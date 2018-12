Meg kell tanulnunk, hogy kell üzletelni a kínaiakkal

Háromoldalú megállapodást írt alá a Corvinus Egyetem, a Magyar Nemzeti Bank és a sanghaji Fudan Egyetem október 5-én. Az együttműködés keretében a Corvinus és a világ legjobb egyetemei között számon tartott Fudan 2019 tavaszától közös MBA-képzést indít. A közös MBA-programon résztvevő szakemberek nemcsak vezetői képességeiket fejleszthetik, de jobban megismerhetik Kína és Ázsia gazdaságának működését, és kapcsolatokat építhetnek a távol-keleti ország gazdasági szereplőivel.A sanghaji Fudan több listán is a világ top 30 egyeteme közé tartozik, egyben Kína egyik legjobb felsőoktatási intézményének számít - ezért is kiemelt jelentősége van annak, hogy ez az együttműködés ki tud alakulni - mondta el a Portfolio-nakHozzátette: az együttműködés mögött az a piaci igény van, hogy megerősödtek a Kína és a Visegrádi országok közötti kapcsolatok, miközben vezetői szinten van hiány azokban a szakemberekben, akik tudják azt, hogy hogyan kell a kínai gazdasági szereplőkkel, döntéshozókkal, közigazgatással együttműködni.

De mit jelent a gyakorlatban az együttműködés?

A Fudan-Corvinus MBA programban résztvevők a képzés elvégzésével a Fudan Egyetem Master is Finance (MSc) és a Corvinus Master in Business Administration (MSc) diplomáját kapják meg.

A hallgatók a vezetői készségek mellett kimondottan a pénzügyi területhez kapcsolódó tudásanyagot szívják erőteljesebben magukba. Mivel ez egy kétéves képzés, az első és a harmadik szemeszterben a kínai oktatók jönnek Magyarországra, a második és a negyedik szemeszterben pedig a Corvinus hallgatói mennek Sanghajba. Tehát nemcsak tárgyak szintjén sajátítják el mindazt, amit tudni kell, hanem tanulmányutak kapcsán meg is tapasztalják, hogy mi minden történik

Szükség van a kínai kapcsolatok építésére

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy szükséges az üzleti együttműködések erősítése Kínával. A The Diplomatcímű szaklap egy korábbi cikke szerint hiába nőttek jelentősen a kínai tőkebefektetések régiónkban, még így is alacsony szinten vannak, csak Magyarország esetében érik el a GDP egy százalékát (ami még mindig igen alacsony értéknek számít).



A kínai vállalatoknak közben - természetesen - intenzív magyarországi jelenlétük van: a Bank of China Budapesten hozta létre regionális központját, de gyártanak nálunk olyan vállalatok, mint a vegyiparban utazó Wanhua, vagy a mobilgyártó Huawei. A Kínába irányuló export a régió országai közül Magyarország esetében a legmagasabb: a magyar műszaki cikkek, élelmiszeripari termékek és gyógyszerek egyre nagyobb arányban vannak jelen az ázsiai ország piacán. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának/átépítésének óriásprojektje szintén kínai közreműködéssel jön létre: a tervezési és engedélyezési munka jövő év elején megkezdődhet, 2023-ra pedig be is fejeződhet a vasútvonal építése.

Fehér Péter szerint az ázsiai kultúra - így az üzleti kultúra is - más logikával működik, a Közép-Európából érkező üzletembereknek pedig jellemzően hiányzik a helyismeretük: egyrészt meg kell tanulniuk, hogy hogyan épül fel a kínai gazdasági rendszer, milyen szintjei vannak, mikor kihez kell fordulni. Másrészt nyilván hiányzik a network, a kapcsolatrendszer, ami személyessé tudja tenni az üzletek előmozdítását.A képzésbe minden alapdiplomával rendelkező szakember bekapcsolódhat, de szükséges, hogy meglegyenek gazdasági, közgazdasági alapismeretek. A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. A felvételi, motivációs vizsgán a jelentkezők a mind a Fudan, mind a Corvinus Egyetem képviselőivel találkoznak.- tette hozzá Fehér Péter.Egy ilyen vezetői képzés esetében fontos, hogy a csoportlészámot alacsonyan lehessen tartani, a Fudan-Corvinus MBA programot is 20 fő körüli létszámra tervezték. Az érdeklődést jól mutatja, hogy habár általában az új programok felfutásához 2-3 évre van szükség,ez pedig azt jelenti, hogy már 2019 februárjában a megcélzott létszámmal tudják elindítani a programot. Eredetileg úgy tervezték, hogy a képzést mindig februárban indítják, de akkora az érdeklődés, hogy szeptemberben egy újabb felvételit tart a Corvinus,A jelentkezés már lezárult a magyar hallgatóknak, de december 15-ig nyitva van a nem magyar állampolgárok részére, azaz azok számára, akik nem a Felvi rendszerén keresztül jönnek, hanem az intézményi elbírálás alá esnek.Fehér Péter elmondta azt is, hogy a képzés jellege is adja, hogy kimondottan a pénzügyi szektorban dolgozókat tudják ezzel a programmal támogatni, ezért is erős partnere a projektnek az MNB. Az jegybank egyrészt a kapcsolatrendszerével, másrészt egy ösztöndíjprogrammal segíti azt, hogy a hallgatóknak (illetve a hallgatókat küldő vállalatoknak, államigazgatási szerveknek) ez a program mérsékeltebb díjazással legyen elérhető. A MNB támogatásának köszönhetően a képzés helyszíne a budai régi városháza felújított épülete: anevű központ lesz. A helyzetet egyszerűsíti, hogy jövő évtől várhatóan közvetlen légijárat köti majd össze Shanghajt Budapesttel.