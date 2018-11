Valóságos forradalom készül, amit az 5G hoz el Magyarországra

A klaszter elfogadta a stratégiáját, amely nagyon precízen meghatározza a céljainkat. A Magyarországon létrejött tesztpálya a Maribor, Graz, Zalaegerszeg háromszög egyik csúcsa lesz. A három ország együttműködése egy olyan innovatív környezetet teremt, ahol nemcsak a mesterséges intelligencia, hanem azon belül az 5G, mint infrastruktúra is hihetetlen jelentőséget kap. Ebben az együttműködésben mi egyfajta házigazdai szerepre vállalkoztunk: meghívásunkra a klaszterhez meghatározó nemzetközi cégek csatlakoztak, amire sem globálisan, sem európai viszonylatban nincs példa. A T-Systems-en túl az együttműködés tagja az AVL Autókut Mérnöki kft., a BASF Hungária, a Cisco Systems Magyarország, az Ericsson Magyarország, a HungaroControl, az Innogy, a Knorr-Bremse és a ZONE Klaszter Nonprofit Kft.A célunk egy európai szakmai közeg megteremtése, amely a jövő mobilitási, közlekedési megoldásainak és a létrejövő infrastruktúrának lesz a bázisa. Négy területet azonosítottunk be a háromoldalú - kormányzati, tudományos és versenypiaci szereplők közötti - együttműködésben: a szabályozás és módszertanok, a zalai innovációs ökoszisztéma, demonstrációs és mintaprojektek hazai megvalósítása, valamint az oktatás, képzés, szemléletformálás. Ennyi nagyvállalat egy közös cél mögé sorakozva gyakorlatilag néhány hónap alatt elkészítette és elfogadta azt a stratégiát, amely a következő időszakra meghatározza az együttműködést.

Fotó: Mohai Balázs/Portfolio

2021 előtt nem feltétlenül éri meg lecserélni a mobiltelefonokat 5G képes eszközre, bár jövőre erre már lesz lehetőség. Azt is fontos tudni, hogy az 5G technológiai értelemben nem 4G plusz egynek, hanem 11G-nek felel meg, ami forradalmi ugrást jelent technológiai értelemben. Az 5G már a mesterséges intelligencia bizonyos elemeit magában hordozó hálózati megoldás: optimalizál, tanul. A legnagyobb változást, főleg a nagyvállalati, ipari közegben az fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag megszűnik a késleltetés, egészen pontosan mindössze 1 milliszekundumra csökken.Ez majdnem azt teszi lehetővé számunkra, hogy egyszerre két helyen legyünk: szinte azonos időben tudunk irányítani eszközöket kilométerekkel távolabb is. A sávszélesség pedig 10-20 gigabit/szekundumra nő a mostani 1 helyett. Nyáron, elsőként az országban a Magyar Telekom korábbi székházában már sikerült 24 gigabit/szekundumot előállítottunk nem laboratóriumi körülmények között. Visszatérve a konkrét felhasználási területekre, bár az 5G az önvezető autók alapvető struktúrája lesz, számos egyéb felhasználási lehetőségről is tudunk már, sőt már kikísérletezett megoldások is léteznek.A logisztikában például vannak olyan raktárak, amelyekben a kamionsofőr helyett egy operátor távirányítja a járművet: ő mozgatja a kamiont a rakodáshoz, mialatt a sofőr nyugodtan ebédelhet vagy pihenhet. Azt gondolom, első körben ehhez hasonló, lokalizált megoldásokkal találkozhatunk majd. Nem kérdéses, hogy először az ipari, vállalati felhasználók fogják monetizálni az 5G-t. Ezt követően jöhet az országos szintű lefedettség, majd érkeznek a lakossági ügyfeleknek is értelmezhető szolgáltatások: például a 7 másodperc alatt letölthető HD-minőségű film. A technológiában rejlő potenciál persze jóval nagyobb ennél, csak még nem feltétlenül látjuk, pontosan mire fogjuk használni 3-4 év múlva, ergo az 5G nem a megoldás, hanem a lehetőség e tekintetben.

Fotó: Mohai Balázs/Portfolio

Ennek valóban a gép-gép kommunikációban van óriási jelentősége, tipikusan az internet és az eszközök közötti kommunikációra használjuk. A keskeny sávszélességnek rendkívül kicsi az energiaigénye, ami megnöveli a szenzorok, beüzemelt érzékelők élettartamát. Például az IoT-alapon működő parkolószenzorokban az elemet 8-10 évente kell cserélni, ami komoly előnyt jelent egy aszfaltba fúrt eszköznél. A technológia terjedését az is felgyorsítja, hogy rendkívül megbízható: azaz a dolgok internetében bárhol bevethető.A kutatásból olyan kép rajzolódik ki, hogy a kis- és középvállalatok jelentős részének a digitalizáció valami távoli, nagyvállalatokat vagy IT-cégeket érintő kérdés - még akkor is, ha a vállalat vezetője naponta posztol az Instagramra. A valóság ezzel szemben az, hogy a mobilitás, a telekommunikáció, a vállalat online jelenléte éppúgy a digitalizáció kérdésköréhez tartozik, mint az, hogy megfelelő adatok álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy ne csak intuitív módon döntsenek üzleti kérdésekben és precízebben lehessen tervezni. Leginkább azért készítettük ezt a felmérést, mert megpróbáltuk eljutni a probléma gyökeréhez és megérteni azt, mivel tudjuk a szektort támogatni. Rengeteg még a tennivaló a magyar kkv-k digitalizációjának szempontjából és ebben a legfontosabb, hogy értsük ügyfeleinket és ügyfeleink ügyfeleit, a valós igényekre, hatékonyságjavító elemekre koncentráljunk.

Fotó: Mohai Balázs/Portfolio

Ahogyan az elmúlt néhány év, az idei is leginkább a piaci részesedésünk növekedéséről szólt. Úgy, hogy közben elkezdődött a cég működési modelljének transzformációja: az eddig projektalapon szerveződő T-Systems Magyarországot mindinkább szolgáltatásalapú vállalattá szeretnénk átalakítani. Ennek a folyamatnak 2018 az első éve, és örömmel mondhatom, minden okunk megvan az optimizmusra. Pedig a pályát nehezíti, hogy a korábban három pilléren (lakosság, kkv és a nagyvállalat) működő Telekom-csoport kétpilléres működésre állt át: a kkv szektort a nagyvállalatiba, tehát a T-Systems Magyarországba integrálta. És ha már változások: nemrég költöztünk be az új székházba. De a lényeg az, hogy az igen kedvező harmadik negyedéves eredmények fényében komoly sanszunk van rá, hogy tervezett módon érkezzünk az év végéhez.Ennek nincs érezhető negatív hatása a 2018-as eredményekre: a fejlesztések üteme, sebessége olyan, mint az előző években.Ez leginkább attól függ, milyen módon történik meg az átmenet, mert a 2020-ig rendelkezésre álló forrásokat a megrendelőink vagy a megrendelőink megrendelői 2022-ig használhatják fel.A még 2016-ban indított program végén a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország munkavállalóinak döntő többsége, egészen pontosan 6452 fő kapott részvényt juttatásként, amivel a dolgozók szabadon rendelkeznek. Dolgozónként egyébként ez 226 darab részvényt jelent. A jelenleg futó programban a juttatást készpénzben fizetjük meg - természetesen csak a javadalmazási feltétel teljesülése esetén - várhatóan 2019 márciusában. Azt gondolom, természetes, hogy a folytatás mellett döntöttünk, mert a program elérte a célját, kellően jó fogadtatásra talált a cégen belül.