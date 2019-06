Végigsöpör Magyarországon a Facebook tisztítótüze - Kitálaltak a letiltott felhasználók

Szia!



Úgy néz ki, hogy a napokban a Facebook nagyobb volumenű fake-fiók törlési, felfüggesztési hullámot indított Magyarországon, amely a jelek szerint elég sok járulékos veszteséggel járt, mivel lapunkhoz sorra özönlenek a dühös olvasói levelek a letiltásokról. Több olvasónk is az alábbi rendszerüzenetet kapta:Mint az alábbi képernyőfotóból is kiderül, amikor egy fiókkal kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy nem valós személy vagy nem az a személy használja, mint akinek látszik, felfüggesztik a fiókot mindaddig, míg az illető nem azonosítja magát. Ugyanakkor van, akit elvileg egyből töröltek:

Tegnap delután törölték a fiókom mindenféle előrejelzés nélkül (Instagram, Facebook).

A baráti körömből kb. még 10 fiókot töröltek. Amint megláttam, el is küldtem a személyimről a fotóm, azóta semmi. Tegnap óta még legalább 20 emberről tudok, akit ismerek, hogy velük is ugyanez történt.

Ugyanez a történetem. Tegnap este csak úgy spontán tiltva lettem a közösségi oldalról. Úgy gondolom, ezzel a Facebook átlépett egy magánszféra határt. Miért semmisítik meg a 9 éves barátságaimat, rengeteg fotóim, videóim? A rengeteg üzenetem. És tőlem még személyazonosítást sem kérnek.

Olvastam a cikket, ezért gondoltam jelentkezem én is! Mai nap egyik percről a másikra nem tudtam belépni sem a Facebook sem az Instagram oldalamra. Tiltva lettem, hogy miért, azt még nem tudom. Tippem viszont van. Lehet, hogy fake profilnak észlelt a Facebook, mivel közös a profilkép a párommal.

Június 11-én reggel, mikor rápillantottam a telefonomra, a Messenger és a Facebook is újbóli logint kért tőlem (mivel előfordul, hogy a session lejár, gondoltam, csak a szokásos). De sajnos nagyot tévedtem, megkaptam a felfüggesztést én is indoklás nélkül. Még rögtön utána nyitottam egy support ticketet, illetve pánikomban aznap rögtön még 2 különböző, de ugyanúgy a Facebook platformjáról indítható ticketet küldtem be (természetesen email cím alapján minden eddigi e-mailem ugyanazon a support ticketen ladolt). Az accountom valamikor 2007-ben lett regisztrálva. Azóta soha nem kaptam még csak felfüggesztést sem. Ami érdekes, hogy a support ticket állapota CLOSED már az első email-em és a rögtön érkező response email után.

Vizsgaidőszak, egyetemi anyagok mind Messengeren, Facebookon, természetesen mind oda. Tanuljon úgy az ember, hogy fogalma sincs mi történt, 10 év emléke oda. Egyetemi és munkahelyi csoport is persze Facebookon. A legtöbb ismerőssel csak ott tudok beszélni, csoporttársak stb. A mai világban természetesen akarva akaratlanul is ott tartjuk mindenkivel a kapcsolatot. Telefonszám csak közeli embereknek van meg. Másik profil létrehozása se opció feltétlenül, mivel több ismerősömnek is azonnal tiltották az újat. Felháborító és érthetetlen. Nem osztok meg semmit, nem kommentelek. Se politikai, vallási stb. véleményt nem nyilvánítok a közösségi médiában, főleg nem Facebookon. Csupán egyetemi és munkahelyi csoport miatt használom, illetve unatkozás gyanánt olvasgatok híreket, de ennyi. Köszönöm, hogy le írhattam, baromi jól esett, pedig sokkal több mindent és cudarabbul is le írhattam volna.

