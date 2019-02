Komoly megszorítások az Audinál, a munkásokon csattanhat az ostor

Három műszakosról két műszakosra állítanák át a termelést az Audi ingolstadti üzemében, tudta meg a Handelsblatt . Az átállás oka az, hogy az Audi központi üzemében a kapacitáskihasználtság alacsony, így két műszakban is elő tudnak állítani annyi autót, amennyit a mostani kereslet indokol.Mivel az esti műszakban az autógyártó átlagosan 30 százalékos pótlékot fizet az alkalmazottaknak, ez a műszak kifejezetten drága mulatság az Audinak, a vállalat azzal számol, hogy éves szinten több tízmillió eurót spórolhatnak az átállással.Ahhoz, hogy az ingolstadti üzemben két műszakban megfelelő számú autót elő tudjanak állítani, a takt időt, vagyis az egyes munkafolyamatra jutó időt csökkentenék, ez azt jelenti, hogy a megmaradó két műszakban a mostaninál keményebb munka vár a dolgozókra. A német lap úgy tudja, hogy a 2018 végén véglegesen Audi-vezérnek kinevezett Bram Schot ezzel üzenni akar a cégen belül, a tervezett lépéseket pedig már leegyeztették Herbert Diessel, aki az Audi felügyelőbizottságának elnöke és a Volkswagen első embere.Az esti műszak megszüntetése szimbolikus lépés lenne, azt még Ferdinand Piech és Martin Winterkorn idejében vezették be, a cél pedig az volt, hogy a gyártás és az eladások felpörgetésével utolérjék és megelőzzék a nagy riválisokat, a Mercedest és a BMW-t, 2013-ban ez sikerült is, az Audi több autót adott el, mint a két másik prémiumautó-gyártó. A 2015-ös dízelbotrány azonban megviselte az Audit, az értékesítések még 2018-ba is csökkentek, pedig a tavalyi év kifejezetten erős volt a legtöbb autógyártónál, több márkánál is rekordeladásokról számoltak be.Az Audinál a szakszervezet nemrég komoly sikert ért el, a foglalkoztatás 2025-ig tartó biztosítását érték el, az új vezér, Bram Schot azonban több milliárd eurós költségcsökkentést tervez, ami nyilvánvalóan nem megy majd anélkül, hogy a munkavállalók érdekei sérüljenek. A Handelsblattnak az Audi szakszervezetének vezetője, Peter Mosch azt mondta, szóban már közölték velük a költségcsökkentési terveket, írásban azonban még nem kaptak információkat. Mosch kijelentette, egyoldalú, csak a munkavállalókra vonatkozó spórolásba nem mennek bele, azt szeretnék, ha a menedzsmentstruktúrát is karcsúsítanák és az Audi egy világos tervvel állna elő.Az Audi győri üzeme gyakorlatilag szimbiózisban él az ingolstadti gyárral, minden nap vonaton érkeznek az alapanyagok a győri üzembe, a készáru közel harmada teherautón, kétharmada pedig vasúton hagyja el naponta az ellenkező irányba a győri üzemet, így a németországi lépés akár a magyar üzemet is érintheti. Az ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az Audinak, amennyiben érkezik válasz, megosztjuk olvasóinkkal.Arról, hogy az Audinál komoly megszorításokra, több milliárd eurós költségcsökkentésre készülnek, már korábban is lehetett tudni, ezért is volt pikáns a győri üzem sztrájkja, az egy hetes sztrjknak január végén lett vége , a sztrájk legfontosabb tanulságairól itt , a transzferárak körüli vitáról itt , a győri üzem dolgozóinak bérkövetelésének jogosságáról pedig itt írtunk részletesebben.