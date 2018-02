Kisbefektetők tragédiája: nagyon rossz ütemérzékkel tőzsdéznek a magyarok

Az elmúlt években nem túl szerencsés kézzel nyúlt a hazai lakosság a magyar részvényekhez, miközben nem csak a magyar blue chipek, de a kispapírok is szárnyaltak, a lakossági megtakarítók masszívan csökkentették magyar részvénykitettségüket. A BUX index 2011 közepe és 2015 eleje között évekig tetszhalott állapotban volt, 2015 elején azonban akkora rali indult, amihez hasonlót ritkán látni.

A BUX index 2016 végén új történelmi csúcsra emelkedett, nem sokkal később a 2015 elejinek a duplájára emelkedett az értéke, az idén januári csúcson pedig több mint 160 százalékkal volt feljebb, mint 2015 elején. A raliban az OTP 181, a Mol 108, a Richter 92 százalékot emelkedett, és akkor még nem is beszéltünk az időközben BUX-taggá vált Opus és Konzum földönkívüli árfolyamemelkedéséről.

egyrészt a 2015-öt megelőző közel 4 évben a magyar részvénypiac csupán oldalazott, ezért sokan az első nagyobb emelkedésben rögtön zárták pozícióikat

másrészt akkor már évek óta az volt a trade a magyar piaci oldalazásban, hogy az emelkedésben adni kell, az esésben pedig automatikusan venni, így a BUX-ban a sáv tetejénél automatikusan megjöttek az eladók,

és az is igaz, hogy a ralit részben az indította el, hogy úgy tűnt, a magyar kormány békülékenyebb lesz a hazai nagyvállalatokkal (a bankadó csökkentésének bejelentése 2015 elején volt), sokan azonban nem bíztak abban, hogy a kormány végre is hajtja majd ígéreteit, így ők is profitot realizáltak.

És mit tett ezalatt a lakosság? Miközben az elmúlt évtizedek egyik legmasszívabb ralija zajlott a magyar tőzsdén, a hazai lakosság folyamatosan vonta ki megtakarításait a részvényekből, ráadásul eléggé rossz ütemérzékkel. 2015 elején indult a nagy magyar részvénypiaci emelkedés, és a lakoság rögtön nagy volumenben elkezdte adni a hazai tőzsdei részvényeket, 2015 első negyedévében 48, a második negyedévben pedig további 15 milliárd forinttal csökkentette részvényállományát a hazai lakosság. Hogy miért? Erre több magyarázat is van:Utólag már tudjuk, akik akkor kiszálltak, nem hoztak jó döntést, 2015 eleje és 2017 vége között a BUX értéke 137 százalékkal került feljebb, eközben a hazai lakosság 119 milliárd forinttal csökkentette magyar részvénykitettségét.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a magyar lakosság ne profitált volna a hazai tőzsdei árfolyamok szárnyalásából, az átértékelési hatás ugyanis brutális volt, főleg tavaly, 2017 április és december között a hazai lakossági részvényeknél az átértékelés hatása 216 milliárd forint volt, ezzel a folyamatos pozíciózárások ellenére soha nem látott magasságba, 573 milliárd forintra emelkedett a magyar lakosság hazai tőzsdei részvényállománya. A 2017 végi felfutásból egyébként az is látszik, hogy a hazai kisbefektetők jól lovagolhatták meg a trendeket, és befektetéseikkel nem a BUX indexet képezték le, hanem vélhetően nagyot szakítottak a kispapírralin is, mivel részvényeik értéke jóval nagyobb mértékben nőtt, mint ahogy a BUX index emelkedett. Egyébként nem csak a hazai, hanem a külföldi részvények állománya is új csúcsra, 214 milliárd forintra emelkedett, itt a felfutás azért nem volt olyan meredek, mint a hazai részvényeknél.

A lakosság pénzügyi megtakarításain belül egyre nagyobb részarányt képviselnek a részvények, de a magyarországi arány még mindig messze elmarad a nyugat-európai szintektől, nem is beszélve az Egyesült Államokról, ahol a pénzügyi megtakarítások közel harmada részvényben van. Számításaink szerint (itt a teljes pénzügyi vagyon az egyéb tulajdonosi részesedések nélkül kalkuláljuk) a háztartások pénzügyi eszközein belül a részvények 2,3 százalékot tesznek ki, a magyar részvények pedig 1,6 százalékot, ami magasabb, mint 1-2 éve, de jóval alacsonyabb, mint az 1990-es évek végén, amikor igazi aranyláz hangulat volt a hazai nagyvállalatok részvénykibocsátásai körül. Azóta alaposan átalakult a befektetési piac, vannak már szexibb termékek (külföldi részvények, devizák, kriptodevizák stb.), mint a hazai részvények, és az is igaz, hogy azok, akik egy nagyobb válság alatt (1998, 2001, 2008) megégették magukat részvénybefektetéssel, nehezen térnek vissza a parkettre. A BÉT vezetése egyébként korábban beszélt arról, hogy jó lenne elérni az osztrák, 4-5 százalék körüli részvényarányt, ami a tavalyi folyamatokat elnézve nem lehetetlen, de az a szint azért még messze van.

A háztartásoknak azonban nem csak direkt részvénypiaci kitettsége van, hanem részvényalapokon keresztül is profitálhatnak a tőzsdei árfolyamok emelkedéséből. A hazai és a nemzetközi részvényalapok állománya 2015 eleje óta 42 milliárd forinttal 73 milliárd forintra emelkedett, a bővülés látványos, de a teljes lakossági befektetésialap-állománynak még így is csak kevesebb mint 2 százalékát adják a részvényalapok.

De nem csak a részvényalapokban, hanem más alaptípusokban, így a népszerű alapok alapjában, a származtatott alapokban és a vegyes alapokban is vannak részvények, ezek állománya pedig szintén nagyot nőtt, tavaly év végén számításaink szerint közel 278 milliárd forintnyi hazai és külföldi részvény lehetett ezekben az alapokban, a hazai részvényarányt itt nehéz megmondani, de becslésünk szerint ennek az állománynak kevesebb mint harmada lehet magyar részvény.

A lakosság azonban nem csak közvetlen részvényvásárlással vagy alapokon keresztül profitálhatott a hazai tőzsdei raliból, de biztosítói és nyugdíjpénztári szolgáltatásokon keresztül is, azok ugyanis az ügyfelek illetve tagok befizetéseit részvénybe is fektetik, a náluk lévő hazai részvényállomány az elmúlt években csak lassan épült vissza.

A számok azt mutatják, hogy a hazai befektetők nagy része lemaradt az elmúlt évek nagy tőzsdei ralijáról, nem csak azért, mert még mindig nagyon alacsony a háztartások részvénykitettsége, de azért is, mert akiknek viszont volt hazai részvényük, azoknak egy része nagyon rossz időzítéssel vált meg papírjaitól. Rögtön a 2015-ben indult hazai tőzsdei szárnyalás kezdetén masszívan adta a lakosság a magyar részvényeket, a pozíciók zárása a rali alatt gyakorlatilag folyamatos volt. Pedig akik kitartottak, magas hozamra tehettek szert, főként tavaly, az elmúlt hónapokban a teljes piaci emelkedést jóval meghaladó volt a hazai lakosság magyar részvényállományának bővülése, vélhetően jó érzékkel nyúltak bele a befektetők a hazai kispapírraliba is.