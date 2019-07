Kína 150 milliárd dollárt fordít az 5G mobil hálózat kiépítésére

A Goldman Sachs elemzője, Allen Chang az elemzésben kimutatta, hogy Kína 2025-ig 150 milliárd dollárt fordít az ötödik generációs (5G) mobil távközlési hálózat kiépítésére, a másfélszeresét a negyedik generációs rendszer létesítésére 2013 és 2018 között kiadott mintegy 100 milliárd dollárnak.Peking az idén júniusban adott zöld utat a mobil szolgáltató cégeknek az 5G hálózati rendszer kiépítéséhez. A nagyobb városokban és egyes régiókban már folynak is a szolgáltatás üzemi tesztjei. A viszonylag szűk felhasználói körre korlátozott szolgáltatások már az idén megkezdődnek, a rendszer széleskörű megnyitására a felhasználók tömegei előtt pedig a jövő évben lehet számítani.A mobil távközlési ágazat szakmai képviseleti szervezete, a Global System for Mobile Communications Alliance prognózisa szerint 2025-re az összes létező mobil szolgáltatási csatlakozásnak már 28 százaléka lesz ötödik generációs Kínában, ami egy harmadát teszi majd ki a világszerte addigra létező ötödik generációs mobil szolgáltatói kapcsolatoknak.A Goldman Sachs tanulmánya alapján 2030-ra Kínában 4,9 millió 5G mobil átjátszó állomás üzemel majd, amit a szélessávú adatátviteli szolgáltatások iránti felhasználói igény rohamos növekedésével párhuzamosan az okostelefon értékesítések felfutása is kísér majd.A világ legnagyobb 5G mobil távközlési berendezés gyártó vállalata, a kínai Huawei a múlt héten jelentette be, hogy már 50 kivitelezési szerződést kötött meg ötödik generációs mobilt távközlési hálózatok kiépítésére a világ 30 országában és régiójában. Partnereinek a cég eddig már 150 ezer mobil hálózati átjátszó állomást szállított le, és arra számít, hogy számuk az év végére 500 ezerre emelkedik.