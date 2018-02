Kinyílt a világ, a magyar tőzsdézőket is nagyon érdeklik a kriptodevizák

Az ügyfeleink szép hozamot könyvelhettek el tavaly, de a magyar tőzsde szárnyalásából kevesebbet profitáltak, mint a hasonló, fellendüléssel jellemezhető időszakokban. Ennek nem feltétlenül az az oka, ami 2016-ra jellemző volt, hogy senki nem bízott a magyar piacban, túl közel voltunk a tűzhöz. A bizalom megvolt, de el kell fogadni azt a tényt, hogy most már a magyar befektetőknek szinte mindegyike nem csak Magyarországban gondolkodik. Hiába van kéznél ez a piac, most már aki értelmezhető nagyságrendű befektetéssel és affinitással rendelkezik, már sokkal diverzifikáltabb portfolióval rendelkezik, mint hogy csak a magyar részvényeket nézze.Ez mutathatja, hogy van lehetőség a kis- és középvállalatok, illetve egyáltalán a hazai vállalatok számára a tőkepiacon tőkeszerzésre, a finanszírozási lehetőségek felkutatására. Ha ez a változás abszolút a normál piaci folyamatok következménye, akkor ez igencsak örvendetes lehet, és izgalmas kezdeményezés lesz az új kkv piac is. A tőzsde új stratégiájában szerepet is kapott, hogy csak olyan cégek legyenek a börzén, amelyek tényleg odavalók. A kezdet bíztató, ám még sok minden történhet, mi is izgatottan figyeljük a változásokat, nem akarunk kimaradni semmiből.Nálunk minimális volt az érdeklődés. Minden olyan vállalatról készítünk elemzést az ügyfeleinknek, amelyet metodikánk alapján értékelni tudunk, bármilyen típusú papírról is legyen szó. Természetesen a többi papírt is figyeljük. Ha egy társaság eléri azt a szintet, amikor megfelelő mennyiségű az információ, például az üzleti stratégia nyilvánossá és elérhetővé válik, akkor abban a pillanatban még komolyabban fogunk vele foglalkozni.Az Erste mindegyik újkori IPO-ban ott volt, a Duna House-nál, az Alteónál is. A szerepünk a nálunk lévő kihelyezési kapacitás miatt elvitathatatlan. Ez nemcsak az ügyfélkört jelenti, mert az talán másnak is van, hanem azt a fajta képességet, hogy ilyen típusú termékeket értelmezhető mennyiségben el is tudunk adni. Pedig mi is banki hátterű cég vagyunk, nagyon sok szempontból úgy működünk, mint egy bank.Nagyon bízom benne, évente legalább egy-két cég meg fog tudni jelenni olyan méretben, ami már izgalmas, vagyis legalább a 30 millió eurós méretet elérik ezek a cégek. Mi elkötelezettek vagyunk a tőzsde fejlesztése iránt, amennyiben úgy értékeljük a céget, ott szeretnénk lenni a kibocsátáskor. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ezek átütő változást hoznak a tőkepiac általános fejlesztését tekintve. Ez utóbbihoz valószínűleg egy újabb privatizációs lökésre, egy államilag birtokolt nagyágyú megjelenésére lenne szükség. Megoldás lenne az is, ha volna egy olyan magáncég, amely hasonló hatást érne el a megjelenésével. Egyelőre azonban inkább az állami oldalon látni olyan méretű vállalatokat, amelyek megjelenése önmagában keresletet indukálhat a piacon.A magyar eszközök aránya nem szűkül. Egy újfajta piaci szereplő aktivitása nőtt meg, az ún. DMA szolgáltatásokat nyújtó cégeké, amikor egy automatizált platformon keresztül sikerül megbízásokat bevinni a piacra. Ez egy nemzetközi trend, nem mostanában kezdődött. Ez egy viszonylag alacsony jutalékstruktúrával működő, automatizált piac. Ennek az élénkülése látható volt tavaly. Ebben kisebb pozíciót tudtunk elfoglalni, ezért is sikerült csak a harmadik helyet elérni a forgalmi számokban a BÉT-en. Viszont a határidős index- és a határidős deviza piacon is vezető szerepre tettünk szert. Itt tavaly leginkább az volt az érdekes, hogy a brókerbotrányban elvérzett, a forgalmi körből kikerült szereplő aktív ügyfeleinek visszatéréséhez egy évnek kellett eltelnie. Ez a piac most nagyjából megint elérte azt a szintet, ami a brókerbotrány előtt volt.