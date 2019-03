Te sem kaptál családi pótlékot? Itt a válasz, miért

Arról mit tudtok, hogy nem kaptak ma a családok családi pótlékot, pedig kellett volna? Több csoportban is olvastam, de hírt nem látok sehol

bankszámlára utalásnál a jóváírás az utalás napját követő munkanapon történik meg, míg postai kifizetés esetén 3-5 nap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

Egy kis háttér az átutalási rendszereinkről

Az MNB által meghatározott pénzforgalmi szabályokat követve a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikusan benyújtott átutalásokat a napközbeni elszámolásba továbbítják. Az MNB szabályozás hatálya alá nem tartozó Magyar Államkincstár átutalásait továbbra is az éjszakai elszámolásra küldi be.

- írta egyik olvasónk.A félreértést az okozza, hogy a MÁK honlapján elérhető hirdetményben március 1-je szerepel az utalás napjaként, ezért a nyugdíjak legutóbbi késése miatt most sokan gondolhatták, hogy ezúttal a családi pótlékoknál jelentkezik a késedelem. De szerencsére a tájékoztatás egyértelműen leszögezi:Elértük a MÁK kommunikációs osztályát, ahol kérdésünkre is megerősítették: ez a normális ügymenet,Vagyis hétfőn, március 4-én lesz a számlákon a pénz.A Bankközi Klíring Rendszer - a háttérben két központi elszámolási platformmal - két elszámolási módban működik. Az éjszakai elszámolási módot az InterGIRO1 (IG1) platform, a napközbenit az InterGIRO2 (IG2) platform támogatja. A két elszámolási platform között nincs átjárás. A nyugdíjakat és a Magyar Államkincstár egyéb átutalásait a mai napig a GIRO által üzemeltetett, 1994 óta működő éjszakai rendszerben kezelik, ami a most éles napközbeni rendszer elődje. Ahogy a GIRO oldalán olvasható:Már évek óta szó van arról, hogy az éjszakai rendszert gazdaságossági okok miatt megszüntetik, erre azonban már valószínűleg csak az azonnali átutalási rendszer nyár közepi indulása után kerülhet sor, addig ugyanis a GIRO erre a meglehetősen nagy és bonyolult projektre koncentrál.Hosszú távon a GIRO azt tervezi, hogy a most használt napközbeni rendszert is megszünteti, és az összes átutalást az azonnali rendszer kezeli majd.