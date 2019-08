Itt a fordulat: már nem véreznek el olyan könnyen a magyar vállalatok

A válság óta először nőtt érdemben a vállalatok ötéves túlélési aránya, azonban a 2008 előtti szint még továbbra is messze van. A KSH adatai alapján a 2012-ben alapított vállalkozások 40%-a volt még talpon 2017-ben is, ilyen magas számot utoljára hat évvel ezelőtt láthattunk. Az olcsó hitelek, a vállalatok számára kedvezőbbé váló gazdasági környezet támogatta a vállalatok túlélését, miközben 2017-ben még a kétszámjegyű bérnövekedés sem volt drasztikus hatással a működésükre (hiszen a bérhányad el sem érte a historikus átlagot).

Lássuk a részleteket!

ebben a gazdasági ágban már az első évet túlélő vállalkozások aránya is jelentősen elmaradt a többihez képest. Míg az összes vállalkozás egyéves túlélési rátája átlagosan 79%, addig a pénzügyi, biztosítási területen - elsősorban a kiegészítő tevékenységet, pl. biztosítási ügynöki tevékenységet végző egyéni vállalkozások alacsony túlélőképessége hatására - csupán 57%-uk tevékenykedett az alakulásukat követő évben is.

Az elmúlt években tehát azt láttuk, hogy a külső és (különösen) a belső kereslet megerősödése, valamint az olyan kedvező hitelkonstrukciók, mint a Növekedési Hitelprogram együttesen is csak arra voltak elegendők, hogy megálljon a vállalatok túlélési arányának csökkenése, és egy viszonylag alacsony szinten stabilizálódott, a fordulatot a 2017-es esztendő hozta meg.Az egyes ágazatokban azonban nagy eltéréseket láthatunk. A legmagasabb túlélési arány továbbra is az egészségügyi, szociális ellátás (57,6%) területén működő vállalkozásokat jellemezte, de az átlagot jóval meghaladó (45% feletti) volt az ipar, a szakmai, tudományos tevékenység, az információ, kommunikáció gazdasági ágakban is. A mezőgazdaság, a szállítás-raktározás, a szórakoztatás, ingatlanügyletek és az oktatás gazdasági ágak szintén meghaladták a 40%-os átlagos túlélési rátát.A korábbi évekhez hasonlóan a pénzügyi, biztosítási tevékenység vállalkozásainak túlélési képessége volt a legalacsonyabb, csupán 13%-uk működött még az alakulásukat követő ötödik évben is.A KSH magyarázata szerint

Mit hoz a jövő?

A vállalkozások ötéves túlélési rátájában nem mutatkozott jelentős eltérés a nagyrégiók tekintetében: a Dunántúl és az Alföld és Észak vonatkozásában kicsivel átlag feletti (40,6%, illetve 40,8%), Közép-Magyarországon az átlag alatt volt a mutató értéke (38,0%).A megyék tekintetében már jelentősebb eltérések mutatkoztak: Vas (44,9%) és Győr-Moson-Sopron megye (43,1%) emelkedett ki, ugyanakkor a túlélési rangsort - 37% alatti rátával - Komárom-Esztergom és Nógrád megyék zárták.A következő években várhatóan a jelenelgi szinten stabilizálóik vagy kissé tovább javul a vállalatok túlélési aránya, miután a 2013-ban alapított vállalatok több mint 50%-a élte meg 2017-ben a 4 éves kort (ami kedvezőbb, mint a korábbi évek adatai. A trendet csak a gazdasági növekedés hirtelen romlása tudná megtörni.

a bérek érdemben tovább nőttek és nőhetnek, amelyet vélhetően nehezebb lesz kitermelni, különösen a kisebb, alacsonyabb termelékenységű magyar vállalatok számára,

a magyar gazdaság bővülése kissé lelassulhat a következő időszakban, miközben világgazdasági növekedés már most is lassul az előző évekhez képest (néhány előrejelzés recessziót is jósol),

különösen az európai konjunktúra, azon belül is legfontosabb kereskedelmi partnerünk, Németország gazdasága gyengélkedik,

és az is nagyon valószínű, hogy az elmúlt évek kedvező hitellehetőségei, alacsony kamatai és az EU-források áradata sem marad fent, ami nehezebb helyzetbe hozhatja a vállalatokat.

A jövőre nézve azonban komoly kockázatot jelent a vállalatok túlélésére nézve, hogyA mutató értelmezéséhez fontos hozzátenni, hogy nem mindegy, milyen környezetben, milyen okokból változik a vállalati túlélési ráta. Változatlan intézményi, strukturális körülmények között a konjunkturális ingadozások befolyásolhatják a mutatót. Ugyanakkor a túlélési ráta emelkedése nem minden esetben jelent rossz hírt, amennyiben az egy vállalati konszolidációs folyamatba illeszkedik. A jelenlegi gazdaságpolitikai elképzelések egyik fontos eleme, hogy a versenyképtelen mikrovállalkozások erőforrásai a hatékonyabb, nagyobb üzemméretű cégekhez kerüljenek. amennyiben ez sikerrel jár, a túlélési ráta akár újra csökkenésnek indulhat.