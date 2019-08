Sorsdöntő bejelentés érkezett, ami a magyarok kártyás fizetéseit is érinti

A PSD2 és az erős ügyfélhitelesítés témájával kiemelten foglalkozunk november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Léptek a britek

a brit FCA 18 hónapos, fokozatos tervet jelentett be az erős ügyfélhitelesítés teljesítésére, vagyis gyakorlatilag ennyi felkészülési időt ad az e- kártyakibocsátóknak, online kereskedőknek és a fizetési piac szereplőinek a szabályok teljesítésére az online fizetések esetében.

Az írek is csatlakoznak

Az ír jegybank felismerte a határidő teljesítésével kapcsolatos nehézségeket. Együttműködünk a szektorral egy migrációs időszak bevezetésére az e-kereskedelmi tranzakcióknál az erős ügyfélhitelesítés kapcsán amilyen gyorsan csak lehet, a határidő lejártát követően.

Az olaszok is engedékeny módba kapcsoltak

Már zajlanak az egyeztetések Magyarországon

Az Európai Bankhatóság (EBH) 2019. június 21-én kiadott EBA-Op-2019-06 sorszámú véleményében tájékoztatta a nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy a jogszabályban előírt 2019. szeptember 14-i határidő módosítására nincs mód, azonban elfogadja, ha kivételes lehetőségként a nemzeti felügyeleti hatóságok saját hatáskörükben döntenek arról, hogy egyedileg együttműködnek a fizetési kártyát kibocsátó és fizetési kártyát elfogadó pénzforgalmi szolgáltatókkal a fizetési kártyával online kezdeményezett fizetésekhez kapcsolódó erős ügyfél-hitelesítés bevezetéséhez kapcsolódó további felkészülési idő biztosítása érdekében, lehetővé téve a folyamatban lévő fejlesztések befejezését és az új hitelesítési eljárások, eszközök bevezetését minden ügyfél számára.



Jelenleg az EBA vezetésével annak feltérképezése folyik európai szinten, az egyes tagállamokban, így Magyarországon is, hogy szükséges-e egyedi, korlátozott tartalmú addicionális felkészülési idő biztosítása és amennyiben igen, ez mennyi időt jelent. A felmérés keretében folyamatban vannak a konzultációk a pénzforgalmi szolgáltatói szektor legjelentősebb szereplőivel (hitelintézetetekkel, nemzetközi kártyatársaságokkal, kereskedőkkel).

A Bankszövetség részéről meg tudjuk erősíteni, hogy hazánkban is zajlik egyeztetés az illetékes hatóság, azaz a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség valamint érintett tagintézményei között az EBA által előírt helyzetelemzés megvalósítására. Az SCA RTS alkalmazására való felkészülés igen összetett, számos - a fizetési tranzakcióban közreműködő - szereplő együttműködését, felkészülését kívánja meg.



Mivel a PSD2 erős ügyfélhitelesítési megoldásait több esetben külső és gyakran nemzetközi partnerek szolgáltatásainak igénybevételével valósítják meg a bankok, és ezen partnerek kapacitásai európai szinten váltak információink szerint szűkössé, így hazánkban is indokolt lehet türelmi időszak igénylése. Ennek megalapozott mértékét a piaci helyzetkép felmérése után lehet összegezni. Emellett folyamatosan figyelemmel kísérjük az európai helyzetet is.



Az EBA a maximálisan alkalmazható határidő megállapításához felméri a piac felkészültségét a fizetési kártyákkal kezdeményezett elektronikus (online) fizetési műveletekre vonatkozóan. A felmérés a nemzeti hatóságok közreműködésével valósul meg, az EBA által meghatározott kérdőívek kitöltésével.

A PSD2 és az erős ügyfélhitelesítés témájával kiemelten foglalkozunk november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Szeptember 14-én élesedik egy fontos európai szintű szabályozás, amely változásokat hoz a bankkártyás fizetések lebonyolításában, elsősorban ezen belül is az online fizetéseknél. A szabályozásra azonban a bankok és a fizetési lánc különböző szereplői még nem tudtak megfelelően felkészülni, ezért halasztásra lehet szükség. Erről részletesen itt írtunk legutóbb.A szeptember közepi határidőt már nem lehet későbbre halasztani, ezért az európai szintű szabályozó (Európai Bankhatóság) iránymutatása szerint a nemzeti hatóságok - nálunk az MNB - saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy a piacnak biztosítanak-e további felkészülési időt. Az MNB-nél és a bankoknál már zajlik annak feltérképezése, hogy szükséges-e egyedi, korlátozott tartalmú addicionális felkészülési idő biztosítása, és hogy ez mennyi időt jelenthet.A szabályozó egyrészt a visszajelzéseket várja a piaci szereplőktől, hogy a határidőre fel tudnak-e készülni, másrészt a nemzetközi döntéseket, reakciókat figyeli, és ennek fényében dönthet majd arról, itthon élnek-e az EBA által lehetővé tett lehetőséggel, és adnak-e még felkészülési időt a szereplőknek. Az EBA még nem tette közzé, de meg fogják határozni a maximálisan adható felkészülési idő-hosszabbítást. Ezután a felügyelet döntése, hogy él-e az EBA adta lehetőséggel, és első körben nem bírságol, csak további felkészülési időt ad (az EBA által meghatározott maximumig), vagy már első körben is bírságol.https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-agrees-plan-phased-implementation-strong-customer-authenticationBár még az EBA nem határozta meg az adható leghosszabb felkészülési idő mértékét, kedden megszületett az első, konkrétabbnak tűnő döntés:A gyakorlatban a felkészülési időszakban nem tesznek lépéseket azok ellen a cégek ellen, amelyek nem teljesítik az erős ügyfélhitelesítés elvárását, amennyiben bizonyítani tudják, hogy megtették a szükséges lépéseket a megfelelés biztosításához. Vagyis ebben az időszakban a gyakorlatban nem bírságolnak.Az FCA várakozása szerint a 18 hónap lejárta után a szektor minden szereplője végrehajtja a szükséges változtatásokat, és meg tud felelni a szabályoknak. A felügyelet továbbra is ellenőrizni fogja a piac felkészülését.A döntés azért is érdekes, mert egységes felkészülési időt nem adhatnak a felügyeletek, csak az egyes szereplőknek cégre szólóan adhatnak időt, amíg nem bírságolnak. Az FCA kommunikációjában erre utalhat, hogy nem egységes 18 hónapos felkészülést adnak, hanem egy "fokozatosan végrehajtandó tervre" hivatkoznak.A döntés indoklásánál az EBA korábban kiadott véleményére hivatkozik az FCA, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a nemzeti hatóságok több időt adjanak a meglehetősen komplex szabályok teljesítésére. A fizetési piacnak nem sikerült felkészülnie a szabályozásra, ez jelentős hatással lenne az ügyfelekre is - jegyzik meg, utalva arra, hogy a tranzakciók egy része a jogszabály betűje szerint nem is jöhetne létre. Az FCA már az EBA véleményének megjelenése után jelezte, hogy nyitottak lennének a piacnak felkészülési időt adni.Az FCA a bankokkal is egyeztetett a döntés előtt, és a helyi bankokat tömörítő érdekvédelmi szervezet, a UK Finance javaslatára döntött a 18 hónapos felkészülési időszak mellett. Igaz, a UK Finance további ez éves plusz haladékot javasolt a turizmus-vendéglátás szektor szereplőinek, mivel az ő rendszereik különösen bonyolultak, így a változtatásokat is nehezebben vezetik át ezeken. Erről eddig az FCA kommunikációja szerint nincs szó.Az FCA döntése előtt az ír felügyelet is megszólalt, hogy a brit UK Finance által javasolt 18 hónapos felkészülési időt tartanák megfelelőnek, ezért várhatóan ők is így döntenek. A helyi bankszövetség azonnal üdvözölte is az ír jegybank jelzését. Mint az ír jegybank jelezte: Az ügyben megszólaló felügyeletek közül az egyik első az olasz hatóság volt, a Bird&Bird cikke szerint Olaszországban úgy zajlik az átállás, hogy egy átmeneti időszakban az erős ügyfélhitelesítés nélkül küldött tranzakciókat ugyanúgy elfogadják a szereplők, mint korábban, de figyelembe veszik azt, hogy a hamis tranzakciókért azonnali kárviseléssel tartoznak, ha egy szereplő nem alkalmazza az erős ügyfélhitelesítést. Vagyis ha például a kibocsátó bank az elfogadó bank miatt nem tudja alkalmazni az erős ügyfélhitelesítést, akkor a pénzügyi felelősséget át kell vállalnia. Olaszországban ugyanakkor nem határoztak meg konkrét felkészülési időszakot, sem maximálisan adható felmentést a bírságok alól.Múlt héten megkérdeztük a Bankszövetséget és az MNB-t, hogy Magyarországon mit kezdenek a helyzettel, az MNB-től az alábbi választ kaptuk:A Magyar Bankszövetség pedig az alábbiakat válaszolta kérdéseinkre:A PSD2-es szigorúbb, biztonságosabb kártyahasználat bevezetésének oka alapvetően az, hogy a csalási statisztikákban a kártya fizikai jelenléte nélküli (CNP - Card Not Present) csalások aránya növekszik a legjobban. De fontos kiemelni, hogy jelenleg a bankkártyás fizetés viszonylag kevés csalás mellett megbízhatóan működik, ezért nincs nagy üzleti kockázata annak, ha esetleg az erős ügyfélhitelesítést később vezetik be a szereplők.Kapcsolódó cikkeink: