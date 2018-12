Karnyújtásnyira a BIF a SZIT-té válástól

Mi az a SZIT? Az Észak-Amerikában és Európa több országában REIT-ként ismert vállalkozási forma magyar megfelelője a szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy rövidítve SZIT, amelynek olyan tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatokat jelöl, amelyek komoly adóelőnyöket élveznek, cserébe viszont megfelelő mértékű közkézhányaddal kell rendelkezniük, eredményük nagy részét pedig osztalékként kell kifizetniük.

A SZIT-ekkel szemben fontosabb kritériumok a következők:

Nyilvános tőzsdei működés

Legalább 25 százalékos közkézhányad (ezen belül 5 százalékos tulajdoni hányadnál nagyobbal egy tulajdonos sem bírhat)

Legalább 5 milliárd forint induló tőke

Meghatározott tevékenységi kör

Az eredmény legalább 90 százalékának kifizetése osztalékként (hacsak a részvényesek le nem mondanak erről)

És hogy a kritériumok teljesítése után mit kap cserébe egy SZIT?

Komoly adóelőnyt, hiszen a vállalat mentesül a társasági adó és a helyi iparűzési adó fizetése alól,

A BIF menedzsmentje optimista

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. tájékoztatása szerint a társaság a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV) 2018. december 20-án kezdeményezett, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi kérelmének megfelelően NAV a társaságot szabályozott ingatlanbefektetési társaságként 2018. december 31-i hatállyal nyilvántartásba vette.November végén jelent meg egy kormányrendelet-módosítás, amelynek értelmében az ingatlanalapok szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT) részvényeit is megvásárolhatják. A döntéssel kapcsolatban Sajgál Gábor, a BIF üzletfejlesztési vezetője a Portfolio-nak elmondta: a döntés elősegítheti, hogy a tőzsdén minél több és diverzifikáltabb befektetési termék legyen jelen. Ezzel a döntéssel az ingatlanalapok likvid eszközei közé bekerülhetnek a tőzsdén jegyzett SZIT státusú társaságok részvényei is, akik eszközeiket akár teljes egészében ingatlanokba fektethetik, hiszen likviditásukat a tőzsdei jelenlét biztosítja.Sajgál kitért arra is, hogy a BIF már teljesítette a SZIT-té válás feltételeit, aminek hivatalos időpontja 2018.december 31. Az esetleges SZIT-té válni kívánó társaságok esetében mindenképpen könnyebbséget hozhat a módosítás, főként a tőzsdére még be nem vezetett társaságok esetében, a közkézhányad megteremtése során. A következő években a BIF terveiben szereplő, minél nagyobb arányú közkézhányad kialakításában is komoly segítséget jelenthet - tette hozzá a BIF üzletfejlesztési vezetője.A BIF részvényei jelenleg a 2040 forint közelében stagnálnak, az árfolyam idén közel 30 százalékkal került feljebb, míg a BIF árfolyama az elmúlt egy évben közel 27 százalékot emelkedett.