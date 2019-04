Kitiltották Magyarországról, aztán szép csendben világbirodalommá vált

Az Uber-sztori

A taxizást forradalmasító Uber története 10 évre nyúlik vissza. A céget 2009-ben alapította UberCab néven Garett Camp és Travis Kalanick. Egy tesztévet követően 2011-ben indult el az Uber alkalmazás, az első városa San Fransisco volt. Ma már világszerte közel 800 nagyváros területén van jelen és egy egyszerű autómegosztó startupból egy logisztikai nagyvállalat lett, amely ráadásul az önvezető technológia fejlesztésében is az élen jár. Lássuk, hogy lett egy ötletből egy meghatározó, globális erő.Az Uber egyik alapítója,1988-ban otthagyta a kaliforniai UCLA egyetemet, hogy megalapítson egy keresőmotort üzemeltető startupot, részben a Disney egykori elnökének finanszírozásával. A vállalakozás nem volt túl sikeres, 2000-ben csődbe ment azt követően, hogy több szórakoztatóipari cég beperelte. A következő cége a RedSwoosh fájlmegosztó volt, amit 2001-ben alapított és amit hat évvel később 23 millió dollárért adott el az Akamainak. Ezzel dollármilliomos lett. Saját bevallása szerint a vállalatot bosszúból indította, hogy az ügyfelévé tegye azokat, akik az első cége miatt perbe fogták.

Travis Kalanick, forrás: AFP / Glenn Chapman

Az autómegosztó ötletével 2008. decemberében találkozott először Travis Kalanick a LeWeb technológiai konferencián. Végül a legenda szerint a szolgáltatás indításának ötlete akkor fogalmazódott meg benne, amikor szilveszter estéjén 800 dollárt költöttek egy magánsofőrre a barátaival. Az alapötlet a költségek csökkentése volt.2009. márciusában született meg az UberCab. Magát a szolgáltatást Garrett Camp, Oscar Salazar és Conrad Whelan fejlesztette ki, Kalanick pedig tanácsadó és befektető volt. Első vezérigazgatóját stílusosan a Twitteren találták az alapítók, egy posztban kerestek az induló szolgáltatáshoz vezetőt, amire Ryan Graves válaszolt. Aki végül csak rövid ideig volt vezérigazgató, de 2017-ig vezető beosztásban dolgozott a vállalatnál.Az Uber világhódító útja 2010 júniusában, San Franciscóból indult. A befektetők folyamatosan jöttek, 2011-ben 60 millió dollár körül volt a vállalat értéke a tőkebevonások alapján. Abban az évben májusban megjelent New Yorkban, majd 2011 decemberétől megkezdődött a nemzetközi terjeszkedés Párizzsal. Ebben az évben olyan nagy nevek szálltak be a cégbe, mint Jeff Bezos vagy a Goldman Sachs. 2012 augusztusában megjelent az Uber első komoly versenytársa a Lyft személyében, amely először hazai pályán, San Franciscóban támadott.

Az Uber globális jelenléte, forrás: IPO prospektus

Mi mindennel foglalkozik ma az Uber?

2013-ban az Uber belépett az olyan fejlődő piacokra, mint Afrika vagy India és kapott egy jelentősebb, 258 millió dolláros befektetést a Google kockázati tőke cégétől. 2014-ben Kínában is megjelent az Uber, ekkor már 17 milliárd dollárt ért a cég. 2015-ben új iparágakba tört be a vállalat. Elindult az ételkiszállítás és elkezdett dolgozni az önvezető autó projektjén. Közben a hagyományos személyszállító és autómegosztó szolgáltatása szabályozói kihívásokkal szembesült. Világszerte tiltakoztak a taxisok ellene és volt olyan ország (például Magyarország is), ahonnan egyszerűen kitiltották.Az Ubert említve először mindenkinek az jut eszébe, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami jóval olcsóbb és digitalizált utazási alternatívát kínál a hagyományos taxikhoz képest. Az alaptermék egy alkalmazás, ahol a felhasználó láthatja, hogy hol vannak szabad autók a környéken és azt is tudja előre, hogy mennyibe fog kerülni a fuvar. De mára sokat fejlődött a termékpaletta és a tevékenységi kör is átalakult némileg.

Honnan jön a pénz?

Az UberX, egy "szimpla" személyszállítás, legfeljebb négy utassal. Ennek vannak változatai a különböző régiókban, igazodva a helyi igényekhez. Például Indiában lehet riksás utat rendelni vele, Amerikában több városban elektromos bicikliket vagy robogókat lehet bérelni vele. Az UberBLACK szolgáltatással fekete luxusautókat, az UberBOAT-tal vízitaxit lehet rendelni, az UberESPANOL-lal pedig spanyolul beszélő sofőröket lehet keresni. Az UberHealth az egészségügyi szektornak szól, a pácienseknek rendeletnek fuvart, az UberKIDS szolgáltatással pedig gyerekbiztonsági ülésekkel felszerelt autót lehet kérni. Az UberMOTO-val motoron utazhatsz, az UberPETS kisállat-szállítást kínál, az UberSUV-val szabadidő-terepjáróban lehet utazni, az UberXL nagyobb, akár 6 személy szállítására alkalmas autót kínál, az UberPOOL-lal pedig útitársat lehet keresni, költségmegosztással. Még fejlesztés alatt áll az UberAir vagy UberElevate, ami rövid repülőutakat kínál, a próbautak 2020-ban kezdődnek és a tervek szerint 2023-ban indulhat a szolgáltatás. Vannak még limitált, promóciós szolgáltatások, például 2013-ban 15 perces utakat kínált az Uber a Vissza a jövőből című filmből ismert DeLoreannal.A személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett az UberEats ételszállítással foglalkozik a környékbeli éttermekből, az Uber Fright pedig a teherszállító hajókat köti össze teherautókkal.2015-ben az Uber kutatókat igazolt a Carnegia Mellon egyetemről és megkezdte az önvezető autók fejlesztését. 2016-ban Volvo XC90-es SUV-kat kezdett tesztelni San Franciscóban, amit később Arizonába helyezett át. Itt már utasokat szállított, természetesen az Uber mérnökeivel a sofőrülésben, biztonsági okokból. A tesztelések nem mentek zökkenőmentesen, 2018 márciusában az egyik autó elütött a sötétben egy nőt, aki életét vesztette. Egy időre leparancsolták az utakról az Uber autóit, csak néhány hónappal később engedték őket vissza azzal a feltétellel, hogy lassabban és csak napközben közlekedhetnek. Egy ideig önvezető teherautók fejlesztése is folyamatban volt, 925 millió dollárt költött rá a vállalat és felvásárlással is erősített az Uber (amivel végül felhagyott).Az Uber alapvetően megváltoztatta a taxiszolgáltatásokat, a személyszállítást egy nagyon transzparens, digitalizált, okostelefonon elérhető szolgáltatássá tette és jelentős versenyt teremtett a piacon. Az Uber dinamikus árazást használ, ami azt jelenti, hogy egy megadott útvonalon különböző árakkal találkozhatnak a felhasználók attól függően, hogy milyen a kereslet és a kínálat egy adott időpontban. A cég információkat közvetít vevők és eladók (utasok és sofőrök) között, a bevétel pedig a forgalomból keletkezik, megtartja a viteldíj egy részét. Idén már az ételkiszállítás is szemmel látható bevételt generálhat, a becslések szerint 1 milliárd dollár származhat belőle.És az üzlet pörög, tavaly 50 milliárd dollár feletti forgalmat bonyolított le az Uber, ami 39 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szintről. A bevétel közben 46 százalékkal ugrott meg, 11,3 milliárd dollárra, ami hatalmas növekedés annak fényében, hogy négy évvel korábban még a félmilliárd dollárt sem érte el a bevétel.

Nyereségről azonban még nem is álmodhat a cég. Nem meglepő egy startupnál, hogy a növekedésért beáldozza a profitot, ez a helyzet az Uber esetében is. Agresszív beruházásokat eszközöl a menedzsment az élelmiszerkiszállításba, a logisztikába, az elektromos biciklikbe és az önvezető autókba. Tavaly például felvásárolta a Jump Bikes biciklimegosztó céget 200 millió dollárért. A 2018-as évet 3,3 milliárd dolláros veszteséggel zárta a működési eredmény szintjén, bár a nettó eredmény pozitív lett, ez csak az orosz és a délkelet-ázsiai üzletágak eladásából származó egyszeri nyereségnek köszönhető. És a negyedik negyedévet még egy adóhatás is segítette.

Hatalmas cég lehet az Uber

A hivatalos információkra még várni kell, de iparági források az Uber IPO-járól annyit tudni vélnek, hogy 10 milliárd dollárt vonna be, nagyrészt új részvények kibocsátásából, kisebb részt pedig a korábbi befektetők részvényeladásával. A menedzsment 90-100 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációt célzott meg, ami valamivel alacsonyabb, mint amit befektetési bankárok korábban javasoltak, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs tanácsadói ugyanis 120 milliárd dollárt tanácsoltak először, a piaci pletykák szerint.

Az Ubernél számos tőkeemelés volt az indulás óta. Összesen 22 körben 24,2 milliárd dollárnyi forráshoz jutott, részben tőkeemeléssel, részben kötvénykibocsátással. Így van némi információ arról, hogy időről időre mennyire értékelték a befektetők a céget. Míg 2011-ben mindössze 60 millió dollár volt a részesedést szerző befektetők ítélete szerint a vállalat értéke, addig 2013-ban már "unikornis" volt, közel 4 milliárdos értékkel. 2016-ra már a világ legnagyobb magánkézben lévő vállalatai közé tartozott, akkor a szaúdi állami befektetési alap 62 milliárd dollár értékeltség mellett vásárolta be magát az Uberbe, a Toyota tavalyi befektetésekor pedig már 72 milliárd dollárt ért a cég.

2014 óta ez lesz a legnagyobb elsődleges részvénykibocsátás a technológia szektorban. De az elmúlt évek példái nem sok jóval kecsegtetnek, a Snap és a Xiaomi IPO-ja is jelentősen elmaradt attól, amiben eredetileg reménykedtek. A fényképküldő alkalmazással hódító Snap például öt hónappal a részvénykibocsátás előtt még 40 milliárd dolláros vállalatértékben reménykedett, végül a 2017 elején megtörtént IPO során 20 milliárd dollár lett a piaci kapitalizáció, ami idén 10 milliárd dollár alatt is járt. A kínai mobilgyártó, a Xiaomi 100 milliárd dollárt célzott meg, de végül csak 54 milliárd dollár jött össze és most már kevesebb mint 40 milliárd dollárt érnek a részvényei.

Az Uber legközelebbi versenytársa, a Lyft elsődleges részvénykibocsátása március végén zárult le, ami viszont nem sikerült rosszul. A road show-t 62-68 dolláros tervezett kibocsátási árral kezdte a vállalat, amit időközben 70-72 dollárra emeltek és ennek is a tetején keltek el a papírok. Ami jó indikáció arra, hogy a befektetők látnak fantáziát a szektorban. A vállalat a vártnál több, 32,5 millió darab részvényt adott el, viszont kisebb is volt a méret: negyedannyi forrást vont be a cég, mint amit az Uber tervez (2,34 milliárd dollárt). Az Ubernél jóval kisebb a cég, a kibocsátáskor 24,3 milliárd dollár volt a piaci kapitalizáció, ami mostanra 19 milliárd dollárra olvadt.

A Lyft árfolyamának alakulása

Kockázatok

A növekedés lassul a cégnél, ha az egyedi negyedéveket nézzük, akkor 2018 első negyedévében még több mint 70 százalékkal nőtt a nettó árbevétel év/év alapon, míg a negyedik negyedévben már "csak" 22 százalékkal.

Az Uber veszteségessége és az elemzői várakozások hiánya miatt korlátozottak a mutatószám alapú értékelés lehetőségei. Az árbevétel alapú mutatószám alapján ha 90 milliárd dolláros piaci kapitalizációval számolunk, akkor 7,9-szeres 2018-as visszatekintő P/S ráta adódik az Uberre. Összehasonlításképp a Lyft IPO-jára 11,25-szeres értékeltség mellett került sor, ehhez képest kevésbé ambíciózus az az Uber 90 milliárd dolláros célja (hasonlóképpen egy nagy növekedésű, masszív veszteségekkel küzdő vállalatról van szó). Viszont jóval drágább lehet az Uber a technológia-túlsúlyos Nasdaq 100 vállalatainak átlagos árazásához képest, az indexben szereplő papírokra 5,3-szoros visszatekintő P/S ráta adódik. Ha pedig egy ételkiszállítással foglalkozó tőzsdei céghez akarjuk hasonlítani, akkor a GrubHubot vehetjük példának, amivel jelenleg 6,3-szoros P/S rátán kereskednek. Bár nem a legjobb benchmark, mivel 2011 óta nyereségesen működik és egy jóval kisebb méretű cég, 6 milliárd dolláros piaci kapitalizációval.A szép növekedési számok még nem jelentenek garanciát semmire, a nagy hype közepette sem szabad megfeledkezni a kockázatokról:

Az erős verseny miatt az Uber kevesebbet szakít az utazásokon, a sofőröktől a fuvardíj kisebb hányadát tudja már beszedni. Latin-Amerikában szintén kénytelen volt csökkenteni a díjakat a piaci verseny miatt.

Az Uber piaci részesedése csökkent a legtöbb régióban tavaly, jelenleg 65 százalék a részesedése az Egyesült Államokban és Kanadában (a Lyft most az USA-ban 39 százalékos piaci részesedéssel bír).

Masszívan veszteséges a cég és arra figyelmeztet a prospektusában, hogy lehet, hogy soha nem is lesz nyereséges, a működési költségei jelentősen növekedni fognak a közeljövőben.

Égeti a pénzt az Uber, a működési cash flow jelentős negatívumot mutat, 2018-ban másfél milliárd dolláros volt a mínusz.

És a szabályozói kockázatokról sem szabad megfeledkezni. A személyszállítás még mindig az Uber fő bevételi forrása, és nem mindenhol nézik jó szemmel a jelenlétét, a taxisok világszerte tiltakoztak ellene. Bulgáriában, Dániában, Ausztrália északi részén és Magyarországon gyakorlatilag be van tiltva az Uber, Németországban korlátozott szolgáltatást nyújt a frankfurti bíróság döntése után, ami licensz megszerzésére kötelezte az Uber sofőreit. A saját járművel történő szolgáltatás (mert a sofőrök bérelhetnek vagy lízingelhetnek is autót az Ubertől) korlátozva van Olaszországban, Franciaországban, Hollandiában és Finnországban.

Mint minden, adatokat kezelő cégnél az adatbiztonság kényes téma és több jelentős adatlopási botrány is volt, 2016-ban például 57 millió ügyfél és 600 ezer sofőr adatai kerültek illetéktelen kezekbe (nevek, telefonszámok, e-mail-címek és jogosítványszámok). Ez végül a Travis Kalanick vezérigazgatói székébe is került.

Az adatlopási botrány csak egy volt a sok közül, az évek során felmerült egy szexuális zaklatási botrány, illegális szoftverhasználat, valamit megvesztegetési vádak és ne feledkezzünk meg az Uber önvezető autójával történt halálos balesetről sem.

Peres ügyek is nehezítették a cég életét, az Alphabet egykori leányvállalata, az önvezető technológiát fejlesztő Waymo perelte be az Ubert, azzal vádolva, hogy egyik dolgozója, aki a Waymotól igazolt át, üzleti titkokat, bizalmas dokumentumokat vitt át az új munkahelyére, emiatt pedig elképzelhető, hogy licenszdíjat kell fizetnie - figyelmeztet az Uber.

A tervezett árazással nem lesz olcsó a részvény, ráadásul masszívan veszteséges a cég.

Konklúzió

Bármi lesz is az Uber sorsa, az tény, hogy megjelentése mérföldkövet jelentett a digitalizációban, a sharing economy mintavállalata lett és tőzsdére lépése az utóbbi évek eddig leginkább várt részvénykibocsátása. Ami rossz hír, hogy évente több mint 1 milliárd dollárt éget el a cég és lassul a bevételdinamika, ezek pedig kritikus kérdések egy IPO előtt. A veszteségesség nem feltétlenül nagy probléma, nem várják el a befektetők egy növekedési fázisban lévő startuptól, a kérdés, hogy a kilátások milyenek. És nem teljesen felhőtlenek. Szabályozói kockázatok vannak, erős verseny, a fejlesztés alatt lévő önvezető technológia pedig bizonytalan. Ki tudja, hogy mikor lesz belőle profit és kinek, sok szereplő van a piacon (az Uber mellett a Tesla, az autógyártók és a nagy techcégek is fejlesztenek). A legközelebbi versenytárs, a Lyft tőzsdére lépése jó indikáció, erős volt a kereslet, viszont a debütálás óta esik az árfolyam. A befektetők figyelme is többfelé oszlik, hiszen megvehetik ugyanazt a sztorit (sőt, botrányokkal kevésbé terhelt céget) a tőzsdén, akkor miért vásárolnának az Uber részvényeiből?

Az IPO prospektus az alábbi linken található.