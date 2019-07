Trump kiakadt a Facebook szuperpénze miatt

"Nem vagyok rajongója a bitcoinnak és más kriptodevizáknak, ezek ugyanis nem pénzek, az értékük nagyon volatilis és a fedezetük csupán levegő" - írta az elnök Twitteren."Ha a Facebook és más cégek bankokká akarnak válni, banki engedélyeket kell szerezniük és az összes banki szabályt be kell tartaniuk, mint minden más nemzeti és nemzetközi banknak" - véli Trump.Az elnök rövidesen azután szólalt meg, hogy a Fed elnöke, Jerome Powell azt nyilatkozta, hogy a Libra adaptációja nem haladhat, amíg az adatvédelemmel, pénzmosással, felhasználóvédelemmel és pénzügyi stabilitással kapcsolatos problémákat nem kezelik.A Fed egyébként egy külön testületet is felállított, amely csak a Librával foglalkozik és együttműködést kezdtek más jegybankokkal és felügyeleti szervezetekkel is, hogy a jelenségről állásfoglalást tudjanak alkotni.Pár órával a Twitter-üzenetek előtt Trump a Fehér Házban kritizálta a nagy techcégeket, mivel úgy véli, hogy azok a konzervatív felhasználókkal szemben elfogultan viselkednek.