Nyugdíjasok, figyelem! Számlára érkezhet a nyugdíj, a kormány már készülődik

Az első kétéves tervben ez megfogalmazásra került, ez a pénzügyi stratégiánk része, szintén a Nemzeti Bankkal, aki a készpénzmentes illetve azonnali fizetésnek az őre, alkotunk egy munkacsoportot, és 2019 elejére fog összeállni egy koncepcióterv. Ahogy említettem, ez nem kötelező jelleggel történne, tehát fokozatosan kerülhetne majd bevezetésre, de ennél konkrétabb részleteket még nem szeretnék erről mondani, hiszen még csak most dolgozunk ezek kialakításán.

A nyugdíjak, állami szociális transzferek jelentős részét ma is készpénzben, pontosabban postai készpénzes átutalással kézbesítik a címzetteknek, akik aztán sokszor sárga csekken fizetik be a rezsiszámláikat. Olcsóbb és készpénzmentes megoldást jelenthetne, ha például átutalással, számlára fizetné az állam a nyugdíjakat és szociális juttatásokat.A kormány pénzügyi tudatosságot növelő tervének első kétéves tervében mi nem találtuk írásba foglalva azt a részt, amely a nyugdíjak, szociális transzferek elektronizálásával foglalkozna, ugyanakkor, mint Horung Ágnes, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára kérdésünkre válaszolva elmondta, erről is szó van a Pénzügyminisztérium és az MNB készpénzmentesítéssel foglalkozó munkacsoportjában:Egy ilyen lépésre azért is volna nagy szükség, mert a forgalomban lévő készpénzállomány rendületlenül emelkedik az elmúlt években Magyarországon, az emelkedő trend mértéke és a GDP-arányos készpénzállomány szintje is a bankválság által sújtott Görögországban látott helyzetet idézi.További részletek a videóban: