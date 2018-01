KBA: Az Audi még mindig gyárt csaló szoftverrel autókat

A német közúti közlekedési hatóság (KBA) azt állítja, hogy az Audi legújabb, Euro 6-os dízelmotorral szerelt autóiban is talált olyan szoftvert, amely alkalmas a károsanyag-kibocsátás manipulálására, írja a Bild Az Audi közleményében azt írja, hogy az érintett modelleket is visszahívták a júliusban bejelentett 850 ezres visszahívás keretében, akkor a V6-os és V8-as TDI motoros modellek szoftverét tesztelték és módosították, az új szoftvert pedig a KBA is engedélyezte. Az Audi már hónapok óta együtt dolgozik a KBA-val, hogy kiszűrjék a nem a szabályoknak megfelelően működő szoftvereket.A KBA felszólította az Audit, hogy legkésőbb február 2-ig jelezze, hogyan módosítják az autók szoftverét, hogy azok ne legyenek képesek illegálisan manipulálni a károsanyag-kibocsátást. A KBA továbbá felszólította az Audit, hogy hívja vissza az érintett járműveket, amelyek a következők: A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5, Q7. Németországban 77 600, világszerte 127 ezer jármű érintett a mostani kényszervisszahívásban.