MNB: tavasszal elszabadul a verseny a fizetéseknél

, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója az azonnali fizetéssel kapcsolatban kiemelte, hogy 10 éve minimális volt az elektronikus fizetések aránya, az összes fizetések 92%-a készpénzben történt 2009-ben. Mára készpénzes fizetések valamelyest visszaszorultak, mintegy 80%-ot kitéve. Dinamikus fejlődésen ment át a kártyás üzletág, jelenleg közel 13%-ot tesz ki a fizetéseken belül., ezek pedig meg fogják változtatni a fizetések jelenlegi rendszerét. Kitért arra is, hogy minderre azért van szükség, mert jelenleg sok olyan terület van, amikor a készpénznek nincs alternatívája, de az azonnali fizetés bevezetésével ez változni fog., az Erste Bank Hungary Zrt. ügyvezetője, informatikai és operációs vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy az Erste igyekszik majd a stabilitásra, sebességre, megbízhatóságra fókuszálni az azonnali fizetés bevezetésével. Úgy véli, a bankszektor számára szükséges lépés volt az azonnali fizetés bevezetésére, főleg úgy, hogy jön a PSD2 is. Sajnálja, hogy halasztani kellett a rendszert és nem tudott időben elindulni néhány bank miatt. Még hiányzik ugyanakkor egy-két elem, hogy az azonnali fizetés a fizikai vásárlások esetében is zökkenőmentesen tudjon működni., a K&H Bank Zrt. napi pénzügyekért, betétekért és befektetésekért felelős igazgatója is azon a véleményen van, hogy szükség volt az azonnali fizetés alapjainak megteremtésére, szerinte a bankrendszer magától csak sokkal később jutott volna el idáig, így szükség szabályozói oldalról ennek sürgetése. Úgy véli, hogy a célnak annak kell lennie, hogy a készpénzes fizetés minél nagyobb hányadát átterelje a piac az azonnali fizetés rendszerére., a T-Systems Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint nagy kérdés, hogyan tudnak majd az azonnali fizetés kapcsán olyan szolgáltatásokat felépíteni, amelyek ügyfél-élmény szempontjából is lényegesek. Az azonnali fizetés kapcsán kevesen beszélnek a biztonságról, pedig fontos, tekintve, hogy most nem lesz idő azt vizsgálni egy tranzakciónál, hogy csalás történt vagy sem, ugyanakkor mesterséges intelligencia ezt már pár másodperc alatt el fogja tudni dönteni. A legnagyobb problémát az azonnali fizetéssel kapcsolatban talán az okozza, hogy olyan technológiát kell most megvalósítani, amelyet még soha senki nem csinált vagy használt ezelőtt. Szerinte kulcskérdés lesz az is, hogy a kereskedőláncokban milyen hamar tud majd elterjedni az azonnali fizetés., a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója szerint van piaci létjogosultsága az azonnali fizetési rendszernek. A saját rendszereikbe be akarják hozni a fizetési kérelem szolgáltatást. Összességében szerinte az azonnali fizetés egy közös lehetőség és egyben arra is jó, hogy védje a magyar piacot, mert már most is látszik, hogy sok olyan külföldi fizetési szolgáltató igyekszik megvetni lábát Európában, amelyek még nem értik igazán az itteni fizetési szokásokat. Fontos ugyanakkor, hogy gazdaságilag is olyan környezetet kell teremteni, ami ösztönző az azonnali fizetésre és egyéb fizetés jellegű fejlesztésekre nézve., a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, hogy az MNB az azonnali fizetési rendszer elindulásával egyidőben széleskörű társadalmi tájékoztatást indít majd erről, hogy minél többekhez eljusson az üzenet. Az MNB-s felmérések szerint a legfontosabb az átláthatóság és a biztonság az embereknél, ugyanakkor a szemléletváltás csak nagyon lassan megy végbe.