Jön a negyedik ipari forradalom és kereshetünk magunknak új munkát

A kínai ruhagyártó, a Tianyuan Garments Company hamarosan beveti a "varró robotokat". 2018-ban nyitja meg egy amerikai gyárát Arkansas államban, ahol a SoftWear Automation varrórobotjaival, Sewbotokkal töltik meg a gyárat. Azért emberek is lesznek a gyárban, akik a robotokat felügyelik. A tervek szerint naponta 800 ezer adidas-pólót gyártanának és ha teljes kapacitáson működik, akkor évente 1,2 millió pólót gyárthatnak le.

150 évvel ezelőtt... De hogy az elején kezdjük, vissza kell mennünk az időben több mint 150 évet. Az amerikai feltaláló, Elias Howe 1846-ban építette meg és szabadalmaztatta a világ első használható varrógépét, ami forradalmasította az egész iparágat és lehetővé tette, hogy a hétköznapi emberek is olcsó, divatos ruhákban és cipőkben járhassanak. Abban az időben, amikor Elias Howe megalkotta varrógépét, egy férfiing megvarrása átlagosan 14 órába és 26 percbe került kézzel, a varrógéppel viszont 1 óra 16 percre csökkent. A gép annyira jól sikerült volt, hogy a varrógépek még most is nagyon hasonlóak ahhoz, ahogy 150 évvel ezelőtt kinéztek.

Köztudott, hogy például az autógyárakban, vagy az online kiskereskedelmi óriások, mint az Alibaba vagy az Amazon raktáraiban fejlett robotok dolgoznak. Azt hihetnénk, hogy vannak olyan, kézügyességet igénylő munkák, mint a sebészet, vagy akár a ruhavarrás, amelyeket nem fenyeget az a veszély, hogy robotokra cseréljék az emberi kezeket. De ez egyre inkább megkérdőjeleződni látszik. Már nem érezhetik magukat (pontosabban munkahelyüket) biztonságban a divatiparban dolgozók sem. Világszerte 60 millió állás szűnhet meg az automatizáció miatt a ruházati szektorban, különösen Délkelet-Ázsiában - jósolja a The Wall Street Journal. Egy póló gyártása például így történik a SoftWear Automation Sewbotjával:A helyzet azért érdekes, mert a ruházati szektor az elsők között volt, amelyiket gépesíteni kezdtek és ahol a mai napig szükség van ügyes emberi kezekre.Nem kell sok ahhoz, hogy önvezető autók rohangáljanak az utakon, pedig még csak most kezdődtek el a fejlesztések. Eközben a tökéletes, automatizált varrógépre már több évtizede várunk. De miért van az, hogy az egyik iparágban olyan gyorsan zajlik a robotizáció, míg a másikban kevésbé? A varrás automatizálását nehezítette, hogy a robotok kevésbé ügyesek mint az emberi kéz, ami fontos varrás közben, mert időnként finom anyagokkal kell dolgozni. És ez az, ami most változik a negyedik ipari forradalom közepette, a gépi tanulásnak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően.

Hihetetlen sebességgel zajlik a negyedik ipari forradalom

Állások milliói vesznek majd el

2024-re a mesterséges intelligencia már felülmúlja a fordítási feladatokban az embereket,

2026-ra jobb iskolai esszéket fognak írni,

2027-ben pedig teherautókat fognak vezetni,

a kiskereskedelemben 2031-ben teljesíthetik felül az embereket,

2049-ben már jobb bestsellereket írnak,

2053-ban pedig már jobb sebészek is lesznek.

A McKinsey nemrég felvázolta az automatizáció lehetséges szcenárióit és arra jutott, hogy 2016 és 2030 között átlagosan globális szinten a munkaórák 15 százaléka lesz automatizálva és világszerte 375 millió dolgozónak kell új munka után néznie vagy új szakmát tanulnia, csak Kínában 100 millió embernek.

Bár ez még éppen hogy csak elkezdődött a negyedik ipari forradalom, már most világosan látszik, hogy az emberi civilizáció egyik legnagyobb hatású eseménye jön. Csaknem minden emberi tevékenység átalakul: az, ahogy a hétköznapi tevékenységeinket végezzük, az, ahogy felhasználjuk a természeti erőforrásainkat, ahogy egymással kommunikálunk, tanulunk, dolgozunk, vagy üzleti ügyeinket intézzük.Nem csak a változás mértéke jelentős, de a sebessége is. 10 évvel ezelőtt még okostelefonok sem voltak, ma pedig már nem tudunk nélküle élni. Néhány évtizeddel ezelőtt csak néhány weboldalt lehetett megnézni az internethez kapcsolt számítógépeken, manapság viszont gyakorlatilag bármilyen információhoz hozzáférhet bárki az interneten és az emberiség legnagyobb tudástárháza lett az internet.A nagy változás nagy kockázatokkal is jár. A digitalizációból mintegy 10 milliárd ember profitálhat 2050-ig. De ha rosszul sül el, akkor a társadalom nyertesekre és vesztesekre hullik szét, lázadások lesznek és az anarchia, a társadalom összetartó erői széthullhatnak, a lakosság már nem hisz a kormányzatokban és abban, hogy be tudják tartani a jogszabályokat és biztosítani tudják a biztonságot.A negyedik ipari forradalom nem csak a technológiáról és az üzletről szól, hanem a társadalomról is. Elképesztő, amikor a számítógépek megverik a legjobb emberi GO-játékost, vagy cikkeket írnak, vagy egymással beszélgetnek. Mindazonáltal az emberek fogják a gépeket irányító algoritmusokat írni, mi írjuk azokat a kódokat, amelyek a jövőnket befolyásolják.Az úgynevezett kiber-fizikai rendszerek kiépülése a termelő üzletágakban már látványosan elkezdődött. A gyárakban ez azt jelenti, hogy a robotok érzékelik a környezetüket és egy hálózaton kommunikálnak egymással. Minden gép hatalmas mennyiségű "big data"-t termel, amit elemezni is fognak, ez pedig javítja a hatékonyságot és a termelékenységet az egész gyárban és könnyebb vele tervezni például a karbantartást is. Olcsóbb lesz a robotokat alkalmazni, amelyeket többfajta munkára is be lehet programozni, így pedig diverzifikáltabb termékportfoliót lehet létrehozni és nagyobb volumenben termelni.A negyedik ipari forradalom állások millióit fogja megszüntetni, viszont több millió új állást fog létrehozni. Az ideális szcenárió, hogy az emberek azokra a dolgokra fókuszálnak majd, amelyek emberré tesznek minket és a robotok munkájával generált alapjövedelemből élnek majd. De többféle kimenetel lehetséges. A legfontosabb kérdés, hogy a robotok nekünk dolgoznak, velünk dolgoznak, vagy ellenünk dolgoznak majd.Az oxfordi egyetem vezető mesterséges intelligencia-akadémikusok és iparági szakértők segítségével megpróbált egy időrendet felállítani, hogy mikor milyen területeken válthatják le a robotok az embereket. A medián értékek alapjánA következő 120 évben minden munkafolyamat automatizálva lesz és van rá esély, hogy 45 éven belül minden területen jobb lesz a mesterséges intelligencia, mint az emberiség - írja a World Economic Forum.De a történelemből azt tanulhattuk, hogy miközben a technológia "diszruptív", új állásokat is teremt: 2030-ra az új állások 8-9 százaléka olyan lesz, ami előtte soha nem létezett.