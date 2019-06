Rendszerszintű banki káosz jön Magyarországon? - Sokaknak fájhat, ha nem lépnek

Az adategyeztetés elmulasztása esetén a bankok június 26. után kénytelenek lesznek megtagadni a tranzakciókat. Ebben az esetben se átutalni, se kártyával fizetni, se automatából pénzt felvenni nem lehet majd, ameddig a teljeskörű információk nem állnak a szolgáltatók rendelkezésére. A befizetéseket, csoportos beszedéseket ugyanakkor nem érinti a zárolás.

Lesz rendszerszintű káosz vagy sem?

Bár a bankok, az MNB, a bankszövetség és mi is többször felhívtuk már erre a figyelmet, nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, miért fontos most, hogy a bankunk naprakész adatokkal rendelkezzen rólunk. A pénzmosásról és terrorizmusfinanszírozásról (Pmt.) szóló szabályozás határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani az ügyfeleiket, és hogy milyen szintű azonosítással mi mindent tehetnek. A törvény értelmében a bankoknak teljes körű ügyfél-átvilágítást kell végezniük mindazon ügyfelekre is, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést.Több banki forrásunk arra számít, hogy június 27-én ügyfelek tömegei állnak majd sorba a bankjukat vagy a szabályozókat szidalmazva a bankfiókokban, hogy egyeztessék adataikat a bankjukkal, és sokan lesznek azok is, akik értetlenkedve néznek maguk elé a pénztáraknál, mert fogalmuk sincs, miért használhatatlan a kártyájuk. Már az elmúlt napokban is sorok álltak a bankfiókokban, és égnek a telefonvonalak, mert a későn ébredők csak most veszik rá magukat, hogy elvégezzék az adategyeztetést, vagy most érdeklődnek arról, vajon nekik szükséges-e az adategyeztetés.Ugyanakkor egy másik nagybanki forrásunk, aki már két korábbi, ehhez hasonló adategyeztetési projektet levezényelt (a 2000-es évek eleje óta kétszer is történt már változás ugyanis a bankok által bekérendő adatok körében), nem számít tömeges problémára. Tapasztalataik szerint megnövekedett ügyfélszám a fiókokban és hangosan panaszkodó elégedetlen ügyfelek valóban lesznek, de sokkal kisebb volumenű a probléma, mint azt sokan várják jelenleg. 2014-ben például a bankok nagyon izgultak, ugyanis a december 31-ei dátummal változott az egyeztetendő adatok köre, a szilveszteri éjszakában sok gondot okozhatott volna, hogy tömegek nem férnek hozzá a pénzükhöz, de a banki őrület elmaradt. Többnyire olyan számláknál maradt el az adategyeztetés, amelyek eleve alvó számlák voltak, vagy ahol az értesítési cím változott, és az ügyfél ezt nem jelentette be a banknak. Az utóbbi helyzettel ugyanakkor a bankok nem tudnak mit kezdeni.

Mit mondanak a bankok?

A Budapest Bank megkeresésünkre elmondta, náluk az aktív ügyfelek esetében az újraazonosítást elvégzők aránya meghaladja a 70%-ot. Mint korábban is elmondták lapunknak, náluk az újraazonosítási kampány a lakossági ügyfeleket nem érinti, az említett arány a vállalati ügyfélkörre értendő. A Budapest Bank az érintett vállalati ügyfeleinek már februárban kiküldte a postai értesítést, a postai küldeményen túl e-mailben, a Business Terminalon (ez a vállalati internetbank) megjelenő üzenetben, bankszámlakivonaton, SMS-ben, valamint telefonon is megkeresték őket, és a honlapon keresztül is tájékoztatnak.

megkeresésünkre közölte, hogy az érintett - több tízezres - ügyfélkör közel 2/3-ánál történt meg eddig az adategyeztetés. Az érintett ügyfeleket több csatornán is értesítették (számlakivonat, e-mail, telefonhívás, bizonyos esetekben postai levél, internetbank), legtöbbjüket több körben is. A Takarék Csoport sem árulta el, hány ügyfelet nem azonosítottak még, csak annyit, akik rendszeresen kapnak bankszámlakivonatot, azoknak ahhoz csatolva küldték az értesítést a kötelező átvilágításról: postán, netbankban, e-mailben, mindenkinek azon a csatornán, amelyen a számlakivonatot is kapja. Aki nem kap kivonatot, annak önálló levélben küldték meg az értesítést, és a honlapon is tájékoztatnak. Az ügyfelek, amennyiben nem biztosak abban, hogy ők érintettek-e az átvilágításban, számlavezető fiókjukban tájékozódhatnak.

