő lehetőségekre az is jó példa, hogy jelenleg az egyik EPC munkacsoport azt vizsgálja, hogy a fizetési kérelmekhez hogyan lehet csatoltan küldeni a számlaképet is.