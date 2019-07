Minirobotokból építi majd meg magát a jövő szuperrobotja

A robotok gyakorlati alkalmazásáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A robot öt kicsi, alapvető részből áll, ezek különféle funkciók ellátásának megfelelően képesek egy nagyobb robottá összeállni. A gép képes az izmok mozgását utánozva haladni és kereket is forgatni, ráadásul hordozni tud a tömege nyolcszorosának megfelelő terhet is.A projekt célja az, hogy később egységes "mini-robotokból" lehessen különböző feladatok ellátására robotokat építeni, ezzel lényegében alapjaiban változna meg a robotgyártás, hiszen az alkotó elképzelése szerint ezek a sztenderdizált elemek képezhetik majd a legtöbb robot alapját a jövőben."Ez egy alapjaiban különböző útja a robotikus rendszerek kialakításának" - mondta az MIT professzora, Neil Gerschenfeld a magazinnak, aki azt is elárulta, hogy a koncepció alapját az élet adta; hiszen minden életformát lényegében 20 féle aminosav alkot.A szakember célja, hogy később a robot már saját magát építse fel az alkotóelemekből. Ezzel olyan emberek is tudnak majd robotokat építeni különböző célokra, akik nem rendelkeznek a robotikához szükséges szakértelemmel.