Kilenc éve nem csinált ilyet a Dunaferr!

Kiugró számok

A már megszokott késéssel, december 28-án tette közzé éves beszámolóját az ISD Dunaferr, pedig ha csak a számokat nézzük, van mire büszkének lennie, nem úgy, mint az elmúlt jópár évben.A társaság konszolidált árbevétele átlépte a 318 milliárd forintot, ami 37,5%-os növekedés év/év alapon. Gyűjtésünk szerint az elmúlt 14 évben egyszer sem tudott ennél erőteljesebb árbevétel-növekedést produkálni a cég. Azt is érdemes kiemelni, hogy ezzel a társaság közel került a valaha látott legnagyobb árbevételéhez.

Az árbevétel növekedése egyértelműen a külpiacokról származott, ugyanis itt a tavalyi évhez képest 58%-os bővülést láthattunk. A 214 milliárd forintos összegnél eddig csak egyszer volt magasabb az árbevétel, 2012-ben.A beszámoló kiegészítő mellékletében részletezi is a bevételi folyamatok hátterét a vállalat. Az export jelentős része (96% feletti arány) az EU tagállamaiba megy a Dunaferrtől, ezért nem mindegy, hogyan alakul az uniós acélpiac. Ebből a szempontból pedig kedvező volt a 2017-es év: az átlagárak jelentősen emelkedtek (közel 30%-os drágulás a melegen hengerelt tekercsek esetében), a kereslet stabilan növekedett, az Európai Bizottság által bevezetett anti-dömping és tiltott állami támogatás ellenes intézkedések az EU-n kívüli országokból beáramló acélimportra vonatkozóan éreztették a hatásukat.

Összességében mindez - az árbevétel anyagjellegű ráfordításoknál nagyobb ütemű növekedése és a bér jellegű kiadások csökkenése - 18 milliárd forintos mérleg szerinti nyereségre volt elegendő, ilyenre (vagyis nyereségre) 2008 óta nem volt példa.

A szárnyaló árbevétellel párhuzamosan az üzemi eredmény is pluszba fordult, 2008 után először.Az anyagjellegű ráfordítások esetében is látványos növekedést láthatunk, 32%-kal 253 milliárd forintra emelkedtek, ezzel szemben a személyi jellegű ráfordításoknál csökkenést tapasztalunk: a 2016-os 36,5 milliárd forint után tavaly 35,3 milliárd forintot költött a vasmű erre a célra. Érdemes itt megjegyezni, hogy 2018 elején a társaság látványos béremelésről döntött , feltehetően a vasműt is elérte a munkaerőhiányos helyzet. Vannak azonban olyan vélemények, melyek szerint azért jelentkezett a munkaerőhiány problémája más iparágakban tapasztaltakhoz képest itt később, mert a társaságnál voltak (és még lehetnek is) hatékonyságbeli tartalékok a foglalkoztatás tekintetében. Ebből a szempontból érdemes majd nyomon követni a bértárgyalások újabb körét, a béremelések mértékét és a további juttatásokat, főleg a fizikai és a speciális szaktudást igénylő pozíciók esetében.

csoportszinten ugyanis már "csak" 4600 főt alkalmaz a társaság, ami további 7%-os csökkenés év/év alapon. 2008-hoz képest pedig 3200 fővel dolgoznak kevesebben a cég alkalmazásában, persze itt azonnal hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években a Dunaferr sorozatosan szervezte ki a tevékenységeket, így a valós foglalkoztatotti hatása a térségben ennél jóval nagyobb. Valamint fontos látni, hogy, ugyanis például a Hankook gumigyárban 3100 főt alkalmaznak.

Javuló tőkehelyzet

Részben a nyereséges működésnek, részben a 2017-ben bejegyzett ázsiós tőkeemelésnek (ez 34,7 milliárd forinttal javította a tőketartalékot) köszönhetően a cég saját tőkéje ismét pluszba fordult (-37 milliárd forintról +36,8 milliárd forintra).

Nagy tervek

Jól látható tehát, hogy az európai konjunktúrára - hacsak késéssel is, de - rácsatlakozott a dunaújvárosi társaság. Az is biztosra vehető, hogy az idei számok ennél még erősebbek lesznek, hiszen a makrogazdasági adatok hasonlóan erősek voltak idén is.A társaság az éves jelentés kiegészítő mellékletében azonban ezúttal is megemlíti, hogy a működési tevékenységéből nem származott annyi pénzeszköz, amennyiből hiteleit és kölcsöneit határidőre vissza tudta volna fizetni, miközben a többi kötelezettségét is teljesíti. A társaság cash-flowjában jelentős részt képvisel a működő tőke és a jövőbeni működés szempontjából meghatározó stratégiai beruházások finanszírozása - teszik hozzá. 2017. december 31-én 23,9 milliárd forintos beruházási elkötelezettséggel rendelkezett a cég és tavaly 11,6 milliárd forint értékben valósított meg beruházásokat (ami fele volt a 2016-osnak).Emellett a dunaújvárosi cég adottsága az ukrán anyavállalat nehéz jövedelmi helyzete, amit csak megismételni tudott a társaság a beszámolójában. A 2014-es ukrán háborús események érzékenyen érintették az anyacég ukrajnai telephelyeit, ugyanis épp a keleti régióban találhatóak a cég termelőegységei, ahol az összecsapások zajlottak.A 2016-os beszámolóról itt írtunk részletesen:Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója 2018 februárjában értékelte az akkori helyzetét a társaságnak Szijjártó Péter külügyminiszter társaságában (lásd lenti képünket). A cégvezető akkor utalt arra, hogy, és vezető beszállítóvá válni a gépjárműiparban. A paksi bővítés felpörgésével párhuzamosan tehát érdemes lesz majd figyelni a Dunaferr hazai piacokról származó árbevételének sorát (vagy az EU-n kívüli európai országokból érkező összegeket). Nem véletlen tehát, hogy az orosz tulajdonosok (nem megerősített hírek szerint lezajlott egy tulajdonosváltás ) kitartanak a cég mellett: a vasmű egyre erősebb számokat produkál és ott lebeg a lehetősége annak, hogy kiveheti a részét a magyar és orosz állam legnagyobb közös projektjéből, a Paks-2-ből. Vagyis a legnagyobb Magyarországon tervezett orosz beruházásból közvetve (a vasműn keresztül) újabb orosz cég profitálhatna végső soron.A tulajdonosi helyzet azért is érdekes, mert a magyar állam az elmúlt években többször is meg akarta venni a vasműt, azonban az orosz (akkori tulajdonos) Vnyeskonombank 2013-ban és 2014-ben is határozottan azt válaszolta: nem adják el a gyárat. A Magyar Narancs idén júliusban írt arról, hogy a kormány 2017-ben taktikát váltott: az állam nevében fellépő miniszterek helyett Mészáros Lőrinc adott vételi ajánlatot, de ő sem járt nagyobb sikerrel, a Dunaferr továbbra sem eladó.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója beszélget a Duneferr helyzetéről, fejlődéséről tartott sajtótájékoztató után a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2018. február 20-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila