Tudtad, hogy akár percekre is köthetsz már biztosítást?

A Yolo digitális biztosításokat és brókeri szolgáltatásokat nyújt, a termékei között kereslet alapú (on-demand) biztosítások és személyre szabható, illetve időalapú termékek is vannak. Az appjukon keresztül könnyen köthető például egy utasbiztosítás, vagy sportbiztosítás az utazás vagy a sportolás befejeztével pedig leállítható a biztosított időszak.Az olasz Intesa Sanpaolo, a CIB Bank anyabankja, fintech befektetésekre létrehozott kockázatitőkje-alapja vett részesedést a Yolo nevű biztosítási startupban, az 5 millió eurós tőkegyűjtési körben részt vettek más befektetők is, például a Barcamper Ventures. Az Intesa biztosítási üzletágának egyik vezetője is vezető tisztséget kap a Yolónál.