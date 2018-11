Megújul az Erste mobiltárcája

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese is részt vesz jövő csütörtöki Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció az utolsó helyekre itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A bank ügyfeleinek ma már 40 százaléka használja nap mint nap a digitális csatornákat, és folyamatosan növekszik azok száma, akik mobiltelefonos applikációk segítségével intézik pénzügyeiket. Az Erste MobilBankot már több mint százezer ügyfél használja okostelefonján, és a megújulás után a MobilePay alkalmazás esetén is gyors bővülésre számítunk

Harmati László vezérigazgató-helyettes Erste Bank Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási főosztályvezetője

Az Erste Bank sajátmárkás mobiltárcája a Cellum mobilfizetési technológiáját használja, a még 2014 elején elindult szolgáltatás többféle funkcióval rendelkezett: a kártyafeltöltéstől kezdve a csekkbefizetésen át a GPS-alapú parkolásig, Magyarországon elsőként kínált a felhasználói számára bankkártyáról bankkártyára történő pénzküldési lehetőséget. Az évek során további fejlesztésekkel bővült az alkalmazás, így például tavaly óta már az ujjlenyomatos azonosítást is támogatja.Az Erste MobilePay friss verziója egy modernebb, letisztultabb felhasználói felületettel mutatkozott most be, a Cellummal közösen kialakítva új funkciókkal is gazdagodott az alkalmazás.A felhasználók mostantól tárolhatják benne a hűségkártyáikat, így azokat többé nem kell magukkal vinniük a vásárláshoz. Emellett pénzügyi (PFM) funkcióval is bővül az app: adatvizualizációval segít nyomon követni a költéseinket, így tudatosabban bánhatunk a pénzünkkel. A már megszokott funkciók használata is jelentősen egyszerűsödik.A megújult Erste MobilePay november 5-től érhető el Android és iOS rendszerű okostelefonokra. A teljes megújulás miatt az alkalmazást újra kell telepíteni, azonban a regisztrációs folyamat a korábbinál egyszerűbb és gyorsabb. A jelenlegi felhasználók még egy hónapig használhatják a régi verziót, azonban új kártyákat már nem regisztrálhatnak benne.- hangsúlyozta Harmati László az Erste Bank vezérigazgató-helyettese.