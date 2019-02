Pénzküldéssel támad a kínai mobilfizetési behemót

Az Ant Financial kínai pénzügyi csoport, az Alibaba kapcsolt vállalkozása előrehaladott tárgyalásokat tart a nemzetközi pénzküldésben utazó brit startup, a WorldFirst megvásárlásáról - írtuk január elején. Az Ant Financial most megerősítette, hogy valóban tárgyal erről a két cég, arról viszont nem beszéltek, hogy lezárultak-e már a tárgyalások, vagy vannak még nyitott kérdések.Közben a Reuters birtokába jutott, a WorldFirst ügyfeleknek kiküldött levélben arról írnak, a brit cég az Ant financial tulajdonába került, és a cég új divíziójaként működik tovább.A cégért 500 millió font körüli összeget fizethetnek, a két fél előrehaladott tárgyalásokat folytat.2004-ben Citi volt bankárai alapították a startupot egy londoni ház alagsorában, mára 600 főt foglalkoztatnak, évenete több mint 1 millió tranzakciót bonyolítanak.Az Ant Financial korábban fel akarta vásárolni az amerikai MoneyGramot, azonban az a felvásárlás kútba esett, ezért lehet most nekik érdekes felvásárlási célpont a hasonló profillal rendelkező WorldFirst.