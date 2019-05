Itt az AutoWallis ötéves stratégiája - Hatalmas növekedésre készülnek

A társaság februárban vezette be új részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, azzal a céllal, hogy bővülésének finanszírozásához a nyilvános tőkepiaci forrásokat is fel tudja használni.Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport által képviselt márkák közé tartozik a BMW, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car.a stratégia bemutatásakor elmondta, hogy a következő tíz évben az AutoWallis jelentős organikus növekedést tervez, melyet akvizíciókkal is támogatni kíván.

A csoport régóta megbízható partnere a globális autóipari szereplőknek, így erre alapozva a jelenleg képviselt márkákat további országokban szeretnék megszerezni, míg az AutoWallis által jelenleg lefedett 14 országban további 2-3 új autómárka képviseletét szeretnék elnyerni, illetve kiskereskedelmi hálózatukat a régióban is kiterjeszteni.

Emellett a digitalizáció egyre több új szolgáltatásra biztosít majd lehetőséget a mobilitás, illetve autózás terén, és az autóipari bevételekben is érdemi részesedést érhet el. Az AutoWallis azzal számol, hogy az autótulajdonlás hosszú távon is fennmarad a közösségi autózás térhódítása mellett, valamint szervizekre, kereskedési pontokra továbbra is szükség lesz függetlenül attól, hogy a gépjárműhasználati szokásokban az elektromos, a benzines vagy a dízel hajtásláncok lesznek a dominánsak. Ebben a változó közegben az AutoWallis stabilan növekvő, fenntartható, válságálló üzleti modellt kíván megvalósítani, és a jelenlegi három üzletágát (regionális disztribúció, belföldi kis- és nagykereskedelem, autóipari szolgáltatások) fejleszteni.

Ezen kívül számolnak a Wallis Csoport autóipari befektetéseinek (Wallis Kerepesi, Autolicit.hu, JóAutók.hu, DriveNow) AutoWallis-ba történő apportálásával is.

Organikusan és felvásárlásokkal nőne nagyra az AtuoWallis

Kiemelt cél a jelenlegi (szerviz, autókölcsönzés) és a gyorsan növekvő mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatási portfolió bővítése. A növekedés során az AutoWallis építeni kíván a csoporton belüli szinergiákra, így cél a méretgazdaságos működés és a magasfokú hatékonyság, valamint az AutoWallis brand nemzetközi megismertetése és erősítése., hogy felkészültek az autóipari kihívásokra: miközben a fejlett piacokon az új autó értékesítés lassul, az AutoWallis a dinamikus növekedésű közép-kelet-európai régióban van jelen, és itt tervezi a bővülést is. Az organikus növekedés területén a meglévő üzletágak fejlesztésére, hatékonyságuk növelésére, a bővüléshez szükséges ingatlanok fejlesztésére, integrálására építenek.Tőkeerős szereplőként aktívak szeretnének lenni a piaci konszolidációban, így felvásárlásokat terveznek a régióban, melyek tovább emelhetik a csoport árbevételét. A célpontok között elsősorban hazai és régiós többmárkás, míg a balkáni régióban prémium márkákat forgalmazó kereskedések, valamint alkatrészkereskedő hálózatok, flottakezelők, és innovatív szolgáltatók lehetnek.Az AutoWallis árbevételének robosztus növekedését tervezi: 2024-re nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint akvizíciók nélkül a tavalyi 65,5 milliárd forintos

A vezérigazgató ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a társaság stabil eredménytermelő képessége megfelelő alapot jelent az osztalékfizetéshez, amit a vállalat akvizíciós és növekedési terveihez fognak igazítani.

Mindez a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt ennél is nagyobb ütemben növelheti:

Több forrásból is finanszírozható lesz a növekedés

Az akvizíciók történhetnek apporttal, de finanszírozhatóak zártkörű tőkeemeléssel, nyilvános részvénykibocsátással, vagy akár az AutoWallis fő tulajdonosának, a Wallis Asset Management-nek (WAM) kifizetett osztalék tőkeemelésként történő visszajuttatásával.

A növekedést az AutoWallis több módon kívánja finanszírozni. A vállalat a működésből származó eredmény egy részének visszaforgatása mellett kötvénykibocsátásra, valamint tőkebevonásra is épít, melyben az intézményi befektetőkre is számít.Ezen szándékáról a fő tulajdonos biztosította a társaságot, jelezve, hogy a stratégiát támogatja, irányító részesedését hosszú távon meg kívánja tartani, célja ugyanakkor a 30 százalék feletti közkézhányad megteremtése, melyet az értékteremtő felvásárlásokhoz kapcsolódó tőkeemelések révén kíván elérni.

Nem fél a válságtól az AutoWallis menedzsmentje

A menedzsment a sajtótájékoztató hangsúlyozta, az elmúlt 30 évben bizonyították már, hogy minden helyzetben képesek helytállni és jól teljesíteni. Mindez azért fontos, mert több olyan kihívást is azonosítottak, amelyek hatással lehetnek az AutoWallis működésére, az alábbi táblázatban viszont összefoglalták, hogy ezekre milyen válaszokat fognak adni.