Megőrül az internet az új fizetéses MLM-rendszerért - kamu lenne?

A jövő fizetési rendszere - egy MLM lenne?

szervez a rendszer mögé egy MLM-piramist, melybe a busás ingyenpénz ígéretével csalogatja az új tagokat.

a Q azonban jelenleg semmit nem ér, mindössze egy ígéret: jelenleg még nem lehet a rendszerbe befizetni, se kifizetni, se kereskedni az internetes devizával.

"Ez olyan, mintha beszállnál a bitcoinba hét évvel ezelőtt"

a Q felváltja majd a jelenleg használatos hitelkártya-rendszereket. A séma szervezői szerint a Q nemcsak hitelfelvételre biztosít majd lehetőséget, hanem olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb lesz, mint a hitelkártyák, ezért egyértelmű, hogy előbb-utóbb a 100%-ig pénzügyileg tudatos lakosság majd Q-ra vált és a bankok ezt majd ölbe tett kézzel nézik. Hogy a hitelezési rendszer pontosan hogy működik majd, nem derül ki, mindössze annyit árul el a Q, hogy "gazdag információk és fejlett modellek" alapján allokálják majd a kölcsönöket.

Feltételezik, hogy a Q inflációja nulla lesz.

Feltételezik, hogy évente kétszer cserél gazdát majd egy Q.

a teljes kriptopénzpiac dupláját éri majd a séma üzemeltetői szerint a Q.

Valószínűleg nem átverés, de...

élesen kritizálják a blockchain-alapú kriptopénzeket, amiért gyakran hackertámadások és csalások áldozata ez a piac, arról viszont nem beszélnek, a Q miben lenne más mint akár a kriptodevizák, akár a hagyományos banki csatornák infrastrukturális és biztonsági szempontból . Mivel a Q semmilyen hivatalos bank vagy jegybank által nem támogatott rendszer, simán lehet, hogy akárcsak számos kriptotőzsde esetén, a hagyományos piaci szereplők velük sem lesznek hajlandók szóba állni, így a semmiből kell saját biztonsági rendszert, saját infrastruktúrát felépíteniük. Ez a kriptotőzsdéknek olyannyira nem megy, hogy napi szinten buknak ki az újabb és újabb hackertámadások, kriptodeviza-lopások.

, mint egy ICO vagy egy kriptotőzsde. Például a fent említett kiberbiztonsági problémákat is alacsony büdzséből kell kigazdálkodniuk. A kriptopénzek legnagyobb hibája, hogy extrém volatilisek, hiszen a piacon nincsenek limitek, mindenki anonim, bárki manipulálhatja a piacokat nagyobb összegek megmozgatásával. Ezt egy monetáris tanács segítségével küszöbölné ki a Q, a monetáris tanács tagjai viszont a legnagyobb Q-birtokosok lennének, akik akár kényük-kedvük szerint manipulálhatják a piacot, akár extrém volatilitást előidézve. Hogy tudja egy nagytőkésekből álló monetáris tanács kordában tartani az árfolyamot független, fair módon, különösen akkor, ha bármikor szívhatnak fel Q-t a piacról, vagy bocsájthatnak rá bármennyit a virtuális devizából a piacra? Erre nem kapunk választ, logikusan viszont ezek inkább volatilitást és bizonytalanságot növelő tényezők, mintsem csökkentők.

Minden esetre nem egy kockázatmentes, tuti befutóról van szó; semmi nem garantálja, hogy a Q a bitcoinhoz hasonló felértékelődésen megy majd keresztül, vagy hogy egyáltalán valaha többet fog érni puszta ígéretnél.