Én úgy érzékeltem, hogy a BÉT tanácsadó testülete a díj odaítélésekor nemcsak a 2017-es évet értékelte, hanem az elmúlt négy év teljesítményét is. Ugyanezt a díjat 2013-ban kaptuk meg legutóbb, holott közben a stratégiánk, a tőzsde fejlesztése iránti elkötelezettségünk, a kreativitásunk, a piacfejlesztési tevékenységünk nem változott. Egyértelmű az elkötelezettségünk, ami látszik az IPO-ban való részvételünkön, és abban is, hogy a hazai tőzsde irányába tereljük a saját befektetői körünknek egy nagyon masszív részét. Másrészt, tavaly több mint 136 certifikátot vezettünk be, ez egy általunk is életre keltett és azóta üzemeltetett piaci szegmens a BÉT-en már hosszú évek óta. Aktívan részt veszünk a hazai tőkepiac promotálásában, ez egy aktív médiaszereplés. Több mint 1800 publikus elemzést készítettünk tavaly csak a hazai értékpapírok tekintetében. Beléptünk a BUX árjegyzői státusába, amit a BÉT meghirdetett tavaly. Beléptünk a Nomádba, kijelölt tanácsadói státuszra tettünk szert és ezzel is támogatjuk az Xtend piac beindulását. Piacfejlesztésben indirekt a Befektetési Szolgáltatók Szövetségén keresztül is aktívan ott vagyunk, aminek elvitathatatlan szerepe volt a piacot érintő jogszabályi változtatások - gondolok itt elsősorban a MIFID-re, - bevezetésében, implementálásában és értelmezésben.Azt gondoljuk, hogy még a hazai piacban is van tartalék, úgy néz ki, hogy ez a rali még tartható lesz. Mi egyformán kínáljuk a hazai papírokat és egy szelektált nemzetközi részvényportfóliót is, de fókuszálunk a regionális papírokra is. Ez nagyjából egyértelműen követi a hazai és külföldi intézményi befektetők igényeit. Ami érdekes lehet, amire a hazai magánszemélyek egyre nagyobb figyelmet fordítanak, azok a devizákkal történő kereskedések.Jelentős az érdeklődés. A közelmúltban kiemelt befektetőinknek tartottunk olyan előadást, ahol a kriptodevizák hátterét, a kockázati tényezőket, e bennük rejlő lehetőségeket próbáltuk meg teljesen objektíven, elköteleződés nélkül feltárni. Ez egy érdekes szegmens. A piac még nem tudta eldönteni, hogy valóban ez lesz-e a jövő fizetőeszköze, vagy csak egy hihetetlen spekuláns történet lesz az ügyből. Nem lehet ebben állást foglalni, mi véleményalkotás nélkül bemutattuk a hátteret, és az ügyfélre bíztuk a döntést. Van olyan ügyfél, aki utazik ilyen típusú termékben, és ha megbízást ad ennek a megvásárlására, ezt mi teljesítjük. Véleményalkotás nélkül megyünk ebbe, saját, erre készített derivatív termékünk nincs.A beolvadás jogi státusa kell, hogy 2019-ben megtörténjen, ez azt jelenti, hogy maga a tényleges beolvadásra 2020 első félévében kerülhet sor. Azt gondolom, hogy ez egy megfelelően hosszú időtáv, ráadásul már tavaly március óta ezzel foglalkozunk. A megfelelően hosszú felkészülési idő biztosítja, hogy az összeolvadásban ne legyenek nehézségek, olajozottan, jól átgondoltan működjön. Az Erste Bank új, pénz-, tőkepiaci és befektetési üzletága úgy tudja majd befogadni az Erste Befektetési Zrt-t, hogy a társaság elmúlt évek során elért eredményei nem szenvednek kárt, a termékek, szolgáltatások színvonala, gyorsasága nem változik. Mi ezt egy lehetőségként éljük meg. Ilyen integrált rendszer talán még nem létezik a hazai bankpiacon 100 százalékban bankon belül. Az egyesítés révén az értékpapír típusú szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó teljes vertikum egy üzletágon keresztül tud lebonyolódni, ami gyorsítja a döntéseket. Más bankoknál is fellelhető ennek az üzletágnak néhány vagy akár az összes eleme, de nem ilyen integrált módon. Ez lesz a mi nagy előnyünk, és ez egy olyan platform, lehetőség, ahová az Erste Befektetési Zrt üzleti, kulturális értékét tovább lehet vinni.A nyitottság bennünk megvan, folyamatosan nézzük a piacot, és aki eladósorba kerülhet, azt megnézzük. Ám nem számítok a konszolidáció folytatódására. Kevesen vagyunk a piacon. Nem tudok olyan társaságról, amit - az ügyfélállománya, vagy a munkatársi gárdája miatt - nekünk is érdemes lenne megnézni és eladósorba kerülhet a közeljövőben.A MiFID2 mint egy el nem mulasztható mumus telepedett és kúszott ránk a múlt év folyamán, és mindenki az első lépésre fókuszált. Ez január 3-val megtörtént, ami a jelentésszolgálati feladatok teljesítésében merült ki. Nálunk még ennek a tökéletesítése, csiszolgatása zajlik, minden más folyamat ezután jön. Mi is sikerrel vettük az akadályokat, de ez nagy falat, azért még van mit dolgozni. Kedvező tapasztalat, hogy a felügyelet megfelelő rugalmassággal állt a kérdéshez. Ami egy fontos szempont lett, hogy az ügyfelek ezt ne úgy értékeljék, hogy egy paksaméta papírt kell nekik aláírni. Az lesz a következő lépés, hogy megértsék ennek a lényegét, a helyén kezeljék ezt a történetet és lássák, hogy ez az ő érdeküket szolgálja.