Nos, én is úgy jártam, mint a legtöbb ember. Történetem annyi, hogy tegnap délután azzal szembesültem, hogy a fiókomat zárolták! Először nem tudtam hova tenni, mivel nem szokásom Facebookon megosztani bizonyos dolgokkal kapcsolatosan a véleményem. Úgy is fogalmazhatnék, hogy tulajdonképpen nem FB-n éltem az életem! Ebből kifolyólag nem értem még mindig, hogy mi alapján sikerült kiszűrni ezeket az embereket! Sehol nincs semmi konkrétum, hogy mi miért történt, ami számomra idegesítő! Amúgy, mint az előttem szólók, én is elküldtem a személyimet, hogy ezzel is bizonyítsam a személyazonosságom, és hogy a profilom nem kamu. Abban a pillanatban kaptam egy email-t, hogy utánanéznek, és bármi információ van, akkor jeleznek. Azóta is várok valami visszajelzést. 11 óta semmiféle update nem érkezett ez ügyben.

Van, akinek jó eséllyel nem csak felfüggesztették, hanem törölték a fiókját.

Van, akinek már napokkal ezelőtt tiltották a fiókját, és azóta semmilyen visszajelzést nem kapott.

Egyre valószínűbb, hogy nagyobb számú fiókot érint a nagy kisöprési hullám, elképzelhető, hogy az év elején indított nagy fake-fiók bezárási hullám most ért el Magyarországra, és úgy tűnik, egy csomó olyan fiókot is tiltottak vagy töröltek, amelyik aktivitása elvileg nem adott erre valódi okot.

Akinek tiltották a fiókját, arra készüljön, hogy ez minimum napokig vagy hetekig így is marad.

Voltak, akik megpróbáltak új fiókot regisztrálni, de azt is azonnal törölték.

Annak megerősítése céljából, hogy az elérni kívánt fiók a tiéd: A biztonságod fontos a számunkra. Azért kérünk személyazonosító okmányt, hogy rajtad kívül senki mást ne engedjünk be a fiókodba.

A neved megerősítése céljából: A Facebookon mindenkit arra kérünk, hogy a hétköznapi életben is használt nevén szerepeljen. Ennek segítségével meg tudunk védeni téged és közösségünket a személyazonossággal való visszaélésekkel szemben.

Emellett az egyéb visszaélések, például a csalások, az adathalászat és az idegen politikai befolyás megelőzése érdekében is kérhetjük az embereket arra, hogy erősítsék meg a személyazonosságukat.

Egyik olvasónk azt írja:Egy másik olvasónk levele azért is nyugtalanító, mert a fiókját a jelek szerint törölték, az azonosítást sem ajánlották fel:Egy harmadik olvasónk arra tippel, a profilképe miatt tiltották:Van olyan olvasónk is, aki már június 11 óta le van tiltva, pedig még aznap elküldte a személyije fotóját:Egy elkeseredett egyetemista olvasónk az alábbiakat írta:Egy másik olvasónk szintén arról számolt be, nem túl aktív a Facebookon, nem érti, miért törölték a profilját:Összességében nem lett sokkal tisztább a kép, de amit megtudtunk a levelekből:A Facebook egyébként a súgójában azt írja, több okból kérhetik, hogy küldjünk másolatot a személyazonosító okmányunkról. Mint írják:Több oldal követői száma is meglehetősen fura mozgásokat mutatott, egyes oldalak követői száma több százzal csökkent, a mi Facebook-oldalunk kedvelői közül például majdnem százan tűntek el, ami még soha nem fordult elő. Ebből is azt gondolhatjuk, hogy valami rendszerszinten változott a Facebook fake-fiók szűrési gyakorlatában.Hetekkel korábban, május végén a Facebook azt közölte, idén év elején nagy kisöprést végeztek a fake-fiókok terén, január és március között 2,2 milliárd fiókot tiltottak le vagy töröltek. Becsléseik szerint kb. a fiókok 5 százaléka lehet hamis, a korábbi 3-4 százalékos becslésnél is több.