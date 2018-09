Célba ért a hallgatók kezdeményezése a Corvinus megújításáért

Lánczi András beszélt arról is, hogy egyre szervezettebben halásszák le a legtehetségesebb magyar középiskolásokat a külföldi egyetemek - ez pedig szükségszerűen azzal jár, hogy a magyar felsőoktatási intézményeknek nehezebb dolguk van.

A kormányzat feladata, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol az egyetemek versenyezhessenek egymással a legjobb hallgatókért, ezáltal a legjobb eredményeket felmutatva

Az üzletember hozzátette: a szakok többségén nem követelmény az emelt szintű matematika, ezek a hiányosságok pedig gyakran megmutatkoznak a hétköznapi munkavégzés során.

A beszélgetés bevezetőjében elhangzott: a Diákok egy megújult Corvinusért csoportot azért hozták létre, hogy párbeszéd jöjjön létre a hallgatók, az egyetem, az üzleti szféra és az állam között. A szerveződés azt a célt tűzte ki, hogy a BCE világszínvonalú képzést biztosítson, és törekedjen a regionális elsőségre.Azt a csoport - amelynek tagjai középiskolások és hallgatók egyaránt - is elismeri, hogy a Corvinus jelenleg is egy minőségi egyetem, magas színvonalú oktatást nyújt, azonban úgy gondolják, határozottabban kell törekedni a még magasabb célokra, több szereplőnél is szükséges megváltoztatni a mentalitást, és minél több területen piaci alapú működést bevezetni.Kiemelt cél, hogy a külföldi hallgatók számára is csábító legyen a Corvinus, ezért azt javasolják, helyezzék előtérbe az angolnyelv-oktatását az egyetemen. Angolul kell folytatni a képzéseket, a (külföldi) diákok szerint elengedhetetlen, hogy az oktatók is tökéletesen beszéljék a világnyelvet.felszólalásában elmondta: meglátása szerint a rektornak konzervatívnak kell lenni, a meglévő struktúrát kell működtetnie - így nem biztos, hogy ezekben a kérdésekben ő a legilletékesebb. Ugyanakkor úgy látja, hogy a felmerült kérdések szinte minden magyar egyetemre érvényesek, sok a közös jelenség, probléma. Magyarországon 27 állami egyetem van, hasonló nagyságú országoknál ennél jóval kevesebb. Ez azonban egy öröklött struktúra, amin nehéz változtatni, azaz nem egyszerű az államtól függetlenedni. Ahogy a rektor fogalmazott: a magyar egyetemek nagyon nehezen mozdulnak, sok szempontból egyfajta szocialista nagyvállalathoz hasonlóan működnek.A Corvinus rektora reagált arra is, hogy magasabb fizetést kell adni az oktatóknak: úgy látja, nincs összhangban a teljesítmény és a jövedelem. Nem lehet úgy egyetemet csinálni, hogy az oktatóknak 3-4 állásuk van az egyetem mellett, de úgy sem, hogy minden második hallgató munka mellett végzi a tanulmányait.Nagy a külső nyomás, belülről pedig rengeteg felismerés van: ahhoz, hogy lépni tudjunk, kell politikai akarat, gazdasági tervek és meg kell változtatni azt a belső kultúrát, ahogy egy egyetem működik - tette hozzá Lánczi.A csoport javaslatainak többsége nem újkeletű, néhány éve határozott szándék van arról, hogy a magyar felsőoktatást egy sokkal kedvezőbb pályára kell állítani - mondta elaki utalt arra, hogy a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia több pontban is egyezik a megfogalmazott kezdeményezésekkel.A kancellár hangsúlyozta: egy felsőoktatási intézmény nem hivatal, nem közigazgatási egység, hanem egy olyan szolgáltatást nyújt, amivel végső soron a piac igényeit kell kielégíteni. Ezért egy egyetem sokkal inkább piaci szereplőnek tekinthető. A szabályozási környezet sem mindig segíti az egyetemek fejlődését: a kancellár példaként azt hozta fel, hogy egy külföldi oktató először a masszív bürokráciával (például a nehezen értelmezhető adózási szabályokkal) találkozik, amikor magyar egyetemen kezd dolgozni.az állami szerepvállalásról elmondta: olyan gazdasági rendszert képzel el a kormányzat, ahol minden létező piacon, így a felsőoktatásban is valós verseny van.- mondta.Az államtitkár hozzátette: a Corvinus még mindig az első számú gazdasági felsőoktatási intézmény Magyarországon, ugyanakkor saját tapasztalataira hivatkozva kiemelte, egyetért azzal, hogy az üzleti életből és az államigazgatásból nagyobb számban érkezzenek oktatók, akik gyakorlati, tapasztalati tudást adnak át a hallgatóknak, de a kurzusokat hivatásos oktató-kutatóknak kell vinniük, ugyanis az oktatás is egy szakma, amely speciális készségeket és tapasztalatot igényel.a beszélgetésen úgy fogalmazott: versenyképes, nyelveket beszélő hallgatókra van szüksége a munkaerőpiacnak. Ez azonban nem annyira magától értetődő: a Corvinus folyamatosan meg tudja szerezni a legjobb hallgatókat, és biztosítani tudja a legerősebb képzéseket, ezért nem biztos, hogy érzi a versenyhelyzetet. A magyar cégeknek ugyanakkor folyamatosan szükségük van a magas színvonalú tudásra, amit elsősorban a magyar egyetemektől várnak el.Ezért is fontos, hogy versenyképes oktatók, versenyképes diákok versenyképes tudással kerüljenek be az egyetemre, és így lehet garantálni, hogy a magyar vállalatok számára is hasznosítható, versenyképes tudással kerüljenek ki onnan, belépve a munkaerőpiacra.