A kapott banki válaszok alapján még most is tízezeres nagyságrendben maradt hátra a bankoknál az ügyfelek átvilágítása úgy, hogy ebben a számban már nincsenenek benne az egyéb azonosítandó ügyfelek (életbiztosítási számlák, egészségpénztári számlák stb.). Emiatt nem kizárt, hogy komoly ügyfélpanasz-áradat lepi el a bankokat, és banki káosz lesz június 27-én, de ha hihetünk a korábbi évek tapasztalatainak, akkor lehet, hogy valóban csendes lesz az átmenet az új banki azonosítás időszakába.

Biztosan minden oké az adataiddal?

az Erste netbanki, mobilbanki üzenetben jelzi az azonosított ügyfeleknek, hogy minden adatukat rendben találták,

a MÁK-nál a Webkincstáron belül külön menüpontban jelzik, hogy minden adat rendelkezésükre áll-e az ügyfélről.

Az ügyfeleknek azt javasoljuk, aki nem biztos abban, hogy elvégezte-e az adategyeztetést korábban, első körben netbanki felületen jelezze bankjának, hogy szeretne erről visszajelzést kapni. Ez ugyanis egy azonosított csatorna, vagyis a bank tudja, hogy ki írt neki, és könnyebben és hatékonyan tud választ adni a kérdésre.

A bankoknak pedig azt javasoljuk, gondolkozzanak az ügyfél fejével, és ne a tudatos ügyfeleket dorgálják meg a túlzott aggodalmaik miatt, hanem küldjenek nekik egy üzenetet legalább valamilyen olcsó, elektronikus csatornán, hogy minden rendben van az adataikkal. Ha ezt megteszik, valószínűleg nagyságrendekkel kevesebben terhelik majd feleslegesen az amúgy is túlterhelt ügyfélszolgálatukat.

Aggodalomra adhat okot viszont, hogy a Pénzügyminisztérium napokban közzétett becslésében 2 milliós nagyságrendről ír, ennyi még azonosítatlan bankszámla tulajdonosát hívják fel az adatok pótlására. Ugyanakkor a nem hivatalos, a nagybankoktól kapott piaci adatokból azt sejthetjük, hogy valószínűleg a PM által említett 2 milliós szám nem csak a kereskedelmi bankoknál vezetett számlákra vonatkozik, hanem a többi olyan fizetési számla is benne van ebben a nagyon magas számban, amelyre kiterjed a jogszabály hatálya. Ilyen nem banki pénzforgalmi számlák az életbiztosítási megtakarítási számlák, egészség- és nyugdíjpénztári számlák, és a MÁK-nál vezetett értékpapír-számlák is.Mivel a biztosítások, pénztárak esetében is a kifizetéshez kötődik az azonosítási kötelezettség, így sem a szabályozók, sem a biztosítók, sem a pénztárak nem aggódnak, mivel nem történik nagy gond, ha valaki csak a kifizetéskor azonosítja magát, a befizetéseit továbbra is elvégezheti. Ott kell igazán odafigyelni, ahol napi szintű kifizetések - kártyás fizetés, készpénzfelvétel, átutalások - történnek.Sokan, többek között a Fidesz is a bankok szemére veti, hogy két évük volt a jogszabály életbe lépése óta, mégis az utolsó néhány jétre is tömegek adategyeztetése maradt hátra. Ezzel kapcsolatban egyik banki forrásunk azt mondta, 6-9 hónappal a határidő előtt érdemes először felvenni a kapcsolatot az ügyben az ügyfelekkel, ugyanis ennél korábban bármit csinálnak, az ügyfelek nagyon kicsi aránya nem dobja csak be a sarokba az elintézendő ügyet. Az viszont már jogos érv lehet, ha az ügyintézők a két év alatt automatikusan, rendszerszinten elvégezték volna a fiókokba betérő ügyfeleknél az adategyeztetést, akkor most jó eséllyel kevesebb munkájuk lenne.Olvasóinktól és személyes tapasztalatokból is úgy látjuk, sokszor gondot okoz a tudatosabb ügyfeleknek, hogy nem tudják ellenőrizni, rájuk vonatkozik-e az adategyeztetés kötelezettsége.Sok banknál elintézik ezt annyival, hogy ha nem kapott értesítést, akkor biztos minden rendben van. Azért érdemes megnézni a biztonság kedvéért a spam mappát is a banknál megadott e-mail címünk postafiókjában, előfordulhat, hogy a levelező spamnek érzékeli a banki leveleket.Persze aki biztosra megy, befárad egy fiókba, netbanki üzenetet ír vagy felhívja a bankját, hogy meggyőződjön arról, minden adata rendben van-e. A bankok ezt a megoldást nem szeretik, hiszen állítják, akinek az értesítési címei rendben vannak, azok biztosan megkapták az értesítést az adategyeztetésről, ha az szükséges náluk.Mi azért megkérdeztük a bankokat arról is, a rendben lévő ügyfeleknek is küldenek-e direkt csatornán valamiféle visszajelzést arról, hogy igen, neked nincs dolgod ezzel. Mindössze két számlavezető jelez vissza aktívan a már azonosított ügyfeleknek: