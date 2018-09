Megkongatták a vészharangot a világ első számú készpénzmentes országában

Készpénzmentes gazdaság felé tartanak

Svédország a világ leginkább készpénzmentes gazdasága, ha valahol, akkor itt valóban jó eséllyel állhat egyszer elő az a helyzet, hogy végleg megszüntetik a készpénzt, mint fizetési formát. Persze ennek komoly akadályai, hátulütői is lehetnek, ugyanakkor azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elektronikus fizetési rendszerek és tranzakciók költsége magas kihasználtság mellett lényegesen alacsonyabb, mint a készpénzhasználat, a bankjegyek és érmék előállítása, logisztikája stb.Ráadásul az elektronikus fizetésekkel sokkal nehezebb adót eltitkolni, mint készpénzzel, így a vállalkozók között tisztességes verseny alakulhat ki, és végső soron a hatékonyabb adóbeszedés rendszerszinten a tisztességes versenyzőkre kivetett alacsonyabb adóban ölthet testet.Magyarországon mindeközben évek óta brutális ütemben nő a forgalomban lévő készpénzállomány, nemzetközi összehasonlításban is valósággal úszunk a készpénzben. Ezért is érdemes a svéd példát megnézni, mit csinálnak másképpen, jobban.A svédeknél abszolút értelemben és GDP-arányosan is csökken a forgalomban lévő készpénzállomány az elmúlt években, pedig már eleve alacsony abszolút és relatív szinten volt az állomány. (Az ábrák és az adatok forrása a G4S tanulmánya .)

A boltokban 2016-ban a tranzakciók közel 70 százaléka zajlott elektronikus csatornán érték szerint, darabszám szerint pedig a tranzakciók 46 százaléka.

Sőt, egy nemrégiben végzett jegybanki kutatás szerint már csak 15 százalék a készpénzes fizetések érték szerinti aránya a boltokban, vagyis folytatódott a gazdaság készpénzmentesítése.

Svédországban alacsony a népsűrűség, ami azt jelenti, hogy a készpénzlogisztika különösen drága, így az elektronikus fizetések tranzakciós költséghatékonysága gyorsabban meglátszik,

kevés nagybank uralja a svéd piacot, akik hajlamosak együttműködni egymással. Például egyetlen közös ATM-hálózatot üzemeltetnek, közös klíringházzal és átutalási rendszerrel rendelkeznek, és a nemrégiben elindított Swish nevű azonnali fizetési rendszert is közösen fejlesztették.

a svédek természetüknél fogva is fogékonyak a technológiai újításokra. Ezt jól jellemzi, hogy a tavasszal felvásárolt svéd sikerstartup, az iZettle mobilhoz csatalakoztatható kis eszközével gyűjtenek pénzt a hajléktalanok, többek között a helyi "Fedél nélkül"-t értékesítik így.

a svédek rendkívüli módon bíznak az államban és a pénzügyi szektorban. A svéd kormányok és a bankok ugyanis hosszú ideje stabil és jó "teljesítményt" nyújtanak, (vagyis nincsenek komoly politikai botrányok, bankválságok).

részben ez utóbbinak köszönhetően a svédek nem félnek megosztani személyes adataikat az állammal, nem tartanak a transzparenciától. Ezért sem tartják annyira fontosnak, hogy a költéseiket ne tudja egy harmadik fél, a bankok vagy éppen az állam, követni. Így könnyebben lemondanak a készpénz anonimitásától a kevésbé titkos elektronikus fizetések javára.

Problémák

Mats Dillen, a készpénzmentesítési jelenség vizsgálatának parlamenti vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy készpénz eltűnésének üteme egyesek szerint túl gyors - a készpénz eltűnése egyre inkább megnehezíti a készpénz-infrastruktúra fenntartását,

szociális és egyéb problémákat jelent, hogy a lakosság egy része, különösen az idősek, nem rendelkeznek digitális hozzáféréssel, a fajlagosan egyre drágább készpénz-infrastruktúrát éppen emiatt sem lehet megszüntetni.

a svéd jegybank elnöke, Stefan Ingves korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a készpénz eltűnésével néhány kereskedelmi banknál összpontosul az ország összes fizetési tranzakciója, ami a fizetési infrastruktúrára komoly fenyegetést jelent. A készpénzmentes Svédországot egy válság felkészületlenül érhet, ilyen esetben nagy kereslet jelentkezhet a készpénz iránt, amit a kínálat nem tud kielégíteni.

2016-ban a svédek fejenként 316 darab bankkártyás tranzakciót hajtottak végre, miközben az EU-s átlag 116 darab volt. Ugyanebben az évben Svédországban az egy főre jutó POS-terminálok száma 461 volt, összehasonlításképpen nálunk csak 120.Több tényező miatt ennyire népszerű az elektronikus fizetés Svédországban:Ha a készpénzmentes gazdaság elérését komolyan gondolják, akkor egy sor megoldandó problémával kell szembenézniük. Nem mindenki támogatja ugyanis teljes vállszélességgel a készpénzmentesítést. A helyi jegybank kutatása szerint 10-ből 3 svédnek nem tetszik, hogy egyre jobban eltűnik a készpénz a gazdaságból, és egyre inkább megoszlik a társadalom a kérdésben.A svéd törvények ugyan a koronát törvényes fizetőeszköznek nevezik, a kereskedők ugyanakkor nem minden esetben kötelesek a készpénzt fizetőeszközként elfogadni, így előfordulhat akár az a szituáció is, hogy bankjegyekkel és érmékkel nem lehet fizetni egy boltban. Több olyan kereskedő is van már, akinél olyan kevesen használnak készpénzt, hogy jelezték, egyes boltjaikban megszüntetnék a készpénz elfogadását.