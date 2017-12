Kiszáll a magyar milliárdos a CBA-ból - A háttérben a Lidllel folynak a tárgyalások

Baldauf Lászlótól szerettük volna megtudni, hogy csak egyes üzleteit adja el, vagy szisztematikus leépítés zajlik, és az érdekeltségébe tartozó összes üzlettől megválik-e, de tőle nem kaptunk választ.

Én is hallottam a pletykákat, miszerint Baldauf úr kiszállna, de nem tudom, hogy végül megvalósulnak-e ezek az üzletek, különösen azért, mert a kérdés politikailag rendkívül kényes, a vevői oldalon nem magyar cégek vannak, Baldauf úr pedig remek diplomata, nem hiszem, hogy konfliktust vállalna a kormánnyal

Már nyugdíjba vonult Azt már egy ideje tudni lehet, hogy az idén 76 éves Baldauf László nyugdíjba vonult. A CBA elnöki pozíciójától 2016. január 1-jétől megvált, azóta az elnöki pozíciót Lázár Vilmos tölti be. Baldauf László lemondását az MTI tudósítása szerint 2015. november 24-én, a cég hivatalos taggyűlésén jelentette be, ahol örökös tiszteletbeli elnöknek választották meg. Baldauf az élelmiszer.hu-nak adott interjújában foglalta össze karrirje kezdetét és a CBA-sztorit. "1955. szeptember 1-jén a Csemegénél kezdtem meg tanulóéveimet. 17 évesen boltvezető helyettes lettem a Ferenciek terén lévő üzletben.19 évesen kineveztek boltvezetőnek a Keleti pályaudvar környékén működő 46-os számú Csemegébe, majd sorra jött a többi feladat, a Szent István körúti 20-as számú Csemege, majd 1972 végén a legendás hírű Blaha Lujza téren működő éjjel-nappali" - sorolta Baldauf, kiemelve: "aztán 25 év munkaviszony után 1980-ban otthagytam a Csemegét és magánzó lettem". Zöldség-gyümölcs boltjai voltak szerte a városban, később fagylaltozókat nyitott, majd egy Delikát boltot is. "Ekkortájt írták ki a közért tendert, és jött az ötlet, hogy néhányan alakítsunk egy beszerzési társulást, mert így 20 százalékkal olcsóbban juthatunk üzletekhez. Tíz kollégámmal, 17 üzlettel 1992-ben indult el a CBA-sztori" - mondta Baldauf.

Hazai üzletláncok nem biztos, hogy meg tudnák vagy akarnák venni a boltokat, nem is abba a súlycsoportba tartoznak, mint a multik

Hogy áll a szektor? Bebizonyosodott, hogy adminisztratív korlátozásokkal nem lehet megállítani a nagyok terjeszkedését, bár a plázastop fékező ereje egyértelmű - mondja egy kiskereskedelmi szakértő. A diszkontok vadul terjeszkednek, miközben a hipermarketek botladoznak, a kisboltok pedig szépen lassan mennek tönkre - összegezte a folyamatokat. Mint a közelmúltban bemutattuk : a kiskereskedelmi üzletek számának hanyatlása már évek óta tart és tavaly sem állt meg. A folyamat idén sem állt meg: az év közepén már csak 126 160 bolt létezett Magyarországon, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 4800 bolt zárta be a kapuit. A szektor folyamatait ismerő szakértő úgy fogalmazott, hogy sok függ a gazdaságpolitikától. A választások után van esély arra, hogy ha Fidesz-kormány alakul, akkor megpróbálja támogatni a kicsiket, "de addig is sokan fognak tönkre menni" a bérek emelése miatt.

Hamarosan Lidl-be járhatnak azok, akik a Blaha Lujza téren szoktak bevásárolni a CBA-ba, ugyanis Baldauf László megegyezett a német kiskereskedelmi lánccal az üzletről. Úgy tudjuk, hogy a Ferenciek terén lévő boltról is előrehaladott tárgyalások folynak, és a napokban üthetik nyélbe az üzletet. Baldauf további boltok, illetve bérleti jogok értékesítését is tervezi, ám igyekszik a legnagyobb titokba tartani azt, hogy hogyan állnak a tárgyalások.A plázastop miatt ma képtelenség új üzleteket nyitni Magyarországon, ez a helyzet pedig kapóra jöhet azoknak, akik jó áron szeretnének kiszállni a kiskereskedelemből. Mi több, a magyar kormány törekvése, amely szerint az üzletek több mint 50%-a magyar tulajdonban legyen, nem igazán jött be: hiába igyekeztek a Coop- és a CBA-láncokat helyzetbe hozni a szabályozási környezet átalakításával, éppen ellenkezőleg sült el a törekvés. A humán-erőforrás igényes kiskereskedelmi szektorra ráadásul rányomja a bélyegét a minimálbér és a garantált bérminimum gyors emelése, ami ronthatja a cégek profitabilitását.Cégein keresztül Baldauf Lászlót, valamint a Lidl Magyarországot is megkerestük az üzlettel kapcsolatban, ugyanakkorEgy korábbi ügyletnek azonban már szemmel látható eredménye is van: a Váci út 201. szám alatt eddig üzemelő CBA helyett november közepéről már Lidl-be térhetnek be a vásárlók.Ugyanakkor- mondta egyik forrásunk. Tőle úgy tudjuk, hogy Baldauf- mondta a Portfolio-nak egy neve elhallgatását kérő, a kiskereskedelmi szektorra rálátó másik forrás.Ugyanakkor kiemelte, hogy Baldauf kényszerpályán is lehet - akár korából kifolyólag is, ha a család nem viszi tovább az üzletet -, ami indokolhatja a boltok eladását. Egyik forrásunk kiemelte, hogy az egykori CBA-elnöka folyamatok eredményeként pedig akár tovább is csökkenhet a magyar cégek aránya a kiskereskedelemben.- mondta egyik forrásunk.Ugyanakkor azt is kiemelte,Ráadásul nem is biztos, hogy azonnal átnevezik a boltokat: lehet, hogy egy ideig még a régi CBA-s nevén fut az üzlet a tulajdonosváltást követően is. Másik forrásunk ennek kapcsán úgy fogalmazott, van "egy türelmi idő", amíg átnevezik a boltokat.Baldaufnak lehetnek olyan kikötései, amelyeket az új tulajdonosnak be kell tartani, pl. a dolgozói állomány tekintetében. Összességében mindketten arra számítanak, hogy a boltok eladásáról szóló tárgyalások tovább folytatódhatnak a következő időszakban.