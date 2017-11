Nobel-díjas közgazdász: a bitcoint törvényen kívülivé kell tenni

Joseph Stiglitzet - aki korábban a Világbank alelnöke is volt - kérdezte meg a Bloomberg arról, mit gondol a ma már 11 ezer dollár felett is megforduló bitcoinról.A közgazdász szerint a bitcoint most csak azért értékelik ilyen sokra, mert a kriptopénz sikeresen oldotta meg, hogy teljesen felügyelhetetlenül, bármilyen hatósági ráhatás nélkül működjön. Szerinte a Bitcoint nem szabad szabályozás alá venni, "törvényen kívül" kellene helyezni. Megjegyezte azt is: