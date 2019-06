Szempillantás alatt kifosztja a bankok kincseskamráját a Facebook - Mire számíthatunk Magyarországon?

Erről a témáról is szó lesz november 14-ei Banking Technology konferenciánkon, amelyre az első 20 jegyet kedvezményesen lehet megvenni. Save the date! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

1 milliárd dollárból indítanák el a kriptopénzt,

a rendszer elszámolási egysége a GobalCoinnak nevezett kriptopénz - egy úgynevezett stablecoin - lesz, melynek értékét egy hagyományos pénzhez kötik hozzá,

2020-ig mintegy 12 országban vezetik be a digitális fizetési rendszert,

a rendszert s Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , sőt, bárhol máshol az interneten is használhatnak online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre.

A Facebook nyáron teszi közzé a részletesebb ütemtervét, de már több hatósággal is tárgyalásokat folytattak, az első teszteket már idén év végén végrehajtják.

A Facebook egy új digitális pénzzel működő fizetési rendszer alapjait teszi le éppen, az új rendszer a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd. Az eddig napvilágot látott főbb részletek:A szabályozók közül több szereplőt is megkerestek már: Marc Carney brit jegybankelnökkel és az amerikai derivatív piacot felügyelő CFTC vezetőjével, Christopher Giancarlóval, illetve az amerikai pénzügyminisztérium képviselőivel is megbeszéléseket tartottak.A meglehetősen nagynak tűnő 1 milliárd dolláros összeg összegyűjtéséhez piaci partnereket is keresnek, olyan szereplőkkel tárgyalnak, mint a Visa, a Mastercard, a Western Union, vagy a pénzügyi tranzakciókat kezelő (payment processor) First Data. A pénz a fejlesztés költségein, marketingen stb. túl elsősorban arra kellene, hogy ehhez kössék a kriptopénz értékét, elkerülve ezzel a pénz volatilis fel- és leértékelését.A tervek szerint a platform használatát azzal is ösztönöznék, hogy a felhasználókat aktivitásuk függvényében jutalmazzák. A felhasználót az egyik elképzelés szerint egy Facebook-coinnal (lapértesülések szerint a pénz neve GlobalCoin lesz) jutalmaznák, ha megnéznek egy reklámot, ha kapcsolatba lépnek egy kereskedővel vagy más tartalmakat fogyasztanak.Ha a Facebook hoz létre egy működő fizetési rendszert, az garantáltan tömegeket fog elérni, ugyanis a világon élő emberek közül minden ötödik havonta legalább egyszer használja Facebook-fiókját, és ők mind potenciális vásárlók is egyben. Az idei első negyedév végén a Facebook 2,374 milliárd havonta aktív felhasználóval rendelkezett, ebből 382 millió európai felhasználó facebookozott.

Amikor valaki GlobalCoint kap, és abban is fizet valamiért, akkor egy olyan tranzakciót hajt végre, amely korábban vagy készpénzben, vagy az elektronikus fizetési piac valamely jelenlegi szereplőjén keresztül zajlott.

Mit jelent ez a magyar bankoknak?

Veszély és lehetőség a bankoknakA Facebook úgy képzeli el az online fizetést, mint ahogyan ma a Facebook-profillal való bejelentkezés működik külsős appokban, csak ezúttal a Facebookos-fizetésre kell egyet kattintani. A kriptopénzes kivitelezés azt jelenti, hogy a Facebook egy az egyben saját rendszerében tartaná a teljes fizetési folyamatot, vagyis miután a hagyományos pénzt átváltják GlobalCoinokra, csak a Facebook rendszerében forog majd a pénz.Ez a bankok, kártyatársaságok számára egyrészt egy lehetőség, hiszen a facebookos fizetés egy újabb olyan elektronikus fizetési, pénzküldési alternatíva lesz, amely a mostanihoz képest jó eséllyel növelni fogja az elektronikus fizetések volumenét a készpénz rovására. Például ha bankkártyával vagy átutalással váltja át a pénzét egy felhasználó GlobalCoinra, akkor azon valamennyit keres majd a bank, kártyatársaság (átutalási díj, jutalékok). Ennek részleteit egyelőre nem tudjuk, de az nem valószínű, hogy a Facebook majd készpénzt fogad be, és ezt váltja át GlobalCoinra.Ugyanakkor sokkal nagyobb veszélynek tűnik a bankok, kártyatársaságok szempontjából, hogyVagyis ahelyett, hogy egyik bankszámláról egy másikra kerülne a pénz, GlobalCoinra váltják, és ezzel egy darabig vagy akár véglegesen a Facebook rendszerében ragad. Ez egyrészt likviditást szív el a bankoktól, másrészt az elektronikus fizetésből származó bizonyos bevételektől is elesnek a bankok és kártyatársaságok.Márpedig ma a pénzforgalom a bankok egyik rendkívül fontos bevételi forrása, és az egyik leginkább jövedelmező biznisze, egyes becslések szerint a bankok teljes bevételének durván harmada származik pénzforgalmi bevételekből.Magyarországon 2018-ban összesen 532 milliárd forintos bevételt realizáltak a bankok pénzforgalmi szolgáltatásokból, igaz, ebből bő 200 milliárd forintot ki is fizetnek az államnak tranzakciós illeték formájában. A teljes bevétel durván negyede átutalási díjakból, 10-11 százaléka kártyaelfogadási bevételekből származott.

Erről a témáról is szó lesz november 14-ei Banking Technology konferenciánkon, amelyre az első 20 jegyet kedvezményesen lehet megvenni. Save the date! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Nem valószínű, hogy a 2020-ig tervezett 12 ország között leszünk, ahol a Facebook első körben megjelenik a szolgáltatással, de az azért elég valószínű, hogy egyszer Magyarországon is elérhető lesz a szolgáltatás, így a bankok készülhetnek a fokozott versenyre. Mindezek fényében különösen rossz hír, hogy az azonnali fizetési rendszer éles indulását - amelyre hasonló, a Facebookéval is versenyképes fizetési szolgáltatások épülhetnének - jövő év márciusáig halasztották el, mert néhány bank miatt egyelőre nem tudták biztonságosan elindítani a rendszert.