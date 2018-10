Jön Erdogan - Lezárják fél Budapestet, a reptér környéke sem ússza meg

A BKK közleménye szerint elsősorban a belvárosi főútvonalakon kell időszakos forgalomkorlátozásra számítani, és több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik.Lezárják hétfőn kora reggeltől késő délutánig a Kossuth Lajos teret és közvetlen környékét, a téren az M2-es metró sem áll meg.Rövidebb időszakra korlátozzák a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környéki utakat is. Ezért akinek a repülőgépe 8-án hétfőn 11 és 14 óra között, illetve 9-én kedden délután indul, annak célszerű lényegesen korábban elindulnia otthonról - javasolják.Hétfő reggel 6 órától kedden délután 6-ig lezárják a Lánchidat és a fővárosi Széchenyi István teret delegáció miatt - ezt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte még pénteken, jelezve, hogy ezeken a napokon tartózkodik Magyarországon Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnök.A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint vasárnaptól keddig ideiglenes forgalomkorlátozás lép érvénybe, amely a főváros I., II., V., VI., X., XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületét is érinti. Sok helyen tilos lesz megállni.Szakaszosan és időszakosan lezárnak több utat, útvonalat: hétfő délelőtt 11-től délután 2-ig például a 4-es főutat, az M3-as autópálya bevezető szakaszát, a Hősök terét és az Andrássy utat érinti az intézkedés.A török államfőt 2018. október 8-9-i látogatásán elkíséri felesége, Emine Erdogan is - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal pénteken az MTI-vel. Áder János hétfő délután fogadja a Szent György téren Recep Tayyip Erdogant - írták. Szintén hétfőn találkozik a török elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel. Kedden délelőtt rendezik Budapesten - a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezésében - a Magyarország-Törökország Üzleti Fórumot, amelynek nyitóbeszédét Recep Tayyip Erdogan mondja el. Az eseményen több mint százötven magyar és török vállalkozás folytat majd kétoldalú üzleti tárgyalásokat.