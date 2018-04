Nemzetközi versenyen győzött egy kis magyar startup

A világszerte több mint 300 induló csapatból végül a 14 legjobb projekt mérkőzött meg a döntőben, Európából a Revealun kívül egyedül egy német csapat jutott csak be a legjobbak közé. A végső összecsapásban túlnyomórészt amerikaiak és kanadaiak vettek részt, de meg kellett mérkőzniük egy ausztrál, egy brazil, egy kínai, egy nigériai és egy szingapúri csapattal is.A verseny a jog és a technológia együttműködéséről szólt, a résztvevőknek olyan digitális innovációkat kellett prezentálnia, melyek a jogi szektort forradalmasítják. Mivel egyes országok jogrendszere néhol jelentősen eltér, különösen nehéz volt a startupoknak egy olyan megoldást fejlesztenie, amely nemzetközileg is működik. Revealu egy olyan programot készített el, melynek köszönhetően könnyen, mindössze egy kattintással ellenőrizhetjük, hogy az olyan nagy techcégek, mint a Google vagy a Facebook milyen adatokat tárolnak rólunk. Az applikáció chartokkal, kimutatásokkal egyszerűen értelmezhetővé teszi ráadásul az így lekért big datát, majd miután az elemzés elkészült, egy gombnyomással törölhetjük is. A GDPR és a Facebook adatbotránya kapcsán ezek a kérdések különös aktualitást élveznek.A versenyen két kategóriában hirdettek két-két győztest, a Revealu a Private Benefit kategóriában nyert.A Revealu tagjai négy fejlesztő (Bihary Gergely, Elődi Márton, Lakatos Péter és Nagy Kristóf) egy jogász (Bihary Dániel) és egy közgazdász (Danóczy Bálint).Az esemény egyébként jelentős nemzetközi érdeklődésnek örvendhetett, hiszen többek közt olyan nemzetközi nagyvállalatok is támogatták, mint az IBM, a Microsoft, az American Express vagy a Thomson Reuters.