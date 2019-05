Jó iparági környezet, hatékonyságjavulás - Minden adott a Masterplast növekedéséhez

Nagyon erős volt a forgalmunk és nemcsak a magyar piac teljesített nagyon jól, hanem a többi országban is kiemelkedő volt az értékesítés. Magyarországon 28 százalékkal nőtt az árbevétel, ilyen mértékű növekedésünk nem volt az elmúlt időszakokban, de az export területen, Szlovákiában és Ukrajnában is kétszámjegyű bővülést láttunk. Hatékonyabbá vált a működésünk, azaz a magasabb forgalmat a bérnövekedés ellenére kisebb mértékű költségemelkedés mellet értük el. A második tényező a gyártási hatékonyságunk javulása volt. A korábban megvalósított kapacitásbővítő beruházások kibocsátása növekedett, és a fajlagosan alacsonyabb gyártási költségek javították az eredményt, amivel a jövőben is számolunk. Továbbá javult a vállalat pénzügyi eredménye is a tavalyi bázishoz képest, ami elsősorban árfolyamhatásoknak volt tulajdonítható.32 százalékkal nőttek a homlokzati hőszigetelő rendszerek bevételei az első negyedévben, elsősorban az expandált polisztirol (EPS) és az üvegszövethálónak köszönhetően. A többi fő termékcsoportban is sikeres negyedévet zártunk, a tetőfóliák, a hő- hang- és vízszigetelő anyagok, valamint szárazépítészeti termékek is kétszámjegyű növekedéssel járultak hozzá a jó eredményhez. Egyedül a kis súlyú ipari alkalmazásoknál mutatkozott visszaesés, de a káli habfóliagyár beruházásunk termelésének felfuttatásával a jövőben már itt is növekedéssel számolunk.Elsősorban a saját gyártású termékek esetében van nagyobb ráhatásunk az eredményesség alakulására. Itt a gyártási folyamat kontrollálásával több lehetőségünk van arra, hogy testre szabottan olyan megoldásokkal álljunk elő, ami nagyobb megtérülést eredményezhet. A másik területet azok a jól szállítható termékek jelentik, ahol a szállítási költségeket is magába foglaló marzs optimalizálásán keresztül tudjuk biztosítani az eredményesség javulását. Az egyes piacok alakulása, valamint az általunk nyújtott szolgáltatások árazása nyújthat további lehetőséget áremelésre, javítva ezzel eredményességet.A jelentősen bővülő, átmeneti áruhiányokkal küzdő magyar piacon látunk lehetőséget az áremelésre, de majdnem minden országban adódhatnak kedvező lehetőségek. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy a megnyíló kapacitások, illetve a konkurencia függvényében hol, milyen termékek esetében tudunk árat emelni többletköltségeink fedezésére, illetve az eredményességünk javítására.Az első negyedév mindig szezonálisan a leggyengébb, így a forgalom és sajátgyártás felfutásával ennek a további javulását várjuk az elkövetkező időszakokban.A magyar piacon való beágyazottságunk nagyon erős és jelenleg itt a legkedvezőbb a környezet is, így nem gondoljuk, hogy a magyar piac vezető szerepe változna a közeljövőben. Az üvegszövetháló gyártó bázisunk erősödésével jelentős növekedéssel számolunk az export piacainkon, Lengyelországban és visszanyerhetjük a valaha volt erős pozíciónk egy részét Romániában is.Szerbiában szintén nagyon magas vevői háttérrel és jelentős piacrésszel vagyunk jelen, így ha megindul az építőipari konjunktúrája az komoly növekedést jelenthet számunkra.Nagyon jól teljesítettünk eddig Ukrajnában, azonban a politikai és gazdasági bizonytalanság erőteljesen kihathat az üzleti potenciálra. Kétszámjegyű növekedéssel számolunk Szlovákiában, és valamivel kisebb mértékűvel Horvátországban az idei évben.Nem, a stratégiánk nem az, hogy újabb leányvállalatokkal szeretnénk bővülni, hanem a meglévőket szeretnénk még hatékonyabbá, még eredményesebbé tenni. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy melyik piacon, melyik lehet az az üzleti modell, ami hosszútávú, fenntartható versenyelőnyt és nyereséges működést biztosít számunkra.Tavalyi évben még volt egy orosz leányvállalatunk, ahol a devizahatások sokszor kedvezőtlenül alakultak, de az orosz leányvállalat év végi eladásával megszűntek a rubel kitettségeink. Az ukrán hrivnya választások előtti erősödése kedvezően hatott az idei árfolyameredményre, illetve az árfolyam-biztosítási ügyleteinken is nyereséget realizáltunk. A kamatráfordítások minimálisan növekedtek a magasabb hitelkeret kihasználás miatt, de a kedvező kamatkörnyezet és a jó banki kondícióinknak köszönhetően ez csak kis mértékben hatott az eredményre.Igen, főként a távol-keleti beszerzések devizakockázatait igyekszünk fedezetügyletekkel csökkenteni, melyek