Sokan úgy gondolják, a digitális fizetési rendszerek jövője egy decentralizált, blockchain alapú, bitcoinhoz hasonló, de mégis kevésbé volatilis és sokkal jobban átlátható és ellenőrzött rendszer lesz. Ezzel ellentétben egy új fizetési rendszer, a Q-kezdeményezés (Initiative Q) üzemeltetői szerint a blockchain hülyeség, és inkább egy centralizált, digitális adatbázis jelenti a jövőt. Ilyet eddig csak a jegybankok és hagyományos pénzintézetek üzemeltettek, a Q nyílt célja, hogy egy olyan alternatívát kínáljon, amely az inkumbens szereplőket megkerüli.Mivel egy alulról jövő kezdeményezésről van szó, melynek sikerességéhez több százmillió, ha nem milliárd embert kell beszervezni, a Q a legjobb ötlenek azt tartotta, hogyNem egy megszokott MLM-re kell gondolni, hiszen az Initiative Q-ba nem kell semmit befizetni, egyelőre csak egy névre és egy e-mail címre van szükség a részvétel elindításához. Regisztrációnkkal meghatározott mennyiségű Q-t kapunk majd (jelenleg 6303-at), újabb tagok meghívásával pedig még több Q-t szerezhetünk (jelenleg összesen maximum 25 212-t). Minél később regisztrálunk, a rendszer annál kevesebb Q-val jutalmaz minket, eleinte még 130 000 Q-t ígértek a csatlakozóknak (ez csökkent az említett 6303 / 25 212-re).Ideális esetben a rendszer üzemeltetői szerint a virtuális deviza majd paritásban lesz a dollárral, vagyis stabilan egy dollárt fog érni,Az iniciatíva szervezői hosszasan fejtegetik, hogy miért ér majd egy Q egy dollárt. Saját számításuk szerintAz nem világos, hogy szeretnék kiküszöbölni például a kriptodevizák extrém volatilitását vagy elérni, hogy mindenki áttérjen Q-ra a hitelkártyák helyett, vagy akár azt, hogy a Q-infláció nulla legyen. Bár a Q tervei szerint rendelkezik majd saját monetáris politikával, döntéshozói testülettel, melynek lehetősége lesz irányítani a Q-kínálatot, nem világos, hogy ez miben lenne hatékonyabb bármely jegybanknál, ami jelenleg is működik.Első körben 2 000 milliárd Q-t terveznek rábocsátani a piacra, ami azt jelenti, hogy ha valóban paritásban lesz a dollárral,Marketinganyagukban gyakran utalnak is erre: "ez olyan, mintha beszálltál volna a bitcoinba hét évvel ezelőtt," olvasható weboldalukon a merész állítás.A Q nem tűnik szándékos átverésnek, sem piramisjátéknak, bár erre csak akkor derül majd ténylegesen fény, amint lehet vele valamilyen módon kereskedni. Előbb-utóbb ez majd azt is jelenti, hogy elkezd pénzt beszedni a rendszer; hogy az előregisztráltaktól kérik majd ezt vagy új befektetőktől, egyelőre nem világos.Bizalomgerjesztő tényként fogható fel, hogy a rendszer üzemeltetője Saar Wilf, egy szakember, aki korábban is foglalkozott fizetési rendszerekkel és később létrehozta a Fraud Sciencest, egy fizetésbiztonsági céget, melyet a PayPal 2008-ban megvásárolt. Hogy rajta kívül ki áll még a séma mögött, nem derül ki az Initiative Q weboldaláról, de a Financial Times spekulációja szerint Lawrence Whitenak, a George Mason Universitynek is köze lehet hozzá, aki az amerikai jegybanki rendszer eltörlésének vokális harcosa.Szándékos átverés helyett sokkal valószínűbb, hogy a modell működésével kapcsolatosan lép majd fel valamilyen probléma. PéldáulA fizetési rendszer egyébként 2021 közepére indulna el, addig még vélhetően számos részlet körvonalazódhat, ígyAddig pedig odaadjuk a személyes adatainkat és elérhetőségeinket egy olyan cégnek, ami legalább azt tudni fogja rólunk, hogy érdekel minket a gyors meggazdagodás ködös internetes sémákon keresztül, egy olyan tulajdonság, melyre számos ennél sokkal veszélyesebb séma (például olyan netes piramisjátékok, mint az Invia, a Questra vagy a Yota) érdeklődést tanúsíthat.Az igazán érdekes epizód persze csak akkor kezdődik majd, amikor a Q az első befizetéseket elkezdi begyűjteni. Bár itt nem egy ICO-ról van szó, azért érdemes megjegyezni, hogy a hasonló ígérettel kecsegtető, "fizetési rendszereket forradalmasító, új, globális fizetőeszközök" és más kritopénzes forrásbevonási projektek -55%-os hozamot értek el 2018 második negyedévében átlagosan . Az összes ICO közül a legrosszabbul a bankolással és fizetési rendszerekkel foglalkozó tokenek, legjobban a digitális tárcákkal foglalkozó ICO-k sültek el. Tehát ha hasonló projektek sikerességéből indulunk ki, nem éppen borítékolható a Q sikeressége.Érdemes megjegyezni azt is, hogy vannak szándékos átverések is az interneten, melyek hasonló ígéretekkel csábítanak. Például vannak olyan scamek, melyek ingyenes fizetési tokenekkel szórták meg az előzetes érdeklődőket. Miután ez a szakasz lezárult, a résztvevőknek pénzt kell tenniük a rendszerbe, hogy hozzáférjenek az állítólagosan sokkal nagyobb értékű, tárcájukban tárolt vagyonhoz. Ha egyszer kellő mennyiségű pénz van a rendszerben, a séma üzemeltetői egyszerűen meglógnak a lóvéval.Persze minden kérdést felülírhat az, hogy egyáltalán legális lesz-e a Q egyes országokban. Hiába építenek ugyanis kiváló fizetési rendszert, könnyen lehet, hogy a séma úgy jár majd, mint a neves Szent Korona Bank , az "Apostoli Magyar Királyság" "jegybankja" és virtuális valutája, a Szentkorona, melynek tevékenységét betiltotta az MNB és büntetőeljárást kezdeményeztek ellene. Ha nem fogadják el fizetőeszközként sehol, mert törvényi akadályokba ütközik, hiába van mögötte egy szuper infrastruktúra, a Q ugyanolyan értéktelen lesz, mint a Szentkorona vagy a OneCoin.Hogy valóban a jövő fizetési rendszere, egy trükkös pénzlenyúlós séma vagy csak simán egy jó, de kivitelezhetetlen ötlet a Q? Legkésőbb 2021-ben kiderül.