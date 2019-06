Megszólalt a bankszövetség: szeptember 30-ig kérik a halasztást a bankszámláknál

2019. szeptember 30-áig kérjük az elhalasztást, hogy a bankok a nyári hónapokban az új családtámogató konstrukciókra tudjanak fókuszálni.

Ha a bankok azt tapasztalják, hogy több mint egymillió ember számlája veszélybe kerül, akkor a pénzintézeteknek kell kezdeményezniük a határidő esetleges kitolását.

Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére. A befizetéseket, csoportos beszedéseket ugyanakkor nem érinti a zárolás.

A Bizottság 2019. június 26-ig jelentést készít ezen irányelv végrehajtásáról, és azt benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Több mint 3 hónapos haladékot kér a bankszövetség a kormánytól a bankszámlák tulajdonosainak adategyeztetésére. Mint a bankszövetség főtitkára lapunknak elmondta:Gulyás Gergely miniszter a következőket mondta a Kormányinfón:Már csak kevesebb mint egy hét volna a határidő lejártáig, ha nem halasztják el a határidőt, és ha valakinél addig nem történne meg az adategyeztetés, és szükség is lett volna rá, akkor zárolják a számláját.Gulyás Gergely azt is hozzátette, mindössze egy rendeletmódosításra van szükség, de szerintünk azért nem ennyire egyszerű a helyzet. A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról (Pmt.) szóló törvény határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek. Ez egy EU-szabályozás alapján írt törvény, melyhez kapcsolódik egy MNB-rendelet is, vagyis az egész EU-ban ez a határidő van érvényben.A Pmt-hez kapcsolódó MNB-rendeletben nem találtuk a határidőt, így nem kizárt, hogy a törvényt kell módosítani. Ennek menete tehát egy törvénymódosító-javaslat beadása, megszavazása, és a módosítás kihirdetése, amire ugyan van még elegendő idő elviekben, de akkor az LTP-törvényhez hasonló gyorsaságra lesz szükség a törvényhozásban.Azt is megtudtuk, a határidő nem egységes Európában, és elképzelhető, hogy az EU-s szintű szabályozás lehetőséget ad a határidő módosítása - akár Magyarországra nézve negatív következmények nélkül.Az uniós irányelvben egy utalás van a 2019 június 26-ai időpontra:A magyar jogalkotók szándéka valószínűleg az volt, hogy a jelentés készítésének határidejére elkészüljenek a feladattal a bankok.Még múlt héten kérdeztük a Pénzügyminisztériumot arról, a határidő eltolása lehetséges-e, de választ nem kaptunk.