zárásainak és átértékeléseinek eredménye is megjelenik a pénzügyi bevételek soron.Véleményünk szerint a magyarországi kedvező iparági környezet kitarthat az elkövetkező 2-3 évre. Az állami ösztönzők (5%-os ÁFA, CSOK), az ingatlanalapú befektetések erősödése, valamint a jelzálog hitelezés újraindulása jelentősen dinamizálta a hazai építőipart az utóbbi években, melynek hatására rengeteg ingatlanfejlesztési projekt indult. A régiót és az ágazatot sújtó munkaerőhiány nagymértékben késlelteti ezeknek a beruházásoknak a befejezését, melyek áthúzódó hatása biztosan kihat a következő évekre is. Az 5 %-os ÁFA kivezetésével vélhetőleg csökkenni fog az új nagy projektek száma, - ami már tükröződik 2019. I. negyedéves kiadott építési engedélyszámban - ugyanakkor a kiterjesztett falusi CSOK ösztönzően hathat a vidéki lakóházépítésekre és felújításokra. Úgyhogy összességében inkább pozitív tendenciát látunk, ha nem is a korábbi dinamikával, de továbbra is bővülő iparággal számolunk. Az idei rekord összegű 25 000-es magyarországi átadott lakóingatlanok száma nagyságrendileg megegyezik Szlovákiáival, de ott a lélekszám lényegesen alacsonyabb. Azt gondoljuk, hogy hosszútávon ösztönzők nélkül is be fog állni a gazdaság egy olyan szintre, ami egy fenntartható építőipart biztosít.A nagyobb piacainkon továbbra is inkább pozitív tendenciákat látunk Ukrajna kivételével, amit a jövőben is a bizonytalanság fog jellemezni. Az európai uniós piacok azonban továbbra is növekednek (Szlovákia, Lengyelország, export piacok), igaz néhány nyugat-európai országban csökkenhet a dinamizmus. Javult az iparági környezet a déli régióban is. Szerbiában és Horvátországban márnövekedett a kiadott építési engedélyek száma az utóbbi negyedévekben, melyek hatása lassan tükröződni fog az iparági termelésben is.A Masterplast történelmének legnagyobb összegű beruházásait hajtotta végre az utóbbi években, így a rövid távú célunk a megvalósult kapacitásaink mielőbb felfuttatása és kihasználása. Az elkövetkező években nem a beruházásoké lesz a főszerep, de azért kisebb méretű, stratégiai termékkört is érintő gyártó beruházás előkészítésén már dolgozunk.Középtávú célunk a megvalósult beruházások minél magasabb szintű kihasználása, a termékportfólió szélesítése és a termék minőség javítása. Átalakítottuk a vállalati struktúrát is, bezártuk, illetve eladtuk a veszteségtermelő leányvállalatokat és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden piacunkon fenntartható üzleti modell mellett, eredményesen tudjunk működni. Szeretnénk a kedvező iparági környezet nyújtotta üzleti lehetőségeket minél jobban kihasználni, piaci pozíciónkat megerősíteni, eredményességünket fokozni. Hosszú távú célunk, hogy gyártási tapasztalatainkat kihasználva más iparágaknak is tudjunk termékeket gyártani, fejleszteni, segítve ezzel a többlábon állást és az építőipari ciklustól való függőségünk csökkenését.Stratégiai terveink a következő három évre kedvező iparági környezet mellet bővülő forgalmat, hatékonyabb gyártást és működést vetítenek elő. Úgy látjuk, hogy mind ezek a forgalmi növekedést meghaladó működési illetve adózás utáni eredményekben realizálódhatnak az elkövetkező években, melyekből szeretnénk, ha a részvényeseink is részesülnének.A növekedés finanszírozásához elengedhetetlen a megtermelt eredmény egy részének a visszaforgatása, így az 50 százalékos osztalékfizetési ráta emelése nem várható.A munkaerőhiány és ezzel járó bér-infláció ahogy minden iparágat, minket is érint. Ennek hatékony menedzselése folyamatos kihívást jelent számukra is. Kiemelt célunk a meglévő dolgozóink, kollégáink megtartása, motiválása, illetve a cég munkaerővonzó képességének a fokozása. Számolva a hosszútávú munkaerőipari trenddel folyamatosan vizsgáljuk a munkaerő kiváltását támogató beruházási lehetőségeket is, ami ugyan tőkeigényesebb, de hosszútávon fenntartható működést eredményezne.A 10%-os árfolyam-emelkedéssel ugyan BUX index felülteljesítők vagyunk, de ha azt nézzük, hogy a piaci kapitalizációnk még mindig nem sokkal haladja meg a sajáttőke-értékünket, akkor nem mondhatnám, hogy teljesen elégedettek lehetünk. A kedvező iparági klíma, az utóbbi évek eredményei és a befektetőinknek vázolt eredmény, illetve osztalék előrejelzésünk akár magasabb részvényárfolyamban is tükröződhetne, de ezt bízzuk a piacra. Mi nem részvényárfolyamot menedzselünk. A feladatunk az, hogy minél eredményesebben működve valósítsuk meg stratégiai céljainkat, ami hosszútávon a részvényünk árában is meg fog jelenni.

